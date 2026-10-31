1 ноября в матче 13-го тура чемпионата России по футболу сыграют «Локомотив» и «Спартак». Начало встречи — в 19:45 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.18.
«Локомотив»
Турнирное положение: москвичи разочаровывают и проваливают текущий сезон российского чемпионата.
В настоящий момент в активе «железнодорожников» 11 очков и 13-е место в турнирной таблице. За 12 матчей московский коллектив смог забить 16 мячей и столько же пропустил.
Последние матчи: среди недели «красно-зеленые» уступили ЦСКА (1:3) в Кубке России.
До этого же в рамках РПЛ команда из Москвы уступила «Ростову» (0:2) и сыграла вничью с «Краснодаром» (3:3).
Не сыграют: травмирован Сергей Бабкин.
Состояние команды: положение подопечных Михаила Галактионова является удручающим. «Локомотив» досрочно вылетел с Кубка России и находится в зоне стыковых матчей в РПЛ. Хуже ситуацию придумать было нельзя.
Все больше ходит слухов о возможной отставке Галактионова со своего поста, но думается, что «Локо» в чемпионате должен набрать и точно не будет претендовать на вылет.
«Спартак»
Турнирное положение: «красно-белые» продолжают вести борьбу за тройку сильнейших по итогам сезона.
Сейчас в активе москвичей 23 очка и 5-е место в турнирной таблице.
У «народной команды» положительная разница забитых и пропущенных мячей — 21:10.
Последние матчи: среди недели московский коллектив выиграл у «Рубина» (1:0) в РПЛ.
До этого же спартаковцы проиграли ЦСКА (0:2), но разгромили «Рубин» (4:0) в РПЛ.
Не сыграют: в команде из Москвы травмирован Кристофер Мартинс.
Состояние команды: подопечные Хуана Карседо пока что в борьбе как в чемпионате, так и в Кубке страны. Отставание у « Спартака » небольшое, поэтому вся борьба еще впереди.
По составу и игре «Спартак» обязан быть в тройке сильнейших РПЛ, однако попасть туда будет крайне непросто.
Статистика для ставок
- «Локомотив» не побеждает на протяжении 4 матчей
- «Спартак» проиграл 1 из последних 7 матчей
- В последней очной игре «Локомотив» одолел «Спартак» со счетом 2:0
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Спартак» в этом поединке является фаворитом. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.82. Ничья оценивается в 4.16, тогда как победа «Локомотива» — в 4.46.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.68, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.18.
Прогноз: команды вряд ли будут сломя голову бежать вперед, поэтому много голов в этой игре не ждем.
Ставка: тотал меньше 2,5 за 2.18.
Прогноз: «Спартак» все же на порядок сильнее в текущем сезоне и должен забирать победу.
Ставка: победа «Спартака» с форой-1 за 2.20.