2 ноября в 11-м туре чемпионата России по футболу сыграют «Крылья Советов» и «Зенит». Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.04.

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«Крылья Советов»

Турнирное положение: «Крылья Советов» пытается закрепиться в середняках чемпионата. На текущий момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы.

При этом «Крылья Советов» на один пункт отстает от шестой позиции. Команда отличилась 17 забитыми мячами при 17 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, в рамках Кубка уверенно одолев махачкалинское «Динамо» — 2:0.

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До того «Крылья Советов» переиграли «Рубин» — 2:0, а вот поединок с «Факелом» завершился коллизией — 1:2. Команда не пропускала в двух последних матчах.

Календарь и таблица РПЛ

Состояние команды: «Крылья Советов» не преуспевает в плане надежности тылов, зато с реализацией дела обстоят все лучше и лучше.

При этом «Крылья Советов» все никак не наладят результаты в родных стенах. К тому же в пяти последних очных поединках с «Зенитом» команда победила один раз при двух поражениях. Тем не менее команда Сергея Булатова нынче пребывает на моральном подъёме и явно постарается дать бой чемпиону. Вот только хватит ли силёнок?!

Команда уж точно будет действовать в расчете на контратаки. Вот только ей срочно нужно прибавлять в плане стабильности результатов.

«Зенит»

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 1-м месте турнирной таблицы испанского чемпионата.

При этом «Зенит» на два очка опережает ближайших конкурентов. А вот забить удалось 27 мячей при тринадцати пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках Кубка России команда нанесла поражение «Балтике» — 3:2.

До того «Зенит» уверенно переиграл махачкалинское «Динамо» — 2:0, а вот чуть раньше одолел «Ахмат» — 3:2. Команда Сергея Семака победила в семи последних матчах.

Состояние команды: «Зенит» имеет сильнейшую атаку в лиге, забивая в среднем больше двух мячей за матч.

При этом «Зенит» в кадровом плане выглядит мощнее всех в РПЛ. Макси Глушенков с 10 голами возглавляет гонку бомбардиров. Александр Соболев настрелял 8 мячей, да и вообще, в составе питерцев забить может кто угодно. В плане кадровой вариативности зенитовцам нет равных в чемпионате.

И уж точно команда Семака будет максимально активно нестись в атаку. Глушенков и компания мотивированы оторваться от преследователей.

На что ставят в матче Крылья Советов — Зенит Букмекерские коэффициенты на матч Крылья Советов — Зенит: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Зенит» фаворитом с коэффициентом 1.60. Ничья оценена в 4.56, а победа «Крыльев Советов» — в 5.84.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.71 и 2.33.

Прогноз: «Зенит» мотивирован оторваться от конкурентов, к тому же имеет сильнейшую атаку в лиге.

2.04 Победа «Зенита» в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.04 на матч «Крылья Советов» — «Зенит» позволит вывести на карту выигрыш 1040₽, общая выплата — 2040₽

Ставка: Победа «Зенита» в 1-м тайме за 2.04.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

2.61 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.61 на матч «Крылья Советов» — «Зенит» принесёт прибыль 1610₽, общая выплата — 2610₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.61.

Пять причин, почему ставка зайдёт