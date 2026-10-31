1 ноября в 10-м туре чемпионата Италии по футболу сыграют «Ювентус» и «Наполи». Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.25.
«Ювентус»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 8-м месте турнирной таблицы Серии A.
При этом «Ювентус» на три очка отстает от зоны еврокубков. Команда забила 11 мячей при десяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела крайне неудачно, уступив «Дженоа» — 0:2.
До того «Ювентус» нанес поражение «Лечче» — 2:0, а вот несколько ранее подписал мировую с «Ренном» в Лиге Европы — 2:2. «Старая Сеньора» не побеждала в двух последних домашних матчах.
Состояние команды: «Ювентус» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к заветной еврозоне.
При этом «Ювентус» в трех последних очных поединках с «Наполи» сумел победить один раз при двух поражениях. Имея в наличии таких форвардов, как Рандаль Коло Муани и Ник Вольтемаде, туринцы должны участвовать в чемпионской гонке. Однако «Старая Сеньора» крайне нестабильна.
Туринцам срочно нужно брать очки. «Ювентус» в родных стенах не проигрывает неаполитанцам уже три с половиной года. Ну и пора бы команде поднатореть в плане реализации!
«Наполи»
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 7-м месте турнирной таблицы итальянского чемпионата.
При этом «Наполи» на три зачетных балла отстает от еврозоны. А вот забить удалось 17 мячей при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда по всем статьям переиграла скромную «Монцу» — 4:1.
До того «Наполи» расписал мировую с «Ромой» — 3:3, а вот чуть раньше в Лиге чемпионов перестрелял «Будё-Глимт» — 4:3. Команда не уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: «Наполи» постепенно приходит в себя, к тому же в среднем забивает фактически два мяча за матч.
При этом «Наполи» намерен побороться за самые высокие места. Вот только тылы команды не столь надежны, да и победила она всего четыре раза в текущем чемпионате. Зато неувядающий Кевин Де Брёйне уже отличился четырьмя забитыми мячами.
Наверняка команда постарается продолжить свой подъём вверх. Вот только неаполитанцы до последней гостевой виктории уступили дважды кряду на полях соперников.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Ювентус» фаворитом с коэффициентом 2.25. Ничья оценена в 3.30, а победа «Наполи» — в 3.30.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.98 и 1.88.
Прогноз: «Ювентус» в родных стенах традиционно успешно противостоит «Наполи», к тому же оппонент имеет не столь надежные тылы.
Ставка: Победа «Ювентуса» за 2.25.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке отличиться сумеет лишь один из оппонентов.
Ставка: Обе не забьют за 2.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Ювентус» дома не проигрывает «Наполи» уже три с половиной года
- «Наполи» в среднем пропускает больше одного мяча за матч
- «Наполи» до последней виктории уступил в двух последних выездных матчах
- Туринцы не пропускали от неаполитанцев в трех последних домашних поединках
- «Наполи» в пяти гостевых поединках добыл лишь две победы