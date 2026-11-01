«Спартак» устроил «Локомотиву» тяжёлый вечер в Черкизове — 4:0 в московском дерби 13-го тура РПЛ. Красно-белые задавили соперника с первых минут, повели после курьёзного автогола Александра Руденко, а затем получили совершенно неожиданный бонус от вынужденной замены. Виктор Парада появился вместо травмированного Игоря Дмитриева и почти сразу шикарно положил мяч в дальнюю девятку. Перед перерывом Манфред Угальде сделал счёт крупным, во втором тайме Эсекьель Барко реализовал пенальти, а часть болельщиков хозяев начала покидать стадион ещё до окончания первой половины. Команда Хуана Карседо мощно ответила на поражение от ЦСКА — «Спартак» сравнялся с армейцами по очкам и вернулся в верхнюю часть гонки, тогда как положение «Локомотива» становится всё тяжелее: 14-е место, только две победы в чемпионате и ещё одно принципиальное поражение через несколько дней после вылета из Кубка России.

Обе команды подходили к дерби после неприятных результатов, но масштаб проблем всё-таки отличался. «Спартак» в предыдущем туре уступил ЦСКА и получил много критики, прежде всего за первый тайм. «Локомотив» о таких проблемах мог только мечтать: 11 очков, 14-е место, поражение 0:2 от «Ростова», а в четверг ещё и 1:3 от ЦСКА с потерей шансов на выход в плей-офф Кубка России. Михаил Галактионов к тому моменту уже допускал возможность собственной отставки.

Андрей Мостовой globallookpress.com

Карседо отреагировал на неудачное дерби перестановками. Парада, Данил Пруцев и Маркиньос остались в запасе, а с первых минут появились Кристофер Ву, Жедсон Фернандеш и Дмитриев. Ву занял место в центре обороны, Руслан Литвинов поднялся в опорную зону, Жедсон добавил движения в середине, а Дмитриев фактически отвечал за всю левую бровку. Когда красно-белые атаковали, Барко, Умяров, Литвинов и Жедсон постоянно меняли позиции и предлагали друг другу варианты развития атак. «Локомотиву» приходилось опускать Руденко пятым защитником, чтобы хотя бы численно закрывать рывки соперника.

Первые минуты быстро показали, чей план работает лучше. «Спартак» почти не выпускал хозяев с их половины, возвращал мяч после потерь и раз за разом начинал новую атаку. На девятой минуте Митрюшкину пришлось по-настоящему спасать после удара Солари в дальний угол. Голкипер справился, но ещё через две минуты давление всё-таки закончилось голом — причём максимально неприятным для «Локомотива». Угальде включился в прессинг и помог отобрать мяч у только восстановившегося после травмы Сергея Бабкина. Литвинов и Барко быстро продолжили атаку, Жедсон прострелил справа, Ненахов попытался прервать передачу, и после рикошета мяч угодил в Руденко. Александр уже ничего не мог сделать — от его ноги мяч залетел в собственные ворота. На 11-й минуте «Спартак» добился гола, к которому стремился весь стартовый отрезок.

«Локомотив» — «Спартак» globallookpress.com

Самое неприятное для хозяев заключалось в том, что пропущенный мяч ничего не изменил. «Локомотив» не перехватил инициативу и долго вообще не мог добраться до ворот Максименко. Первое касание в штрафной «Спартака» случилось только на 25-й минуте, тогда же Бабкин нанёс первый удар железнодорожников — и то из-за пределов штрафной. Бакаев успел эмоционально поспорить с арбитром после единоборства с Бабичем, но по игре раздражаться хозяевам было из-за чего: красно-белые контролировали и мяч, и темп дерби.

Дмитриев сломался, Парада вышел — и положил шедевр

К исходу получаса у «Спартака» впервые возникла серьёзная проблема. Дмитриев почувствовал проблему с задней поверхностью бедра и продолжить встречу не смог. Карседо пришлось экстренно выпускать Параду, который потерял место в старте как раз после поражения от ЦСКА. Кто же тогда знал, к какому хайлайту приведёт эта вынужденная замена?

На 33-й минуте красно-белые снова подобрали мяч возле штрафной. Солари сохранил атаку после отскока, Жедсон продолжил её передачей на свободного Параду, а испанец получил достаточно времени, чтобы подготовить удар. Первое касание — подработка, второе — мяч летит в дальний верхний угол по красивой дуге. Митрюшкин вытянулся, но отразить такое не смог бы вообще никто в мире! Несколько спартаковцев после такого исполнения буквально схватились за голову, даже на тренировках Парада такое явно выдаёт нечасто. Это, кстати, вообще первый мяч Виктора Парады на высоком уровне! Прежде испанец забивал только за вторую команду «Алавеса» и её фарм-клуб. Причём ярким выход защитника получился на обеих половинах поля. Когда «Локомотив» наконец начал чаще появляться впереди, Парада успел перекрыть опасный удар Титкова и не позволил хозяевам быстро вернуть интригу.

Виктор Парада https://t.me/fcsmtg

Ближе к перерыву железнодорожники действительно ожили — несколько их атак закончились ударами из штрафной, хозяева заработали угловые, а в одном из эпизодов мяч попал в руку Солари. Бригада Артёма Чистякова пенальти не назначила, а для «Локомотива» это был единственный шанс закончить тайм с приемлемым счётом. Но вместо 1:2 через несколько минут хозяева ещё и пропустили третий. «Спартак» подал угловой, Литвинов оказался сильнее Титкова в воздухе и скинул мяч во вратарскую, где Угальде опередил Митрюшкина и головой замкнул передачу. Эпизод проверил ВАР, но причин вмешиваться не нашлось. Первый тайм и так начинался для хозяев тяжело, а закончился уже полноценным разгромом на грани катастрофы.

Игроки «Спартака» празднуют гол https://t.me/fcsmtg

Цифры только подчёркивали увиденное: до перерыва «Локомотив» не нанёс ни одного удара в створ и набрал 0,44 xG. Некоторые болельщики не стали ждать второй половины — с трибун в сторону тренерской скамейки полетели шарфы, люди потянулись к выходам. Такое трудно назвать просто ещё одним неудачным матчем, с каждым поражением клуб всё глубже закапывает себя в глазах болельщиков.

«Спартак» даже при 3:0 не остановился

Галактионов попробовал хотя бы встряхнуть команду заменами. Бакаев после перерыва не вернулся на поле — вместо него появился Александр Коваленко, позже Руденко уступил место Сергею Пиняеву, а «Локомотив» перешёл на 4-2-3-1 с Коваленко, Пиняевым, Андреем Мостовым и Николаем Комличенко впереди. Только никакой осторожности от «Спартака», даже с преимуществом в три мяча, хозяева в ответ не получили. Не прошло и минуты второго тайма, как Барко подхватил отскок и зарядил в крестовину. Следом хороший шанс появился у Солари — аргентинец убрал на ложном замахе защитников, но пробил слишком просто для Митрюшкина. Даже Парада после своего гола настолько осмелел, что регулярно подключался вперёд, шёл в обводку в чужой штрафной и однажды был совсем близок к ещё одному эффектному голу.

«Локомотив» — «Спартак» https://t.me/fcsmtg

Разница особенно чувствовалась после потерь. Если «Локомотиву» требовалось время, чтобы снова добраться до чужой половины, красно-белые быстро накрывали соперника и возвращали владение. Поэтому редкие контратаки хозяев воспринимались едва ли не как праздник. На 69-й минуте Зобнин неудачно сыграл с мячом и фактически подарил возможность Пиняеву, но здесь уже пришлось включаться Максименко — голкипер «Спартака» не позволил хозяевам хотя бы размочить счёт. Карседо заметил, что матч становится чуть более открытым, и ответил сразу тремя заменами. На поле появились Пруцев, Даку и Маркиньос. Последнему вообще не понадобилось времени на адаптацию: сначала бразилец получил прекрасную передачу Умярова и не сумел переиграть Митрюшкина в ближнем бою, а уже в следующей атаке исправился другим способом.

Маркиньос ворвался в штрафную, где уставший Годяев не успел за резким соперником и сбил его. Барко взял мяч, подошёл к точке и красиво исполнил пенальти с паузой. Митрюшкин до последнего не заваливался в угол и почти дотянулся до удара, но спасти «Локомотив» не смог — 0:4 на 76-й минуте.

Эсекьель Барко https://t.me/fcsmtg

2,61 xG, девять ударов в створ и злой «Спартак»

Последние минуты уже мало напоминали борьбу за результат. «Спартак» мог забивать ещё, а у хозяев эмоций оставалось заметно больше, чем качественных атак. В концовке заведённый Комличенко сцепился с Умяровым, дело едва не дошло до серьёзной потасовки, а оба в итоге получили по жёлтой карточке. Итоговые цифры хорошо объясняют, почему 0:4 — точно не случайный разгром. «Спартак» превзошёл соперника по ударам (19:14), более чем вдвое по попаданиям в створ (9:4), а разница по ожидаемым голам оказалась почти трёхкратной: 2,61 против 0,99.

Особенно контрастно эта игра смотрелась после поражения от ЦСКА. Тогда команда Карседо сама провалила начало и слишком поздно попыталась вернуться в матч. В Черкизове всё оказалось наоборот: агрессивный прессинг с первых минут, постоянное движение в центре, быстрый возврат мяча и 3:0 ещё до перерыва. Даже травма Дмитриева не сбила гостей — вышедший вместо него Парада через три минуты забил, возможно, самый красивый мяч осени в РПЛ.

Календарь и таблица РПЛ

Победа позволила «Спартаку» обойти «Краснодар» и сравняться по очкам как раз-таки с ЦСКА. «Локомотив» же за одну неделю сначала проиграл армейцам в Кубке и вылетел из него, а теперь получил четыре безответных мяча в ещё одном дерби, уже на своей арене. Железнодорожники остались 14-ми и лишь по дополнительным показателям находятся выше «Ахмата». После такого дерби разговоры о будущем Галактионова точно никуда не исчезнут — проблема скорее в том, что они ни к чему не ведут.