прогноз на матч 13-го тура РПЛ, ставка за 2.18

1 ноября в матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Спартак». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.

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«Локомотив»

Турнирное положение: москвичи разочаровывают и проваливают текущий сезон российского чемпионата.

В настоящий момент в активе «железнодорожников» 11 очков и 13-е место в турнирной таблице. За 12 матчей московский коллектив смог забить 16 мячей и столько же пропустил.

Последние матчи: среди недели «красно-зеленые» уступили ЦСКА (1:3) в Кубке России.

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До этого же в рамках РПЛ команда из Москвы уступила «Ростову» (0:2) и сыграла вничью с «Краснодаром» (3:3).

Календарь и таблица РПЛ

Не сыграют: травмирован Сергей Бабкин.

Состояние команды: положение подопечных Михаила Галактионова является удручающим. «Локомотив» досрочно вылетел с Кубка России и находится в зоне стыковых матчей в РПЛ. Хуже ситуацию придумать было нельзя.

Все больше ходит слухов о возможной отставке Галактионова со своего поста, но думается, что «Локо» в чемпионате должен набрать и точно не будет претендовать на вылет.

«Спартак»

Турнирное положение: «красно-белые» продолжают вести борьбу за тройку сильнейших по итогам сезона.

Сейчас в активе москвичей 23 очка и 5-е место в турнирной таблице.

У «народной команды» положительная разница забитых и пропущенных мячей — 21:10.

Последние матчи: среди недели московский коллектив выиграл у «Рубина» (1:0) в РПЛ.

До этого же спартаковцы проиграли ЦСКА (0:2), но разгромили «Рубин» (4:0) в РПЛ.

Не сыграют: в команде из Москвы травмирован Кристофер Мартинс.

Состояние команды: подопечные Хуана Карседо пока что в борьбе как в чемпионате, так и в Кубке страны. Отставание у « Спартака » небольшое, поэтому вся борьба еще впереди.

По составу и игре «Спартак» обязан быть в тройке сильнейших РПЛ, однако попасть туда будет крайне непросто.

На что ставят в матче Локомотив — Спартак Букмекерские коэффициенты на матч Локомотив — Спартак: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Локомотив» не побеждает на протяжении 4 матчей

«Спартак» проиграл 1 из последних 7 матчей

В последней очной игре «Локомотив» одолел «Спартак» со счетом 2:0

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.16, тогда как победа «Локомотива» — в 4.46.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.68, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.18.

Прогноз: команды вряд ли будут сломя голову бежать вперед, поэтому много голов в этой игре не ждем.

2.18 тотал меньше 2,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.18 на матч «Локомотив» — «Спартак» позволит вывести на карту выигрыш 1180₽, общая выплата — 2180₽

Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.18.

Прогноз: «Спартак» все же на порядок сильнее в текущем сезоне и должен забирать победу.

2.20 победа Спартака с форой-1 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч «Локомотив» — «Спартак» принесёт прибыль 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.20.