Танк из «Ботафого», легенда Саудовской Аравии и еще четыре героя первой недели КЧМ

Лионель Месси стал главным лицом турнира — и полностью оправдал ожидания, забив великолепный гол со штрафного и обеспечив «Интер Майами» выход в плей-офф.
Майкл Олисе записал на свой счет три гола и две результативные передачи (пусть и с учетом матча против полупрофессионального «Окленд Сити»), а 39-летний Серхио Рамос будто вернулся в прошлое: испанец забил драматичный гол в ворота «Интера» и помог «Монтеррею» сохранить ворота сухими в игре с «Ривер Плейт».
Колумбиец Джон Ариас, пожалуй, стал лучшим игроком «Флуминенсе» на турнире, где бразильские команды пока не проиграли ни одного матча за два тура.
Трое футболистов «Ботафого» уже устно договорились о переходе в «Ноттингем Форест», и хотя разница во времени означает, что матчи идут глубокой ночью по европейскому времени, скаутские отделы внимательно следят за происходящим в США.
По итогам первой недели турнира мы выделили игроков, за которыми действительно интересно наблюдать.
Салим аль-Давсари («Аль-Хиляль»)
Одним из былых достоинств глобальных турниров — еще до того, как футбол стал освещаться повсеместно, — была возможность открыть для себя игроков, о которых ты раньше даже не слышал.
Яркие футболисты со всего мира, чьи имена никогда не попадали в таблоиды, вдруг всплывали на экране — и даже переигрывали звезд мирового масштаба.
Салим аль-Давсари, строго говоря, не совсем из этой категории: многие помнят его гол в ворота Аргентины на последнем чемпионате мира, а саудовская Про-лига давно под пристальным вниманием. Но — за исключением одного матча в Ла Лиге в аренде за «Вильярреал» — он провел всю карьеру в «Аль-Хиляле» и оставался в тени для большинства европейских болельщиков.
Теперь же, в возрасте 33 лет и с 98 матчами за сборную, он считается одним из лучших футболистов в истории Саудовской Аравии.
И это неудивительно, ведь он действительно великолепно провел матч против «Реала», особенно на фоне дебютанта Трента Александера-Арнольда, игравшего на правом фланге обороны.
Любопытно, что по стилю игры аль-Давсари во многом напоминает Винисиуса Жуниора: скорость, резкие проходы, бесконечное стремление идти вперед — всё это он продемонстрировал в Майами в одном из самых зрелищных матчей турнира.
Игрок, который снова оказался в центре внимания. И сам турнир только выиграл от этого.
Игор Жезус («Ботафого»)
Когда смотришь матчи «Ботафого» вживую, первое, что бросается в глаза в игре Игора Жезуса, — его физическая мощь.
Хотя его рост составляет всего 178 см, он все равно становится настоящим кошмаром для любого защитника. В первых матчах против «Сиэтл Саундерс» (чей центральный защитник Джексон Рейген, между прочим, ростом 198 см) и «Пари Сен-Жермен» Жезус выиграл 68,8% верховых единоборств и 60% всех дуэлей.
Всё дело в его движении и смелости идти в борьбу. Первый фактор — работа ног — делает его особенно неудобным для опеки. В игре с «Сиэтлом» Жезус часто держался рядом с Рейгеном, притягивая его внимание, а затем резко врывался в скопление игроков в штрафной в тот момент, когда туда летел навес. В такие мгновения его сложно удержать, и этого зачастую достаточно, чтобы он успел протолкнуть мяч в сетку.
Жезусу 24 года — он немного старше типичного бразильского нападающего, отправляющегося впервые покорять Европу. Но четыре сезона в ОАЭ за «Аль-Ахли» с устойчивыми показателями результативности вселяют уверенность в «Ноттингем Форест»: адаптироваться он сможет куда лучше, чем, скажем, Габриэль Барбоза.
Жезус — один из трех игроков «Ботафого», которые вскоре должны пополнить состав «Форест». Вместе с ним в Англию могут перебраться Куябано и Жаир Кунья. И клуб вполне может рассчитывать на то, что Игор станет отличной альтернативой Крису Вуду, а также достойным преемником, если новозеландский ветеран начнет терять форму.
Гонсало Гарсия («Реал» Мадрид)
После сезона без крупных трофеев болельщики с интересом ждали обновленный «Реал» после приходом Хаби Алонсо на пост главного тренера и трансферами Трента Александера-Арнольда и Дина Хейсена.
Однако неожиданно в центре внимания оказался вовсе не кто-то из звезд, а нападающий академии — Гонсало Гарсия. В отсутствие Килиана Мбаппе, который пропустил матч из-за простуды, Алонсо сделал ставку на 21-летнего девятого номера из «Кастильи», который находится в структуре клуба с десяти лет.
И уже в составе, где были Винисиус Жуниор, Джуд Беллингем и Родриго, именно Гарсия забил первый гол «Реала» под руководством Хаби Алонсо. Это случилось на 34-й минуте матча с «Аль-Хилялем». В этом эпизоде он продемонстрировал почти весь свой арсенал: опустился вглубь поля, начал контратаку, а затем успел в штрафную и в два касания замкнул передачу Родриго.
Во втором тайме он едва не забил головой, показав, что и в воздухе способен создавать угрозу. Несмотря на активную игру по всему полю, Гарсия — классическая «девятка» с отменным голевым чутьем в штрафной. И пусть он не отличается высоким ростом, Гонсало уверенно чувствует себя на втором этаже.
В связи с отсутствием Эндрика, пропускающего турнир из-за травмы, у Гарсии появился шанс заявить о себе. И он этим шансом уже пользуется.
Жоржиньо («Фламенго»)
Жоржиньо уже давно не новичок, но его игра в составе «Фламенго» на этом турнире действительно впечатляет. Он присоединился к бразильскому клубу в начале месяца и, казалось бы, мог рассчитывать на плавное вхождение в состав. Однако главный тренер Филипе Луис сразу сделал его ключевой фигурой команды.
И, похоже, это было отличное решение. У «Фламенго» есть индивидуально сильные игроки на всех позициях, но им не хватало связующего звена в центре поля — футболиста, который понимает, когда лучше отдать короткий пас на пять метров, а не пытаться перевести мяч через всё поле, а также игрока, который задает ритм. Уругваец Нико де ла Крус мог бы взять на себя эту роль, но он уже несколько месяцев вне игры из-за травмы.
Эрик Пульгар — вполне надежный игрок, но он больше подходит на роль опорника, «прочесывающего» пространство перед защитой. Жоржиньо же действует чуть выше по позиции и умно взаимодействует с Джорджианом де Арраскаэтой и Жерсоном.
В декабре Жоржиньо исполнится 34 года. Это был трансфер не на перспективу, а «на сейчас». При этом стоит отметить: возраст в его случае — не критичен. Он никогда не делал ставку на физику, в отличие от многих футболистов. Его сильнейшее оружие — интеллект. И в первых двух матчах за «Фламенго» он доказал, что умение читать игру никуда не исчезло.
Педру Нету («Челси»)
Педру Нету — не тот игрок, чьи таланты можно было бы не заметить на Клубном чемпионате мира. Если ты провел за «Челси» больше 40 матчей, тебя уже знают все.
Тем не менее, у португальского вингера всё еще есть что доказывать, и складывается ощущение, что его карьера на высшем уровне только начинается. Он уже стал игроком стартового состава сборной Португалии, пусть и с пока скромными 17 матчами за национальную команду.
Нету подходил к турниру под определенным давлением: от него ждали результата. В следующем сезоне к «Челси» присоединится звездный бразильский юниор Эстеван — быстрый вингер с манерой игры в стиле Луиса Диаса. Его яркая игра за «Палмейрас» на этом турнире привлекла внимание журналистов, и после победы «Челси» над «Лос-Анджелесом» у Нету спрашивали по поводу Эстевана.
В тот день Нету был признан лучшим игроком матча. «Когда клуб подписывает игроков, это делается для усиления команды, как происходит сейчас. Так что мы рады. Я не смотрел много матчей с участием Эстевана. Но, как я уже говорил, я концентрируюсь на себе и на своей работе — это главное. Я здесь, чтобы помогать команде, и все новички приходят с той же целью», — отметил 25-летний португалец.
Нету стал настоящим украшением турнира. Его агрессивная игра на фланге производит впечатление: он создает угрозу и в позиционном нападении, и во время переходов. Скорость Педру — настоящее оружие, а гол в ворота «Лос-Анджелеса» стал отличной иллюстрацией навыков.
В матче с «Фламенго» он снова был одним из самых активных. Его бесстрашная манера игры делает его тем, за кого хочется платить, чтобы смотреть. Этим летом Педру Нету послал четкий сигнал: можно подписывать сколько угодно вундеркиндов, но не забывайте, чья фамилия уже написана на футболке.
Кенан Йылдыз («Ювентус»)
Кенану Йылдызу всего 20 лет, и еще до начала Клубного чемпионата мира эксперт его назвали одним из игроков, за которыми стоит особенно следить.
Пока что далеко не все успели как следует познакомиться с нападающим «Ювентуса», но после его выступлений в США те, кто смотрел матчи, наверняка будут следить за ним куда пристальнее.
Кенан уже успел заявить о себе в Европе, в том числе великолепным закрученным ударом в ворота ПСВ в рамках Лиги чемпионов.
Также Йылдыз забил в дебютном матче в Серии А и оформил один из самых красивых голов прошлого сезона.
Для «Ювентуса» турнир пока складывается легко: команда разгромила «Аль-Айн» (5:0) из Абу-Даби, а затем выиграла у «Видада» (4:1). Йылдых выделялся даже здесь: его гол в матче с «Видадом» был бы неберущимся для любого вратаря. А в эпизодах с первым и третьим голами он продемонстрировал мастерство, которое поставило бы в тупик любую оборону.