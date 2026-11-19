Авторы популярных игровых изданий называют Леониду новым эталоном открытого мира, хотя главное достижение Rockstar, похоже, заключается не в технологическом совершенстве…

Присутствуют некоторые спойлеры:

Неизмеримый открытый мир

GTA 6 Rockstar

В своей рецензии для GameSpot Тамур Хуссейн вспоминает довольно необычный эпизод, произошедший спустя несколько часов после начала прохождения. Пока Джейсон занимался ремонтом дома перед освобождением Лусии из тюрьмы, журналист услышал на кухне жужжание мухи. Найти насекомое ему так и не удалось, а за последующие 60 с лишним часов он больше ни разу с ним не столкнулся.

Тем не менее именно этот ничем не примечательный звук остался в памяти обозревателя, несмотря на многочисленные ограбления, перестрелки и погони, которые ему довелось пережить.

Это игра поразительного масштаба, одержимая мельчайшими деталями, которые могут затеряться среди ее необъятных просторов. Тамур Хуссейн обозреватель GameSpot

Автор GameSpot сравнивает Леониду с гигантским стогом сена, в котором спрятаны бесчисленные иголки, и обнаружение каждой из них доставляет неожиданное удовольствие. По его словам, даже спустя десятки часов трудно избавиться от ощущения, что разработчики предусмотрели куда больше возможностей, чем способен увидеть один человек.

В частности, Хуссейн рассказывает о системе общественного транспорта, которой за все прохождение воспользовался лишь несколько раз. Игрок может дождаться автобуса на остановке, сесть в салон, включить радио или подкаст, проверить сообщения на телефоне и продолжить поездку, практически не взаимодействуя с окружающим миром. Более того, при желании можно вызвать автомобиль с водителем, причем у каждого таксиста обнаружится собственный характер.

Каждая такая система — еще одна муха на моей кухне. Тамур Хуссейн обозреватель GameSpot

Похожими впечатлениями делится Джордан Майнор из PCMag, который рассматривает путешествие по Вайс-Сити как своеобразный виртуальный отпуск. За почти сто часов игры журналист успел побывать в самых разных уголках Леониды, причем наиболее запоминающиеся приключения нередко возникали совершенно случайно.

В одном из эпизодов Майнор попытался угнать брошенный фургон, но обнаружил, что машина неисправна, и был вынужден возвращаться домой на автобусе. В другой раз он ограбил небольшое заведение, а позднее с удивлением узнал, что одно из сюжетных заданий заставит его снова посетить то же место и совершить еще одно ограбление.

По словам обозревателя, такие происшествия запомнились даже лучше некоторых масштабных сюжетных перестрелок, поскольку возникали благодаря собственным решениям.

Игры с открытым миром должны быть увлекательными интерактивными пространствами, в которых интересно находиться ради самого пребывания в них. Джордан Майнор обозреватель PCMag

Автор PCMag также обращает внимание на количество совершенно необязательных взаимодействий. Персонаж может выбросить пустой стакан, вымыть руки после посещения туалета или переписываться с друзьями прямо за рулем. Последняя возможность, к слову, закончилась для самого журналиста автомобильной аварией.

Не меньшее впечатление Леонида произвела на редактора Eurogamer Криса Тапселла. После десятков часов исследования карты он все еще находил незнакомые острова и районы, а в моменте даже ненадолго заблудился на лесной дороге в северной части штата.

Тапселл признается, что временами подобное внимание к деталям вызывает почти грустные чувства:

Иногда это даже вызывает грусть: невероятное количество вещей, над которыми трудились буквально тысячи людей, почти наверняка останется незамеченным. Крис Тапселл обозреватель Eurogamer

При этом журналист подчеркивает, что огромный масштаб не превращает исследование в утомительную обязанность. По его мнению, GTA 6 требует от игрока больше внимания, чем предыдущие части серии, но при этом избавляется от некоторой намеренной неповоротливости Red Dead Redemption 2.

Отдельно Тапселл отмечает роль автомобилей. В GTA 6 машина служит не только транспортом, но и местом для разговоров, хранения оружия, переодевания и подготовки преступлений. Именно за рулем происходят многие случайные встречи, начинаются новые задания и разворачиваются наиболее зрелищные погони.

Впрочем, свести новую Grand Theft Auto исключительно к автомобилям, как признается автор, невозможно: слишком многое в ней связано с людьми, природой и повседневной жизнью.

Не только преступники…

GTA 6 Rockstar

Важную роль в первых рецензиях занимает история Лусии Каминос и Джейсона Дюваля. Если GTA V строилась на противоречиях между тремя совершенно разными преступниками, то шестая часть предлагает следить за отношениями пары, которая пытается построить совместную жизнь в далеко не самых благоприятных обстоятельствах.

Особенно подробно об этом рассказывают в The New York Times, обращая внимание на, казалось бы, незначительную особенность: Лусия и Джейсон могут держаться за руки во время прогулок, тренировок или даже перед очередным ограблением.

Это простое взаимодействие, возможно, сильнее любой другой возможности отличает новую GTA от предыдущих частей. Обозреватель The New York Times

Вместо истории об исключительно эгоистичных преступниках игрок получает возможность заботиться о близком человеке, причем отношения героев зависят не только от сценария, но и от принимаемых решений.

Например, пока Лусия находится в заключении, Джейсон может заняться ремонтом своего обветшавшего дома. Установка перегородок, покраска стен и другие хозяйственные заботы требуют времени и денег, но в конечном счете помогают подготовиться к возвращению девушки.

Впоследствии персонажи могут проводить время вместе, танцевать, тренироваться, обмениваться объятиями и короткими поцелуями. При этом подобные действия не являются исключительно декоративными: отношения героев отражаются и на отдельных сюжетных ситуациях.

В The New York Times подчеркивают, что привычный для Grand Theft Auto подход, при котором игрок постоянно провоцирует хаос и предпочитает действовать в одиночку, способен навредить отношениям пары. Напротив, совместные занятия помогают укреплять взаимное доверие.

Схожее впечатление осталось у Тамура Хуссейна из GameSpot. Журналист пишет, что во время прохождения старался уделять отношениям Джейсона и Лусии достаточно внимания: персонажи проводили время вместе, обнимались, целовались и обсуждали собственное будущее.

В результате между ними сформировалась прочная эмоциональная связь, а небольшие бытовые замечания, например, комплименты по поводу новой прически, делали отношения особенно убедительными.

Хуссейн утверждает, что ему понравилась относительная обыкновенность главных героев.

Мне понравилось, насколько обычными людьми выглядят Лусия и Джейсон на фоне прежних героев GTA. Вместо карикатурных персонажей перед нами люди, которым гораздо проще сопереживать даже в невероятных обстоятельствах. Тамур Хуссейн обозреватель GameSpot

Кеза Макдональд из The Guardian также не ожидала, что новая Grand Theft Auto сумеет вызвать у нее настолько сильные эмоции. По словам журналистки, ближе к финалу она настолько привязалась к героям, что всерьез переживала за их судьбу во время заключительных заданий.

Среди всех ожиданий, которые у меня были от GTA VI, я совершенно не предполагала, что она вызовет у меня столько эмоций. Кеза Макдональд обозреватель The Guardian

Обозревательница отмечает, что Лусия и Джейсон не выглядят пустыми оболочками, существующими исключительно ради игрока. Их поступками можно управлять, однако характеры и взаимоотношения остаются самостоятельной частью повествования.

При этом Rockstar не отказалась от привычного для серии юмора. Макдональд рассказывает о совершенно абсурдных заданиях, странных знакомых и криминальных авантюрах, которые порой резко контрастируют с искренностью романтической линии.

В свою очередь, Крис Тапселл из Eurogamer рассматривает историю героев через их положение в обществе. Лусия и Джейсон постоянно пытаются выбраться из бедности, заработать достаточно денег и начать новую жизнь, однако после очередного успеха обстоятельства вновь заставляют их рисковать всем.

По мнению журналиста, за привычной сатирой Rockstar скрывается история людей, которым американская мечта обещает богатство и свободу, но раз за разом отодвигает желанную цель.

Ограбления, погони и старые проблемы Rockstar

GTA 6 Rockstar

Несмотря на заметно возросшее внимание к повседневной жизни и отношениям главных героев, GTA 6 остается криминальным боевиком, в котором ограбления, перестрелки и автомобильные погони занимают далеко не последнее место.

Более того, некоторые привычные механики Rockstar пересмотрела настолько основательно, что журналисты уже называют их одними из главных достижений игры.

Так, Люк Рейли из IGN особенно впечатлен изменившимся подходом к банковским ограблениям. Если в GTA V подобные операции преимущественно существовали в рамках заранее подготовленных сюжетных заданий, то теперь игрок может самостоятельно выбрать банк, продумать план преступления и попытаться скрыться с добычей.

Ограбления банков больше не ограничены сюжетными миссиями — теперь их можно совершать по собственному желанию. Люк Рейли автор IGN

Впрочем, сразу отправиться за легкими деньгами не получится. Рейли объясняет, что для успешного ограбления необходимо обзавестись специальным оборудованием, позволяющим обезвреживать защитные устройства, установленные на похищенных купюрах. В противном случае деньги окрасятся специальной краской, которая заодно испачкает одежду преступников и салон автомобиля.

Перед ограблением журналист оставил личный автомобиль на многоэтажной парковке неподалеку от банка, а к самому зданию подъехал на угнанной машине.

После ограбления Рейли вернулся на парковку, спрятал деньги, переоделся и спокойно выехал мимо полицейских, перекрывших выход. Подобный побег стал возможен благодаря переработанной системе розыска. Теперь правоохранители располагают лишь той информацией, которую действительно могли получить от свидетелей или во время преследования.

Мне очень нравится новая, более тонкая система розыска, в которой полиция может действовать только на основании имеющихся у нее сведений. Люк Рейли автор IGN

Журналист признается, что после знакомства с GTA 6 ему будет непросто возвращаться к пятой части, где полицейские практически волшебным образом узнавали местоположение преступника.

Отсутствие привычных отметок патрулей на мини-карте также пошло игре на пользу: вместо постоянного наблюдения за радаром приходится прислушиваться к полицейским переговорам, следить за окружающим транспортом и самостоятельно определять, когда безопаснее спрятаться, а когда можно затеряться среди обычных водителей.

В свою очередь, Мэтт Миллер из Game Informer отмечает разнообразие криминальных приключений, которые постепенно открываются перед Лусией и Джейсоном. По его словам, история начинается с мелких преступлений, но со временем приводит героев к групповым ограблениям и опасным секретным операциям.

Особенно высоко обозреватель оценивает постановку крупных заданий. Здесь Rockstar умело сочетает перестрелки, взрывы, погони и музыкальное сопровождение, а самые впечатляющие сцены, по мнению Миллера, заслуживают того, чтобы игрок увидел их самостоятельно, без предварительных спойлеров.

При этом журналист положительно отзывается и о переработанной боевой системе. Использование укрытий и замедления времени позволяет справляться с противниками, однако успех во многом зависит от выбора подходящего момента для скрытного нападения, отступления или открытого столкновения.

Перестрелки получились мощными и увлекательными, а грамотное использование укрытий и замедления времени делает большинство сражений вполне управляемыми. Мэтт Миллер автор Game Informer

Впрочем, даже на фоне столь впечатляющего разнообразия Миллер обнаружил недостаток, знакомый поклонникам предыдущих игр Rockstar. По его мнению, многие сюжетные и дополнительные задания по-прежнему слишком настойчиво указывают, куда именно необходимо идти и что делать на каждом этапе.

Если у основных и побочных сюжетных миссий есть недостаток, то он заключается в том, что многие из них кажутся слишком ограниченными в выборе маршрута и последовательности действий. Мэтт Миллер автор Game Informer

Правда, Миллер тут же замечает, что подобная постановочность помогает сохранять высокий темп приключения. Вместо полной свободы разработчики предлагают тщательно выстроенные эпизоды, в которых происходящее постоянно меняется, а напряжение постепенно нарастает.

Крис Тапселл из Eurogamer считает, что Rockstar не удалось полностью избавиться от прежних недостатков. Журналист отмечает, что некоторые сюжетные линии, несмотря на великолепную постановку, недостаточно тесно связаны с основной историей. Особенно это касается заданий Дре’куана, посвященных музыкальному бизнесу: сами по себе они увлекательны, однако временами напоминают дорогостоящие побочные приключения.

Кроме того, Тапселл остался недоволен отдельными особенностями управления и отсутствием привычной возможности повторно проходить завершенные миссии. Последнюю претензию разделяет и Люк Рейли из IGN, который считает отказ от повторного прохождения заданий неожиданным шагом назад по сравнению с GTA V.

Наконец, в Eurogamer отмечают, что даже на PS5 Pro игра работает при 30 кадрах в секунду. При этом Тапселл подчеркивает, что благодаря равномерной подаче кадров происходящее воспринимается значительно плавнее, чем можно было ожидать. За время прохождения он столкнулся лишь с одним серьезным вылетом и отдельной ошибкой поведения персонажа.

Наивысший балл всего нынешнего поколения консолей

GTA 6 Rockstar

Первые рецензии позволили Grand Theft Auto VI установить историческое достижение: на агрегаторе Metacritic игра получила 99 баллов из 100, став самым высокооцененным проектом нынешнего поколения консолей и сравнявшись с рекордом культовой The Legend of Zelda: Ocarina of Time образца 1998 года.

Более того, новая GTA превзошла все предыдущие работы Rockstar: GTA 4 в свое время заработала 98 баллов, тогда как GTA V и Red Dead Redemption 2 остановились на отметке 97.

Из интересного на Metacritic:

But Why Tho?

— Немногие игры вызывали столь огромный ажиотаж. На каждый амбициозный проект, оправдавший ожидания, приходится немало игр, которые выходили в технически неудовлетворительном состоянии или не выдерживали масштабов собственных открытых миров… Grand Theft Auto VI — настоящий шедевр, ради которого стоило ждать все эти 13 лет.

Adrenaline

— GTA VI не просто лучшая игра 2026 года, но и вершина нынешнего поколения консолей. Она не только масштабнее своей предшественницы 2013 года, но и превосходит ее практически во всех отношениях, предлагая более качественный и проработанный игровой опыт. Невероятная детализация и целая экосистема, призванная оживить игровой мир, делают GTA VI одной из самых сложных и тщательно созданных игр в истории.

CGMagazine

— Grand Theft Auto VI каким-то образом сумела не просто оправдать, но и превзойти все мои ожидания, вопреки всему. Особенно выделяется сюжет — настоящие эмоциональные американские горки, которые держали меня в напряжении более 70 часов. А если добавить к этому потрясающий саундтрек и великолепно отточенный игровой процесс, благодаря которому каждая секунда приносила удовольствие, то мне уже не терпится вернуться в игру.

CD-Action

— Спустя восемь лет после выхода своей предыдущей игры Rockstar вернулась, чтобы поднять планку еще выше. GTA VI — попытка создать лучшую игру в своем жанре, и сказать, что эта попытка увенчалась успехом, значит сильно преуменьшить масштаб достижения.

DualShockers

— Может показаться, что ни одна игра во вселенной не способна оправдать тот ажиотаж и невероятные ожидания, которые сопровождали Grand Theft Auto 6, но Rockstar удалось невозможное. GTA VI предлагает больше возможностей в рамках одной игры, чем любой другой проект до нее. Она не просто входит в число лучших экшенов всех времен, но и претендует на звание одного из лучших симуляторов жизни в истории.

Finger Guns

— В Grand Theft Auto VI Rockstar задействовала абсолютно все свои сильные стороны. Сможет ли игра вызвать такой же эмоциональный отклик, как Red Dead Redemption 2, — решать всему миру. Но прямо сейчас на рынке нет ничего лучше, если хочется погрузиться в хаос, испытать удивление и почувствовать ту невероятную вовлеченность, которую умеет создавать только Rockstar. Grand Theft Auto VI — настоящее чудо. Увидимся в Леониде.

Final Weapon

— Grand Theft Auto VI — одна из самых амбициозных видеоигр в истории, которой каким-то образом удалось оправдать практически недостижимые ожидания. Rockstar Games выпустила одну из лучших игр нынешнего поколения.

Forbes

— GTA 6 оказалась именно тем уникальным игровым опытом, который нам обещали, причем она заметно выделяется даже на фоне предыдущих частей серии Rockstar. Как минимум это самый впечатляющий игровой мир из всех, что мне доводилось исследовать, с самыми впечатляющими жителями — как с точки зрения анимации, так и благодаря их нескончаемым диалогам.

GamersRD

— GTA VI — самая амбициозная игра Rockstar Games, разрушающая все представления о том, на что способны современные видеоигры. Каждая деталь здесь радует глаз своей красотой и качеством, а открытый мир предлагает бесчисленные часы увлекательного времяпрепровождения. Без сомнения, это лучшая игра, в которую мы играли за последние годы.

GameSpew

— Поверьте восторженным отзывам: Grand Theft Auto VI превзошла Red Dead Redemption 2 и стала главным шедевром Rockstar Games. Это непревзойденный симулятор преступной жизни с настолько живым миром, что даже если вы решите не следовать сюжету и вообще не совершать ничего противозаконного, то все равно найдете здесь десятки часов увлекательных занятий. И какой бы стиль игры вы ни выбрали, невероятная детализация, которой Rockstar щедро наполнила этот мир, будет снова и снова заставлять вас буквально отвисать от изумления.

GamesRadar+

— GTA 6 — самая технологически совершенная игра-песочница нынешнего поколения. Rockstar создала открытый мир поистине ошеломляющих масштабов, размаха и качества. Каждая составляющая GTA 6 отличается невероятной проработкой, и нет ни одного аспекта игрового процесса, который не был бы улучшен по сравнению с предыдущими частями серии.