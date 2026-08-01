Game Reactor подробно разбирает все ключевые изменения и тонкие геймплейные доработки, которые EA готовит для новой части своей флагманской футбольной серии.

Именно в это время года Electronic Arts традиционно раскрывает огромный пласт подробностей о новой главе серии EA Sports FC. Для поклонников футбольных симуляторов этот период сродни празднику, который наступил раньше срока.

Тем же, кто далек от жанра, нескончаемый поток информации может показаться утомительным: создается ощущение, будто тебе снова и снова рассказывают об одном и том же, практически не предлагая ничего нового. Такое мнение вполне объяснимо.

На первый взгляд ежегодные релизы EA Sports FC действительно имеют минимум различий. Но стоит копнуть глубже и присмотреться к деталям, как становится очевидно: с каждой новой частью EA фактически заново пересматривает многие фундаментальные элементы игры.

Чего ждать от геймплея в FC 27?

В целом обновления направлены на две ключевые цели: снизить чрезмерную эффективность игры в обороне под управлением ИИ и предоставить пользователям больше свободы и творческих возможностей при построении атак.

Во время продолжительной презентации EA подробно рассказала о целом ряде новых и переработанных механик, на самых важных из которых стоит остановиться отдельно.

Первое крупное нововведение получило название Attacking Spatial Awareness и посвящено тому, чтобы атакующие футболисты допускали меньше ошибок при выборе позиции и движении без мяча.

В игре появятся Decisive Runs — более умные и своевременные рывки, способные сделать опасные атаки еще острее. Механика Pass and Follow позволит после передачи сразу устремиться в свободную зону, уводя за собой защитника и освобождая пространство для партнеров.

Triggered Curved Runs добавит возможность выполнять заранее заданные дугообразные забегания, благодаря которым игрок с мячом сможет дольше сохранять владение, дожидаясь, пока откроется удобная линия для передачи.

Система Offside Awareness поможет футболистам гораздо реже попадать в положение вне игры, а обновленные Triggered Runs предоставят еще больше контроля над тем, как и когда партнеры начинают рывок вперед.

Следом EA переработала принципы игры ИИ в обороне. Автоматических отборов и постоянного прессинга со стороны компьютера станет меньше, благодаря чему у атакующих игроков появится больше пространства для креативных решений.

FC 27 EA

Вместе с этим возрастет и роль самого пользователя: защищаться эффективно теперь придется в большей степени собственными силами. Дистанция, на которой защитники сопровождают соперника, также уменьшится, открывая больше возможностей для дриблинга, тогда как радиус «ручных» отборов, наоборот, увеличится.

Кроме того, после перехватов мяч больше не должен предательски отскакивать обратно к сопернику — за это отвечает новая система контроля мяча. Проще говоря, защитники под управлением ИИ перестанут душить атаки с прежней эффективностью.

Не самые приятные новости для болельщиков «Арсенала»: EA решила изменить механику навесов и угловых, основанную на мастерстве игрока. Стандарты станут еще глубже с точки зрения управления.

После того как вы выполните навес или подачу с углового, можно будет мгновенно переключиться на футболиста, находящегося в зоне приема мяча, чтобы самостоятельно побороться за верховую передачу.

Идея проста: сделать стандарты менее опасными сами по себе. Теперь недостаточно просто идеально доставить мяч в штрафную — нужно еще суметь вручную извлечь из этого максимум. При этом в EA подчеркнули, что продолжат внимательно следить за балансом данной механики, поскольку не хотят, чтобы большинство голов забивалось именно после стандартных положений.

Следующее нововведение — механика Stumble Dribble, вдохновленная фирменной манерой Лионеля Месси обращаться с мячом. Ее главная задача — позволить футболистам сохранять контроль над мячом даже после того, как соперник сумел нарушить их равновесие.

Правда, воспользоваться этой системой смогут не все: она будет доступна лишь игрокам, чей суммарный рейтинг по трем характеристикам — дриблингу, балансу и ловкости — составляет не менее 85.

Еще один блок изменений посвящен отзывчивости игрового процесса. Здесь разработчики стремились сделать атаки более плавными и динамичными.

После передачи футболисты будут быстрее открываться и сразу подключаться к развитию комбинации, предлагая партнеру дополнительные варианты продолжения атаки. В сочетании с более быстрыми и естественными анимациями это должно сделать наступательные действия заметно опаснее.

Впрочем, защитников тоже не оставили без внимания: при ручном управлении система Jockey станет отзывчивее, благодаря чему обороняющимся будет проще навязывать борьбу и активнее сдерживать атакующих игроков.

FC 27 EA

Другой блок презентации был посвящен концепции Authentic Gameplay 2.0, главная задача которой — сделать матчи более реалистичными, а поведение соперников — менее предсказуемым и более осмысленным.

Теперь футболисты будут заметно сильнее реагировать на погодные условия — например, на мокром газоне они чаще станут терять равновесие и поскальзываться. Кроме того, игроки начнут эмоциональнее воспринимать происходящее на поле, будь то спорное решение арбитра или другой нестандартный игровой эпизод.

Вдобавок разработчики существенно расширили систему настройки ИИ, позволяющую отдельно регулировать стиль игры как собственной команды под управлением компьютера, так и соперников.

В том же направлении развиваются и базовые игровые механики. Одно из ключевых изменений касается противостояния вратаря и нападающего. Голкиперы будут реагировать чуть медленнее и реже совершать откровенно невероятные спасения, благодаря чему реализовывать выходы один на один станет проще.

Еще одна важная корректировка затронула передачи вразрез. Они должны стать более эффективным оружием, однако теперь гораздо сильнее будут вознаграждаться точные и своевременные передачи, выполненные вручную.

По замыслу разработчиков, это также поможет сократить количество стремительных контратак. Наконец, EA намерена серьезно пересмотреть баланс Playstyles, вновь сделав больший акцент на характеристиках самих футболистов.

Завершает список геймплейных новинок расширенный набор финтов. В FC 27 появится сразу несколько новых приемов, включая свежие комбинации «переступов», FakeTurn, Ball Roll Spin и Kneel Header. Последний, что особенно интересно, будет доступен игрокам с Playstyle Trickster.

Как изменится режим карьер

Если с игровым процессом все более-менее понятно, то каким образом EA собирается преобразить режим карьеры? Еще во время полноценной презентации FC 27 разработчики дали понять, что одним из главных направлений работы стала практически полная переработка трансферной системы.

Теперь она должна стать гораздо ближе к современному футболу, требовать более взвешенных решений и выглядеть заметно правдоподобнее.

Прежде всего это касается скаутинга, который стал значительно информативнее. Теперь скауты способны не только оценить потенциал футболиста, но и подсказать, насколько он впишется в вашу команду, во сколько обойдется его трансфер и даже заинтересован ли сам игрок в переходе именно в ваш клуб.

Любопытно, что эти изменения затрагивают не только команду пользователя. Клубы под управлением ИИ также начнут вести себя гораздо реалистичнее, формируя состав в соответствии со своей исторической философией.

В качестве примера EA привела «Челси», который будет делать ставку на молодых талантов и развитие академии, тогда как «Реал» по-прежнему сосредоточится на громких звездных приобретениях в духе эпохи «галактикос».

FC 27 EA

В остальном режим карьеры станет гораздо более динамичным. Общий рейтинг футболистов теперь сможет меняться по ходу сезона в зависимости от их формы, физического состояния, морального настроя и последних выступлений.

Эти показатели, в свою очередь, будут напрямую влиять на трансферную стоимость игроков и отчеты скаутов, добавляя еще больше неопределенности и непредсказуемости — именно так, по мнению EA, должен ощущаться настоящий футбольный мир.

Порой менеджеру придется принимать и весьма непростые решения. Например, выпускать ли на поле футболиста, который не до конца восстановился после травмы. Он вполне может принести команде победу, но одновременно рискует усугубить свое повреждение. Вся необходимая информация о подобных рисках будет собрана в новом разделе, посвященном готовности игрока к матчу.

На этом фактор неопределенности не заканчивается. EA также серьезно переработала систему случайных событий. Общение с прессой станет гораздо важнее, поскольку ответы тренера теперь будут напрямую влиять на моральный климат внутри команды.

Кроме того, по ходу сезона могут происходить самые разные незапланированные ситуации: кто-то получит травму вне футбольного поля, а где-то между игроками вспыхнет конфликт прямо на тренировочной базе.

EA FC EA

Достанется и поклонникам «Ман Сити» — причем не только в реальной жизни, но и в виртуальном футболе. Клубы, нарушающие финансовый регламент, могут столкнуться с серьезными санкциями, вплоть до снятия очков. Впрочем, подобные наказания не всегда будут окончательными: их можно будет оспорить, превратив подобную историю в одну из главных сюжетных линий сезона.

Среди других важных нововведений стоит отметить гибкие настройки глубины симуляции матчей, а также появление системы личных противостояний между футболистами.

Если игрок сумеет выполнить определенные задачи в принципиальной встрече, он получит очки Personality Points, которые помогут развивать его индивидуальные качества.

Кроме того, в игре дебютирует система Creator Challenges. Она позволит сообществу самостоятельно создавать различные сценарии и особые испытания, предлагая другим игрокам проверить свои навыки и выполнить уникальные задачи.

Если подвести итог, ситуация складывается уже вполне привычная. На первый взгляд FC 27 мало чем отличается от предыдущих частей серии, однако за внешне знакомой оболочкой скрывается множество переработанных механик, к которым постоянным поклонникам франшизы еще предстоит привыкнуть.

И стоит учитывать, что все перечисленные изменения касаются главным образом режима карьеры. EA уже готовит отдельный список нововведений для Ultimate Team, о которых разработчики обещают рассказать вскоре.