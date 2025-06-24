Танк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ

Клубный чемпионат мира подается как турнир лучших против лучших, и хотя отсутствие некоторых грандов делает это утверждение спорным, недостатка в высококлассных игроках в США не ощущается.

Лионель Месси стал главным лицом турнира — и полностью оправдал ожидания, забив великолепный гол со штрафного и обеспечив «Интер Майами» выход в плей-офф.

Майкл Олисе записал на свой счет три гола и две результативные передачи (пусть и с учетом матча против полупрофессионального «Окленд Сити»), а 39-летний Серхио Рамос будто вернулся в прошлое: испанец забил драматичный гол в ворота «Интера» и помог «Монтеррею» сохранить ворота сухими в игре с «Ривер Плейт».

Колумбиец Джон Ариас, пожалуй, стал лучшим игроком «Флуминенсе» на турнире, где бразильские команды пока не проиграли ни одного матча за два тура.

Трое футболистов «Ботафого» уже устно договорились о переходе в «Ноттингем Форест», и хотя разница во времени означает, что матчи идут глубокой ночью по европейскому времени, скаутские отделы внимательно следят за происходящим в США.

По итогам первой недели турнира мы выделили игроков, за которыми действительно интересно наблюдать.

Салим аль-Давсари («Аль-Хиляль»)

Одним из былых достоинств глобальных турниров — еще до того, как футбол стал освещаться повсеместно, — была возможность открыть для себя игроков, о которых ты раньше даже не слышал.

Яркие футболисты со всего мира, чьи имена никогда не попадали в таблоиды, вдруг всплывали на экране — и даже переигрывали звезд мирового масштаба.

Салим аль-Давсари globallookpress.com

Салим аль-Давсари, строго говоря, не совсем из этой категории: многие помнят его гол в ворота Аргентины на последнем чемпионате мира, а саудовская Про-лига давно под пристальным вниманием. Но — за исключением одного матча в Ла Лиге в аренде за «Вильярреал» — он провел всю карьеру в «Аль-Хиляле» и оставался в тени для большинства европейских болельщиков.

Теперь же, в возрасте 33 лет и с 98 матчами за сборную, он считается одним из лучших футболистов в истории Саудовской Аравии.

И это неудивительно, ведь он действительно великолепно провел матч против «Реала», особенно на фоне дебютанта Трента Александера-Арнольда, игравшего на правом фланге обороны.

Любопытно, что по стилю игры аль-Давсари во многом напоминает Винисиуса Жуниора: скорость, резкие проходы, бесконечное стремление идти вперед — всё это он продемонстрировал в Майами в одном из самых зрелищных матчей турнира.

Игрок, который снова оказался в центре внимания. И сам турнир только выиграл от этого.

Игор Жезус («Ботафого»)

Когда смотришь матчи «Ботафого» вживую, первое, что бросается в глаза в игре Игора Жезуса, — его физическая мощь.

Хотя его рост составляет всего 178 см, он все равно становится настоящим кошмаром для любого защитника. В первых матчах против «Сиэтл Саундерс» (чей центральный защитник Джексон Рейген, между прочим, ростом 198 см) и «Пари Сен-Жермен» Жезус выиграл 68,8% верховых единоборств и 60% всех дуэлей.

Игор Жезус globallookpress.com

Всё дело в его движении и смелости идти в борьбу. Первый фактор — работа ног — делает его особенно неудобным для опеки. В игре с «Сиэтлом» Жезус часто держался рядом с Рейгеном, притягивая его внимание, а затем резко врывался в скопление игроков в штрафной в тот момент, когда туда летел навес. В такие мгновения его сложно удержать, и этого зачастую достаточно, чтобы он успел протолкнуть мяч в сетку.

Жезусу 24 года — он немного старше типичного бразильского нападающего, отправляющегося впервые покорять Европу. Но четыре сезона в ОАЭ за «Аль-Ахли» с устойчивыми показателями результативности вселяют уверенность в «Ноттингем Форест»: адаптироваться он сможет куда лучше, чем, скажем, Габриэль Барбоза.

Жезус — один из трех игроков «Ботафого», которые вскоре должны пополнить состав «Форест». Вместе с ним в Англию могут перебраться Куябано и Жаир Кунья. И клуб вполне может рассчитывать на то, что Игор станет отличной альтернативой Крису Вуду, а также достойным преемником, если новозеландский ветеран начнет терять форму.

Гонсало Гарсия («Реал» Мадрид)

После сезона без крупных трофеев болельщики с интересом ждали обновленный «Реал» после приходом Хаби Алонсо на пост главного тренера и трансферами Трента Александера-Арнольда и Дина Хейсена.

Гонсало Гарсия globallookpress.com

Однако неожиданно в центре внимания оказался вовсе не кто-то из звезд, а нападающий академии — Гонсало Гарсия. В отсутствие Килиана Мбаппе, который пропустил матч из-за простуды, Алонсо сделал ставку на 21-летнего девятого номера из «Кастильи», который находится в структуре клуба с десяти лет.

И уже в составе, где были Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родриго, именно Гарсия забил первый гол «Реала» под руководством Хаби Алонсо. Это случилось на 34-й минуте матча с «Аль-Хилялем». В этом эпизоде он продемонстрировал почти весь свой арсенал: опустился вглубь поля, начал контратаку, а затем успел в штрафную и в два касания замкнул передачу Родриго.

Во втором тайме он едва не забил головой, показав, что и в воздухе способен создавать угрозу. Несмотря на активную игру по всему полю, Гарсия — классическая «девятка» с отменным голевым чутьем в штрафной. И пусть он не отличается высоким ростом, Гонсало уверенно чувствует себя на втором этаже.

В связи с отсутствием Эндрика, пропускающего турнир из-за травмы, у Гарсии появился шанс заявить о себе. И он этим шансом уже пользуется.

Жоржиньо («Фламенго»)

Жоржиньо уже давно не новичок, но его игра в составе «Фламенго» на этом турнире действительно впечатляет. Он присоединился к бразильскому клубу в начале месяца и, казалось бы, мог рассчитывать на плавное вхождение в состав. Однако главный тренер Филипе Луис сразу сделал его ключевой фигурой команды.

Жоржиньо globallookpress.com

И, похоже, это было отличное решение. У «Фламенго» есть индивидуально сильные игроки на всех позициях, но им не хватало связующего звена в центре поля — футболиста, который понимает, когда лучше отдать короткий пас на пять метров, а не пытаться перевести мяч через всё поле, а также игрока, который задает ритм. Уругваец Нико де ла Крус мог бы взять на себя эту роль, но он уже несколько месяцев вне игры из-за травмы.

Эрик Пульгар — вполне надежный игрок, но он больше подходит на роль опорника, «прочесывающего» пространство перед защитой. Жоржиньо же действует чуть выше по позиции и умно взаимодействует с Джорджианом де Арраскаэтой и Жерсоном.

В декабре Жоржиньо исполнится 34 года. Это был трансфер не на перспективу, а «на сейчас». При этом стоит отметить: возраст в его случае — не критичен. Он никогда не делал ставку на физику, в отличие от многих футболистов. Его сильнейшее оружие — интеллект. И в первых двух матчах за «Фламенго» он доказал, что умение читать игру никуда не исчезло.

Педру Нету («Челси»)

Педру Нету — не тот игрок, чьи таланты можно было бы не заметить на Клубном чемпионате мира. Если ты провел за «Челси» больше 40 матчей, тебя уже знают все.

Педру Нету globallookpress.com

Тем не менее, у португальского вингера всё еще есть что доказывать, и складывается ощущение, что его карьера на высшем уровне только начинается. Он уже стал игроком стартового состава сборной Португалии, пусть и с пока скромными 17 матчами за национальную команду.

Нету подходил к турниру под определенным давлением: от него ждали результата. В следующем сезоне к «Челси» присоединится звездный бразильский юниор Эстеван — быстрый вингер с манерой игры в стиле Луиса Диаса. Его яркая игра за «Палмейрас» на этом турнире привлекла внимание журналистов, и после победы «Челси» над «Лос-Анджелесом» у Нету спрашивали по поводу Эстевана.

В тот день Нету был признан лучшим игроком матча. «Когда клуб подписывает игроков, это делается для усиления команды, как происходит сейчас. Так что мы рады. Я не смотрел много матчей с участием Эстевана. Но, как я уже говорил, я концентрируюсь на себе и на своей работе — это главное. Я здесь, чтобы помогать команде, и все новички приходят с той же целью», — отметил 25-летний португалец.

Нету стал настоящим украшением турнира. Его агрессивная игра на фланге производит впечатление: он создает угрозу и в позиционном нападении, и во время переходов. Скорость Педру — настоящее оружие, а гол в ворота «Лос-Анджелеса» стал отличной иллюстрацией навыков.

В матче с «Фламенго» он снова был одним из самых активных. Его бесстрашная манера игры делает его тем, за кого хочется платить, чтобы смотреть. Этим летом Педру Нету послал четкий сигнал: можно подписывать сколько угодно вундеркиндов, но не забывайте, чья фамилия уже написана на футболке.

Кенан Йылдыз («Ювентус»)

Кенану Йылдызу всего 20 лет, и еще до начала Клубного чемпионата мира эксперт его назвали одним из игроков, за которыми стоит особенно следить.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Пока что далеко не все успели как следует познакомиться с нападающим «Ювентуса», но после его выступлений в США те, кто смотрел матчи, наверняка будут следить за ним куда пристальнее.

Кенан уже успел заявить о себе в Европе, в том числе великолепным закрученным ударом в ворота ПСВ в рамках Лиги чемпионов.

Также Йылдыз забил в дебютном матче в Серии А и оформил один из самых красивых голов прошлого сезона.

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Для «Ювентуса» турнир пока складывается легко: команда разгромила «Аль-Айн» (5:0) из Абу-Даби, а затем выиграла у «Видада» (4:1). Йылдых выделялся даже здесь: его гол в матче с «Видадом» был бы неберущимся для любого вратаря. А в эпизодах с первым и третьим голами он продемонстрировал мастерство, которое поставило бы в тупик любую оборону.