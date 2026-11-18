Игровые журналисты начали публиковать первые обзоры Grand Theft Auto 6. Новый проект Rockstar Games уже претендует на звание одной из самых высокооцененных игр в истории.

GTA 6 Rockstar Games

После публикации примерно сотни рецензий средний рейтинг GTA 6 на Metacritic достиг впечатляющих 99 баллов из 100. Практически все профильные издания выставили игре максимальные оценки.

Обозреватели единодушно хвалят проработку открытого мира, сюжетную составляющую, реалистичных персонажей и зрелищные перестрелки.

Отдельного внимания, по словам журналистов, заслуживает количество доступного контента. На прохождение основной сюжетной линии потребуется порядка 50 часов, однако дополнительные активности и исследование мира способны занять еще несколько сотен часов.

При этом рецензенты отмечают, что даже после завершения основной истории виртуальную Леониду не хочется покидать. Разработчикам удалось создать чрезвычайно насыщенный открытый мир, в котором постоянно находятся новые занятия.

На фоне столь восторженных отзывов решение других издателей перенести свои релизы подальше от GTA 6 выглядит вполне оправданным. Напомним, что полноценный выход игры состоится 19 ноября, хотя в некоторых регионах она уже доступна.