Две крупнейшие франшизы Take-Two объединяют усилия, предлагая поклонникам NBA 2K27 необычный сезон, вдохновленный эстетикой Grand Theft Auto VI.

Издательство 2K и студия Visual Concepts совместно с Rockstar Games объявили о масштабной коллаборации между NBA 2K27 и Grand Theft Auto VI. Одним из главных событий в рамках партнерства станет выход специального издания NBA 2K27 Vice City Edition, обложку которого украсит центровой «Майами Хит» Бэм Адебайо — трехкратный участник Матча всех звезд НБА.

Издание будет доступно в течение ограниченного времени и предложит тематический сезон с контентом и наградами в духе Вайс-Сити, которые появятся в режимах The City и MyTEAM.

«Take-Two принадлежит целый ряд самых любимых публикой развлекательных франшиз, и благодаря этому сотрудничеству два наших крупнейших игровых сообщества впервые объединятся, — заявил председатель совета директоров и генеральный директор Take-Two Interactive Штраус Зельник в официальном пресс-релизе.

— Появление Вайс-Сити в NBA 2K27 наглядно демонстрирует, насколько значительное влияние на современную культуру оказали игры, созданные командами Rockstar Games и 2K во главе с Visual Concepts. Мы рады предложить игрокам совершенно новый и увлекательный способ познакомиться с обеими вселенными».

Так, подробности шумной коллаборации детально изложили в GEMATSU.

NBA 2K27 Vice City Edition

Помимо упомянутых новинок, партнерство предусматривает дополнительные бонусы и доступ к NBA 2K27 для подписчиков GTA+, а 18 ноября в рамках матча «Майами Хит» состоится специальное мероприятие под названием «Ночь в Вайс-Сити».

NBA 2K27 x GTA 6

Третий сезон: Вайс-Сити захватывает NBA 2K27

Неоновые огни и кипучая жизнь Вайс-Сити доберутся до NBA 2K27 вместе с третьим сезоном, продолжительность которого увеличится до семи недель — с 27 ноября по 15 января.

Атмосфера культового города из Grand Theft Auto проникнет практически во все составляющие сезонного обновления, предлагая множество тематических наград и развлечений. Среди главных нововведений — совершенно новый парк в духе Вайс-Сити, который появится в The City, многопользовательском пространстве NBA 2K, а также внушительная коллекция одежды, включающая баскетбольные майки Вайс-Сити и Лос-Сантоса, рабочую униформу сотрудников Burger Shot и Cluckin’ Bell и многое другое.

В третьем сезоне привычный облик The City заметно преобразится. Баскетбольные площадки на побережье, отели пастельных оттенков, статуя аллигатора Макки и роскошные спортивные автомобили вдоль улиц призваны воссоздать атмосферу знаменитого города. На протяжении сезона привычную арену НБА также заменит «Сахара Арена» — домашняя площадка баскетбольной команды Вайс-Сити.

NBA 2K27 x GTA 6 Steam

По мере продвижения с первого по сороковой уровень игрокам предстоит открывать разнообразные атрибуты одежды и косметические награды, выдержанные в стилистике Вайс-Сити.

Уже на четвертом уровне станет доступна официальная игровая форма «Майами Хит» от Nike x Cactus Jack, на 18-м — откроются баскетбольная майка и шорты Лос-Сантоса, а на 33-м — университетская куртка Вайс-Сити.

Достигнув 38-го уровня, можно будет получить униформу сотрудника Burger Shot, тогда как главной наградой 40-го станет дополнительный усилитель предельных характеристик Cap Breaker +1. И это далеко не полный перечень предусмотренных поощрений.

Тематические события Вайс-Сити

На протяжении третьего сезона игроков ожидает целая череда ограниченных по времени мероприятий. Среди них — испытание Conquer Leonida, круглосуточные соревнования Vice Run и специальные события Wear & Earn, в рамках которых каждую среду можно будет получать удвоенные очки репутации (2XREP), используя эксклюзивную одежду из совместной коллекции с Rockstar Games.

Кроме того, третий сезон представит новый режим Neon vs Noir, где команды Вайс-Сити и Лос-Сантоса сойдутся в полноценных баскетбольных противостояниях в формате «пять на пять».

В предстоящем домашнем матче в рамках ивента «Ночь в Вайс-Сити», который состоится 18 ноября, баскетболисты «Майами Хит» выйдут на площадку в специальной форме Nike x Cactus Jack, разработанной к этому событию. Аналогичная экипировка появится и в NBA 2K27, причем примерить ее на виртуальных баскетболистов удастся как в режиме Play Now, так и на просторах The City.

Сборки GOAT и совершенно новые способности Takeover

Третий сезон расширит NBA 2K27 одиннадцатью новыми сборками GOAT, восемь из которых станут доступны сразу после выхода обновления в редакторе MyPLAYER. В их число войдут варианты, вдохновленные такими звездами НБА, как разыгрывающий защитник Лука Дончич, центровой Карл-Энтони Таунс, форвард Зайон Уильямсон и атакующий защитник Джеймс Харден.

NBA 2K27 x GTA 6 Steam

Помимо этого, разработчики впервые представят две дополнительные способности Takeover. Первая, Ball Heist, позволит автоматически перехватывать передачи соперников в зоне действия баскетболиста. Вторая, Cheetah, мгновенно увеличит на восемь пунктов сразу четыре характеристики: скорость, ловкость, силу и высоту вертикального прыжка.

Режим MyTEAM

В третьем сезоне разработчики намерены оживить MyTEAM благодаря появлению совершенно новых карточек в стилистике Вайс-Сити, мощной карточки Premier Exchange, дополнительных режимов с ограниченным сроком действия и множества других нововведений.

Особое внимание уделят сезонным наградам, среди которых найдется место как действующим баскетболистам «Майами Хит», так и легендарным представителям клуба, пользующимся особой любовью болельщиков.

Pro Pass и Hall of Fame Pass

Пропуск Pro Pass третьего сезона, который также входит в состав NBA 2K27 Vice City Edition, откроет доступ к сорока дополнительным уровням премиальных наград. Сразу после приобретения игроки получат футболку Вайс-Сити и шорты Rockstar, маску и баскетбольную майку Burger Shot, карточку Бэма Адебайо с общим рейтингом 95, а также специальный набор Pro Pass.

NBA 2K27 x GTA 6 Steam

Дальнейшее продвижение по уровням позволит разблокировать еще более любопытные награды. На 21-м уровне станет доступна баскетбольная майка Nike x Cactus Jack «Vice City» из коллекции Swingman, а на 30-м — талисман «Майами Хит» Берни, облаченный в специальную форму Nike x Cactus Jack.

На 36-м уровне игроков ожидает униформа сотрудника Cluckin’ Bell, на 39-м — аллигатор Макка, тогда как главной наградой 40-го уровня станет карточка Кавая Леонарда для MyTEAM из эксклюзивной серии Pro Pass Magma. Помимо перечисленного, сезонный пропуск предложит и множество других поощрений.

Преимущества подписки GTA+

Не останутся в стороне и подписчики GTA+, которым на ограниченное время откроют доступ к NBA 2K27 и эксклюзивным бонусам.

В состав NBA 2K27 Vice City Edition войдут премиальный пропуск третьего сезона Pro Pass, тематическая футболка Вайс-Сити, 30 усилений навыков Skill Boosts, рассчитанных на пять матчей, а также 15 усилений Gatorade Boosts, которых также хватит на пять игр.

В Steam специальное издание будет продаваться за 3299 рублей ($39,99). Аналогичная стоимость предусмотрена для PlayStation 5, Xbox Series X|S и Nintendo Switch 2, однако на этих платформах предложение за $39,99 будет действовать лишь в течение ограниченного времени в качестве стартовой цены.

С 27 ноября по 15 января подписчики GTA+ на PlayStation 5 и Xbox Series X|S смогут без дополнительной платы играть в стандартное издание NBA 2K27, включая весь контент третьего сезона. На протяжении этого периода также будет действовать специальное предложение, позволяющее приобрести стандартное издание NBA 2K27 со скидкой 20% на платформе, к которой привязана подписка GTA+.