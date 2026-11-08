В воскресенье, 8 ноября, «Сандерленд» принимает «Челси» в рамках 10-го тура Английской Премьер-Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Оналайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

05' Джака лежит на газоне, игроку «Сандерленда» потребовалась медицинская помощь. Неужели будет вынужденная замена в составе хозяев.

04' Нету совершил кросс по правому флангу, но ему навязал борьбу Мандава и отобрал мяч.

02' С центра поля встречу начали игроки «Сандерленда», хозяева играют в красно-белой форме. «Челси» в черно-желтых цветах.

01' Матч стартовал, поехали.

До матча

16:55 Команды выходят на футбольное поле. Матч вот-вот начнётся.

16:50 Стартовый состав «Челси»: Пендерс, Фофана, Колвилл, Чаварриа, Палестра, Лавиа, Палмер, Роджерс, Хендерсон, Кайседо, Нету.

16:40 Стартовый состав «Сандерленда»: Руфс, Хьюм, Мандава, Мукиэле, О'Найен, Джака, Садики, Ле Фе, Мёнье, Тальби, Бробби.

16:30 Главным арбитром встречи назначен Джарред Джиллетт из Голд-Коста (Австралия).

16:15 В Сандерленде прохладная погода, температура воздуха 8 °C. Временами проходят кратковременные дожди, что может повлиять на игру команд.

16:00 В очных противостояниях преимущество остаётся на стороне «Челси», который одержал больше побед. При этом в двух последних встречах успех праздновал «Сандерленд», дважды обыгравший лондонцев со счётом 2:1. «Синие» постараются прервать неудачную серию в противостоянии с «чёрными котами».

15:50 Подопечные Хаби Алонсо чередуют удачные выступления с неудачами. В пяти последних матчах Премьер-лиги они одержали три победы и потерпели два поражения. Лондонский клуб обыграл «Борнмут» (5:1), «Эвертон» (2:0) и «Манчестер Юнайтед» (2:0), но уступили «Брентфорду» (0:3) и «Тоттенхэму» (0:2).

15:40 «Челси» после девяти туров чемпионата Англии «Челси» занимает четвёртое место, набрав 16 очков. В активе лондонцев пять побед и одна ничья при трёх поражениях. Команда забила 19 мячей и пропустила 15.

15:30 Коллектив Режиса Ле Бриса не может похвастаться стабильными результатами. В пяти последних матчах чемпионата «Сандерленд» одержал одну победу, сыграл вничью в двух встречах и потерпел два поражения. «Сандерленд» обыграл «Брентфорд» (3:2), сыграл вничью с «Лидсом» (0:0) и «Лехом»(1:1), а также проиграл загребскому «Динамо» (0:2) и «Ковентри Сити» (1:3).

15:15 «Сандерленд» после девяти туров Премьер-лиги располагается на 20-й строчке турнирной таблицы. Команда набрала пять очков, одержав одну победу и дважды сыграв вничью при шести поражениях. Разница забитых и пропущенных мячей — 7:17.

15:05 Матч пройдёт на арене «Стэдиум оф Лайт» в Сандерленде, вмещающем 48 707 болельщиков.

15:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.06.