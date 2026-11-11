GOAL объясняет, почему Маурисио Почеттино — идеальный и единственный кандидат на роль спасителя тонущего «Манчестер Юнайтед».

«Если вы посмотрите на 11 лет, прошедших с тех пор, как Дэвид Гилл и сэр Алекс Фергюсон покинули свои посты, то увидите целую череду тренеров», — сказал сэр Джим Рэтклифф в феврале 2024 года, вскоре после того, как компания INEOS успешно приобрела миноритарный пакет акций «Манчестер Юнайтед».

«Некоторые из них были очень хороши, но ни один не добился успеха и не задержался надолго. Нельзя винить во всем только тренеров. Единственный напрашивающийся вывод — условия, в которых они работали, были неэффективными», — добавил Рэтклифф.

С момента того интервью «Манчестер Юнайтед» уволил трех постоянных тренеров, и Майкл Каррик, судя по всему, готовится разделить участь Рубена Аморима и Эрика тен Хага после катастрофического старта сезона 2026/27.

Болельщики никогда не отворачивались от Каррика; напротив, они поддерживали бывшего полузащитника до самого горького конца, но вовсе не из слепой веры в его тренерские способности.

Бывший наставник «Мидлсбро» просто не тянул этот уровень, о чем наглядно свидетельствует тот факт, что «Манчестер Юнайтед» в настоящее время занимает 18-е место в турнирной таблице Премьер-лиги, одержав лишь одну победу в стартовых 10 турах — такого дна клуб не достигал с сезона 1986/87.

Майкл Каррик globallookpress.com

«МЮ» пропустил уже 19 мячей (третий с конца показатель в дивизионе), а единственный «сухой» матч в этой кампании пришелся на игру против дебютанта Лиги чемпионов — азербайджанского «Сабаха».

Итак, да, Каррик должен уйти, но не он виноват в этом плачевном положении дел, и именно поэтому он покинет свой пост, сохранив статус легенды. 45-летнего специалиста определенно подвели рабочие условия, а провальное летнее трансферное окно лишило его возможности развить успех прошлого сезона, когда команда финишировала на третьем месте.

Верно и то, что «Юнайтед» следовало назначить более опытного тренера, чтобы попытаться сделать следующий шаг.

Не поверив в концепцию успеха Аморима и дав тен Хагу отсрочку, которой тот не заслуживал, Рэтклифф и верхушка INEOS совершили еще одну колоссальную ошибку, заключив с Карриком полноценный контракт.

Следующее назначение должно быть абсолютно точным, иначе «красным дьяволам» грозит вполне реальная угроза вылета из лиги. К счастью для преданных болельщиков «Юнайтед», похоже, что именно Маурисио Почеттино сменит Каррика, и это станет первым логичным тренерским решением клуба за многие годы.

Действительно, просто уму непостижимо, почему аргентинца не пригласили на «Олд Траффорд» раньше, учитывая, что в прошлом он трижды проходил собеседование на эту должность.

Однако для «Манчестер Юнайтед», отчаянно стремящегося хоть к какому-то подобию стабильности, это как раз тот случай, когда лучше поздно, чем никогда.

Очевидный выбор

«Манчестер Юнайтед» также активно связывают с Эдди Хау и Юлианом Нагельсманом — оба специалиста открыты для предложений после того, как летом покинули свои предыдущие посты в «Ньюкасле» и сборной Германии соответственно.

Ранее в этом месяце сообщалось, что Хау был «предпочтительным кандидатом» Джейсона Уилкокса на замену Каррику, и это должно было стать моментальным тревожным звонком.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

С момента назначения на пост футбольного директора Уилкокс неоднократно доказывал, что его решениям нельзя доверять. Он внедрил нелепую трехуровневую систему комплектования состава, которая отбросила «красных дьяволов» назад сильнее, чем когда-либо прежде.

Хау проделал отличную работу на своих предыдущих должностях в «Ньюкасле» и «Борнмуте», но его тренерский стиль, подходящий для команд-андердогов, не годится для такого мирового гранда, как «Юнайтед».

Нагельсман, тем временем, с треском провалился в сборной Германии, а за 19 месяцев у руля мюнхенской «Баварии» добыл лишь один, и без того ожидаемый, титул чемпиона Бундеслиги. Его умение находить подход к игрокам также часто подвергалось критике, а некоторые обвиняли его в использовании слишком сложных тактических схем.

«Манчестер Юнайтед» придется заплатить 10 миллионов долларов, чтобы активировать пункт об отступных в контракте Почеттино со сборной США, но за ним не тянется никакого другого негативного шлейфа.

У аргентинца есть нужный характер и опыт, чтобы мгновенно воодушевить раздевалку и выстроить жизнеспособный проект с реальными долгосрочными перспективами.

Поддержка Фергюсона

Почеттино считался кандидатом номер один для «Юнайтед» после увольнения Жозе Моуринью в декабре 2018 года, но в итоге должность досталась Уле Гуннару Сульшеру.

Весной 2022 года бывший наставник «Тоттенхэма» сошелся в прямой конкуренции за этот пост с тен Хагом, и в конечном счете нидерландец был признан лучшим вариантом для долгосрочной перестройки.

Два года спустя «Юнайтед» снова рассматривал кандидатуру Почеттино после его ухода из «Челси», но по необъяснимым причинам остался верен тен Хагу.

Эрик тен Хаг globallookpress.com

Если учесть тот факт, что именно тен Хаг был ответственен за подписание таких игроков, как Антони, Расмус Хёйлунн, Мейсон Маунт, Андре Онана, Мануэль Угарте, Джошуа Зиркзе и Лисандро Мартинес, и что у «Юнайтед» за два с половиной года под его руководством так и не появилось четкого игрового стиля, можно с уверенностью сказать: сейчас клуб находился бы в гораздо более здоровом положении, если бы тогда выбор пал на Почеттино.

Под его руководством вечно не оправдывавшие ожиданий «шпоры» превратились в реальных претендентов на титул Премьер-лиги, и Почеттино был на пути к аналогичному влиянию в «Челси», прежде чем его пребывание у руля команды было безжалостно прервано. Он также привел «Саутгемптон» к восьмому месту в сезоне 2013/14 — их самому высокому результату за 11 лет, и оставил неизгладимое впечатление на Фергюсона перед уходом легендарного шотландца на пенсию.

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Саутгемптон» (2:1) в январе 2013 года, спустя 12 дней после прихода Почеттино, и Фергюсон назвал «святых» «лучшей командой, игравшей на "Олд Траффорд" в этом сезоне».

Три года спустя, ближе к концу второго сезона Почеттино в «Тоттенхэме», Фергюсон назвал его «лучшим тренером в Премьер-лиге» и добавил: «Вы никогда не увидите его вышедшим из равновесия, а то, как играет его команда — лучшее свидетельство той работы, которую он проделывает».

Впоследствии они встретились за ужином в Лондоне, когда Луи ван Гал находился на грани увольнения с «Олд Траффорд». В итоге «Юнайтед» сделал ставку на Моуринью, доверив ему вести команду вперед, но с тех пор имя Почеттино не перестают связывать с клубом.

Алекс Фергюсон и Маурисио Почеттино globallookpress.com

«Я всегда буду помнить каждую деталь тех долгих часов разговора. Это было воплощением мечты», — вспоминал Почеттино в своей книге Brave New World.

Сообщается, что Фергюсон поддерживал кандидатуру Почеттино на пост главного тренера «Юнайтед» в 2022 году, и его давняя симпатия к 54-летнему специалисту ничуть не угасла.

Почеттино также не уходил от разговоров о своей негласной связи с «красными дьяволами» и признавался: он чувствует, что у него осталось незавершенное дело в Премьер-лиге.

«Манчестер Юнайтед всегда проявлял интерес. Но идеальный сценарий для того, чтобы возглавить команду, так и не сложился.

Я всегда говорил, что был в шаге от победы в Премьер-лиге и Лиге чемпионов, и хочу попробовать снова. Я хотел бы стать частью проекта, чьи амбиции нацелены на победу в обоих этих турнирах», — рассказал он в майском интервью изданию FourFourTwo.

Пустая трата таланта

Почеттино сделал эти заявления еще до ЧМ-2026, который сложился для сборной США совсем не по плану.

Легко преодолев групповой этап и разобравшись с Боснией и Герцеговиной в первом раунде плей-офф, «звездно-полосатые» потерпели унизительное поражение от Бельгии (1:4) в 1/8 финала.

Качество футбола, безусловно, выросло: игроки прониклись философией высокого прессинга Почеттино, но в решающий момент сборной США вновь не хватило класса. Можно даже сказать, что Почеттино повезло получить предложение о новом контракте после окончания турнира, ведь собранный состав был достаточно талантлив, чтобы добиться большего.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

За неимением конкретных предложений от топовых европейских клубов, Почеттино согласился остаться еще на один четырехлетний цикл. Но возможность вернуться на высший уровень клубного футбола наверняка окажется слишком заманчивой, чтобы от нее отказываться, тем более что пресса активно сообщает о его полной готовности возглавить «Юнайтед».

Для относительно молодого тренера с амбициозными целями талант Почеттино в какой-то мере растрачивается впустую в сборной США — команде, которой все еще очень далеко до соперничества с элитными сборными за главные трофеи, и эта работа вряд ли способна приумножить его тренерское наследие.

Возрождение «Юнайтед», с другой стороны, стало бы определяющим моментом в его карьере, способным поставить Почеттино в один ряд с Пепом Гвардиолой и Луисом Энрике в когорте элитных тренеров. Из-за нехватки трофеев Почеттино пока и близко не подобрался к этому уровню, а победы в Лиге 1 и Кубке Франции с «Пари Сен-Жермен» значат не так уж много, учитывая доминирование парижан во французском футболе.

Безусловно, это огромный риск на фоне хаоса, поглотившего «Юнайтед» в эпоху после Фергюсона, но у Почеттино есть весь необходимый набор качеств, чтобы добиться успеха на «Олд Траффорд».

Его первостепенной задачей станет простое обеспечение стабильности и узнаваемого игрового стиля — как он это сделал в «Тоттенхэме». И если в дальнейшем ему предоставят свободу строить команду по своему усмотрению, то возможно всё.

Вот только это очень большое «если»...

Смена правил игры

Было бы удивительно, если бы Почеттино согласился возглавить «Юнайтед» на тех же условиях, что Каррик и Аморим, которые отдали Уилкоксу право решающего голоса в вопросах трансферов.

Подобное не должно повториться, и Почеттино также необходимы гарантии того, что клуб перестанет так сильно экономить.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Как известно, аргентинский специалист разругался со своим бывшим боссом по «Тоттенхэму» Дэниелом Леви из-за его слишком осторожной трансферной политики и призывал руководство «вести себя как топ-клуб», чтобы иметь хоть какую-то надежду на завоевание трофеев.

Теперь «Манчестер Юнайтед» обязан последовать этому совету, чтобы рассчитывать на возвращение в топ-6.

Погрязнув в долгах из-за семьи Глейзеров, «красные дьяволы» вынуждены оперировать ограниченным бюджетом, но дополнительные средства можно выручить за счет продажи игроков. Маркуса Рашфорда, Мейсона Маунта, Лисандро Мартинеса, Мануэля Угарте и Джошуа Зиркзе можно и нужно выставить на трансфер уже в январе, поскольку они уже слишком долго не приносят команде никакой пользы.

Любыми доступными ресурсами также нужно распоряжаться куда осмотрительнее. «Юнайтед» выбросил на ветер 50 миллионов фунтов, подписав Андрея Сантоса из «Челси»; Карлоса Балеба после перехода из «Брайтона» за 70 миллионов постоянно подводит здоровье — и это очевидный провал службы скаутинга при проверке игрока; а купленный за 35 миллионов Юри Тилеманс в свои 29 лет, похоже, уже прошел свой пик.

Карлос Балеба globallookpress.com

Все это — приобретения Уилкокса, который в прошлом году еще и пошел наперекор Амориму, пролоббировав трансфер травматичного Беньямина Шешко за 74 миллиона фунтов вместо Олли Уоткинса.

Уилкокс также вмешивался в стратегию команды в период работы Аморима. Он должен быть лишен своих полномочий, а еще лучше — полностью изгнан из клуба.

Если Каррик должен нести ответственность за удручающую форму «Юнайтед», то ее должен разделить и бывший вингер «Лидса», у которого за плечами был лишь один год опыта работы футбольным директором в «Саутгемптоне», прежде чем INEOS привела его на «Олд Траффорд».

Предоставить наставнику тот же уровень безоговорочной автономии, которым наслаждался Фергюсон, в современных реалиях нереально, но Рэтклиффу придется довериться Почеттино и позволить ему быть не просто главным тренером, но и полноценным менеджером.

Возрождение ценностей

Почеттино превосходил ожидания на всех своих предыдущих должностях в Премьер-лиге, даже в «Челси», который он привел к шестому месту в АПЛ и вернул в еврокубки, приняв команду, финишировавшую 12-й в предыдущем сезоне.

Под его руководством «синие» также дошли до финала Кубка лиги и полуфинала Кубка Англии, а Коул Палмер превратился в настоящую суперзвезду.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Это еще одна причина, почему Почеттино идеально подходит «Юнайтед», чьи успехи в развитии молодых игроков в последнее время были просто ужасающими.

Гарри Кейн, Сон Хын Мин и Деле Алли стали одним из самых эффективных атакующих трио в Премьер-лиге в период работы Почеттино в «Тоттенхэме», а в «Саутгемптоне» он открыл дорогу в большой футбол 17-летнему Люку Шоу.

«Он умеет вселять уверенность и старается выжать из тебя максимум [раскрыть твои лучшие качества]», — рассказывал Палмер в интервью BBC в 2024 году.

Гарри Кейн и Маурисио Почеттино globallookpress.com

Это касается и уже состоявшихся футболистов: Муса Дембеле, Кристиан Эриксен, Конор Галлахер и Марк Кукурелья входят в число тех, кто достиг новых высот благодаря его наставничеству.

Возможно, «Манчестер Юнайтед» нашел идеального наставника для таких молодых талантов, как Кобби Мейну, Лени Йоро и Эйден Хэвен, а также для игроков атаки, чья результативность была до безумия нестабильной — таких как Матеус Кунья и Амад Диалло.

Что еще важнее, Почеттино принесет с собой тактическую структуру, которая сейчас так отчаянно необходима команде.

Маурисио Почеттино globallookpress.com

Его команды защищаются как единый механизм: пока один игрок прессингует футболиста с мячом, остальные перекрывают линии передач. Такой подход требует строгой дисциплины, но способен во многом замаскировать индивидуальные ошибки в обороне.

Для резкого контраста: терпеливая система «полупрессинга» Каррика лишь давала игрокам повод недорабатывать на поле.

В атаке Почеттино отдает предпочтение гибким схемам 4-2-3-1 или 4-3-3, которые полагаются на крайних защитников для растягивания обороны соперника, в то время как вингеры действуют скорее как две дополнительные «десятки». Это должно здорово помочь Кунье, Брайану Мбёмо и Патрику Доргу раскрыть свой потенциал.

Его главная цель — перегрузить центр поля и искать варианты для прямых, разрезающих оборону передач, отдавая приоритет агрессивному стилю игры первым номером, а не методичному перекатыванию мяча.

В краткосрочной перспективе высокоинтенсивный футбол — единственный для «Юнайтед» способ снова начать побеждать, и это полностью соответствует историческим ценностям клуба. Если кто-то и способен привести эту разобранную команду в чувство, так это Почеттино. И если ему предоставят свободу действий, он может стать именно тем человеком, который, наконец, разорвет этот порочный круг неудач.