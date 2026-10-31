прогноз на матч РПЛ, ставка за 1.90

1 ноября в 13‑м туре чемпионата России по футболу сыграют «Динамо» Махачкала и «Ростов». Начало встречи — 15:15 мск. Редактор отдела Футбол Линар Мансуров подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.90.

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«Динамо» Мх

Турнирное положение: после 12 матчей «Динамо» располагается на десятой строчке в таблице РПЛ с 13 очками. Команда забила 11 голов, пропустив при этом 18 в свои ворота.

Последние матчи: В крайнем туре РПЛ подопечные Вадима Евсеева уступили на выезде лидеру чемпионата петербургскому «Зениту» со счетом 0:2.

Посреди недели (29 октября) резервным составом проиграли в Кубке «Крыльям Советов» (0:2), в лиге сыграли дома вничью с тольяттинским «Акроном» (1:1) и в Кубке уступили тому же «Зениту» со счетом 1:2.

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Не сыграют: в лазарете команды защитник Идар Шумахов.

Состояние команды: Махачкалинцы давно не побеждают в РПЛ и испытывают ощутимый игровой спад. Из Кубка России команда Вадима Евсеева уже де-факто вылетела, поэтому посреди недели лидеры получили полноценный отдых и целенаправленно готовились к чемпионату.

«Ростов»

Турнирное положение: «Ростов» идет чуть впереди, расположившись на 7-й строчке в турнирной таблице. В активе ростовчан 15 очков в 12 поединках, разница забитых и пропущенных — 13:17.

Последние матчи: В крайнем поединке Премьер-лиги ростовчане на своем поле уверенно переиграли московский «Локомотив» со счетом 2:0.

До этого в Кубке России нанесли сокрушительное поражение «Акрону» со счетом 6:1, в чемпионате разошлись миром с калининградской «Балтикой» (0:0) и потерпели крупное поражение от ЦСКА (0:4) национальном кубке.

Не сыграют: в лазарете команды защитники Илья Жбанов и Герман Игнатов.

Состояние команды: «Ростов» под руководством исполняющего обязанности главного тренера Дмитрия Кириченко набрал потрясающий ход. При нем команда еще ни разу не пропускала в рамках Премьер-лиги. Команда идет на серии из трех поединков без поражений.

На что ставят в матче Динамо Мх — Ростов Букмекерские коэффициенты на матч Динамо Мх — Ростов: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Ростов» при Дмитрии Кириченко не пропустил ни одного мяча в рамках РПЛ

«Динамо» Махачкала имеет безвыигрышную серию в Премьер-лиге в пять матчей кряду

«Ростов» забивает в среднем по 1,8 мяча в последних пяти матчах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на победу «Ростова» дают 2.50, а на «Динамо» Мх — 2.95, ничью букмекеры оценивают в 3.10

Тотал меньше 2.5 идёт за 1.62, а тотал больше 2.5 можно взять за 2.20.

Прогноз: Основной ставкой станет ожидание тотала меньше 2 мячей в матче. «Динамо» выстроит глухую оборону дома.

1.90 ТМ 2 Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Динамо» Мх — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: Тотал меньше 2 мячей в матче за 1.90.

Прогноз: Можно рискнуть и сыграть на хорошей форме гостей в этом матче и поставить на победу «Ростова».

2.50 Победа «Ростова» Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.50 на матч «Динамо» Мх — «Ростов» принесёт чистый выигрыш 1500₽, общая выплата — 2500₽

Ставка: Победа «Ростова» в матче за 2.50.