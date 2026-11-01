В воскресенье, 1 ноября, состоится матч 13-го тура Российской Премьер-лиги, в котором махачкалинское «Динамо» примет «Ростов». Игра начнётся в 15:15 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

До матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

15:02 Максимально комфортная футбольная погода в Каспийске в первый день ноября — 18 градусов тепла, без осадков.

14:53 Главный арбитр встречи — 31-летний Андрей Прокопов из Ярославля.

14:42 Команды провели между собой 4 матча в Премьер-лиге: первые три закончились вничью, а вот последний — в мае этого года тоже в Каспийске — остался за «Ростовом» (2:1). Интересно при этом, что все 3 их кубковые встречи завершались победой махачкалинцев — дважды в основное время и 1 раз по пенальти.

14:35 Стартовый состав «Ростова»: Петров, Лангович, Прохин, Мелёхин, Сако, Ногейра, Миронов, Кучаев, Сулейманов, Олусегун, Роналдо.

14:32 Стартовый состав «Динамо» Мх: Карабашев, Аларкон, Махамаджонов, Кузяев, Лесовой, Глушков, Зинович, Сундуков, Мрезиг, Хоссейннеджад, Агаларов.

14:30 Сегодняшний матч пройдёт в Каспийске на стадионе «Анжи Арена», вмещающем 26 364 зрителя.

14:25 В среду ростовчане ещё раз подтвердили, что набрали солидный ход — разгромили «Акрон» в Кубке (6:1), одержав самую крупную победу в официальной игре с марта 2017-го (6:0 с «Томью») — и это при том, что Кириченко поменял аж 8 игроков стартового состава. Отдельно главный тренер отметил прессинг: половину голов команда забила, накрывая соперника при начале атак. Получилось и дать передышку лидерам, и проверить резервистов. Сегодня такое давление может стать серьёзной проблемой для обороны хозяев, которой придётся обходиться без важного защитника.

14:20 «Ростов» заметно прибавил после назначения Дмитрия Кириченко — за 3 октябрьских тура набрал 7 очков и, что особенно важно, не пропустил ни одного мяча: на момент ухода Альбы ростовчане входили в тройку худших оборон чемпионата. Победы над «Акроном» (1:0) и «Локомотивом» (2:0) разделила ничья с «Балтикой» (0:0). Теперь у «Ростова» 15 очков — всего на 2 больше, чем у сегодняшнего соперника, но текущая форма команд, конечно, сильно различается.

14:15 В четверг махачкалинцы уступили «Крыльям Советов» в Кубке (0:2), предоставив отдых ряду основных футболистов. Однако свежесть состава сама по себе не решает проблем впереди: за последние 3 тура РПЛ команда забила только один мяч. Есть потери и в центре обороны — дисквалифицирован Муталип Алибеков. Евсееву нужно одновременно искать сочетание защитников и способ оживить атаку.

14:10 Махачкалинское «Динамо» не выигрывает уже 5 туров чемпионата подряд и с 13 очками находится рядом с зоной стыков: старт с двух побед, промежуточное лидерство и Вадим Евсеев с распечатанной таблицей на пресс-конференции давно забыты. После домашней ничьей с «Акроном» (1:1) «Динамо» проиграло «Зениту» (0:2), а до этого крупно уступило «Оренбургу» (0:4). В последних 7 встречах во всех турнирах у махачкалинцев 6 поражений и ничья, а с последней победы над «Родиной» прошло уже почти 2 месяца.

14:05 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.90.