Секрет успеха. Почему бразильские клубы доминируют на КЧМ

Может показаться, что этот Клубный чемпионат мира (КЧМ) — чисто американская история. Вы, вероятно, посмотрели на список городов-хозяев, увидели, как президент ФИФА Джанни Инфантино жмет руку Дональду Трампу в Овальном кабинете, отметили характерный пафос в раздражающих индивидуальных представлениях игроков и слышали, как перед каждым из 32 матчей исполняется гимн США.

Всё это выглядит очень по-американски. Вполне логично. Отсюда и замешательство.

Но увы — внешность обманчива. На самом деле этот турнир — бразильский. Просто остальной мир пока этого не понял.

Начнем с цифр. В матчах первого тура группового этапа на поле вышли 508 игроков. Из них 70 — бразильцы. Это 14 процентов от общего количества. Для сравнения, у Аргентины — 57 представителей на этом турнире, на третьем месте — Испания с 26.

Да, в турнире участвуют сразу четыре бразильских клуба, и лишь у страны-хозяйки — США — больше двух команд. Но масштабы бразильской футбольной диаспоры впечатляют. Бразильцы есть не только в составах «Манчестер Сити», «Реала» и «Лос-Анджелеса», но также и в «Эсперансе» из Туниса, японском «Урава Ред Даймондс», мексиканской «Пачуке», саудовском «Аль-Хиляле», корейском «Ульсане» и южноафриканском «Мамелоди Сандаунс».

Одни страны экспортируют нефть, зерно или микросхемы, Бразилия — футболистов.

Но всё это — лишь примечание к главной истории. Четыре бразильские команды провели в общей сложности восемь матчей. Шесть выиграли, два сыграли вничью. Ни одного поражения. После двух туров каждая из них возглавляет свою группу.

Гансо в матче против южнокорейского «Ульсана» globallookpress.com

И дело не в том, что у них были слабые соперники. «Фламенго» размазал «Челси». «Флуминенсе» на равных бился с дортмундской «Боруссией». «Ботафого» разобрался с «Пари Сен-Жермен» — новым чемпионом Европы и, по мнению любого здравомыслящего человека, лучшим клубом мира на данный момент.

«Никто в этом сезоне не защищался против нас лучше, чем Ботафого», — признал главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после поражения от бразильского клуба.

Результаты турнира вызвали в Бразилии смесь веселья и восторга. «Европейцы отправляют петицию в ФИФА. Они хотят, чтобы в турнир допустили "Васко да Гама" (четвертый из грандов Рио-де-Жанейро) — тогда у них появится хоть какой-то шанс на победу», — гласит один из язвительных анекдотов, разошедшихся по бразильскому WhatsApp.

Бывший игрок сборной Бразилии и, как правило, весьма сдержанный футбольный обозреватель Folha de São Paulo Тостао позволил себе немного помечтать — хотя бы в одном предложении: «Вы только представьте себе ту эйфорию и гордость, если бразильская команда выиграет турнир».

Если взглянуть на футбольную историю в перспективе, всё это может показаться вполне естественным.

В начале 1960-х «Сантос» с Пеле на вершине славы дважды подряд выигрывал Межконтинентальный кубок — турнир, созданный в начале того десятилетия для определения сильнейшего между чемпионами Европы и Южной Америки. В 1981-м «Фламенго» разгромил «Ливерпуль». Победы доставались и «Гремио», и «Сан-Паулу», причем последнему дважды.

«Ботафого» перед матчем против «Пари Сен-Жермен» globallookpress.com

Когда ФИФА в 2000 году решила расширить формат и создать Клубный чемпионат мира, бразильцы не сбавили обороты. В первом же розыгрыше победил «Коринтианс», обыгравший в финале «Васко» — матч получился чисто бразильским. Два следующих трофея достались «Сан-Паулу» и «Интернасьоналу».

Но последующие годы оказались жестоки.

В 2010-м «Интернасьонал» проиграл конголезскому «ТП Мазембе». Через год «Сантос» был разгромлен «Барселоной». А затем в финалах Клубного чемпионата мира терпели поражения «Гремио», «Фламенго», «Палмейрас» и «Флуминенсе» — во всех случаях от европейских клубов. До нынешнего турнира ни одна бразильская команда не обыгрывала европейцев в официальных матчах с 2012 года, когда «Коринтианс» сенсационно победил «Челси» в финале того же турнира.

Можно было бы написать целую книгу о причинах этого отставания.

Но если кратко, то европейский футбол — по крайней мере на уровне топ-лиг — ушел далеко вперед от бразильского почти по всем параметрам: от коммерциализации и инвестиций до инфраструктуры и тактических подходов. Не случайно последняя победа сборной Бразилии на чемпионате мира датирована 2002 годом. И спад не остался незамеченным — в бразильской прессе разговоры о растущем разрыве в классе стали привычным фоном уже на протяжении десятилетий.

Так откуда же тогда взялись результаты последних девяти дней?

Для начала стоит добавить немного контекста, прежде чем слишком уж увлекаться восторгами.

«Боруссия» и «Порту» — сыгравшие в нулевую ничью с «Флуминенсе» и «Палмейрасом» соответственно — вовсе не являются великими командами.

«Флуминенсе» globallookpress.com

«Флуминенсе» также пришлось изрядно помучиться с южнокорейским «Ульсаном» — в том матче они уступали до 65-й минуты. Победа «Фламенго» над «Челси» вызвала восторг у болельщиков, но те, кто регулярно смотрит АПЛ, вряд ли восприняли ее как настоящую сенсацию. Даже успех «Ботафого» против «ПСЖ» имел свою сноску: в тот день Луис Энрике дал отдохнуть нескольким ключевым игрокам.

Но всё это вовсе не означает, что перед нами скучная тенденция, на которую не стоит обращать внимания.

Более того, даже непосредственные участники турнира удивлены происходящим. «Я сам поражен такими результатами. Я знаю, насколько сильны европейские клубы, особенно команды топ-уровня», — сказал главный тренер «Фламенго» Фелипе Луис после победы над «Челси».

На текущем КМЧ присутствует сразу несколько сопутствующих факторов.

Во-первых — климат. Бразильские команды гораздо лучше привыкли играть под палящим солнцем. «Мы к этому давно адаптированы. Надеюсь, это сыграет нам на руку», — сказал на прошлой неделе правый защитник «Ботафого» Витиньо.

Во-вторых, бразильские клубы сейчас как раз находятся в середине игрового года: национальный чемпионат стартовал в конце марта и продлится до декабря. В то время как многие европейские команды выглядят уставшими после длинного марафона из внутренних и международных матчей, бразильцы, наоборот, свежее и физически, и ментально.

«Фламенго» обыграл «Челси» на КЧМ globallookpress.com

Есть и третий момент — мотивация. Пока немного доказательств того, что европейцы откровенно «отбывают номер». Но готовы ли они выкладываться здесь на все сто процентов? Это уже вопрос. Хотим мы этого или нет, но КЧМ пока не воспринимается на том же уровне, что Лига чемпионов или даже внутренние турниры в Европе.

Для бразильских клубов, как, впрочем, и для многих команд не из Европы, этот турнир является приоритетом. Даже если их мотивация всего на полпроцента выше, это может сыграть решающую роль.

«Видно, что команды играют каждый матч как финал. Это многое меняет», — сказал Фелипе Луис в пятницу.

Но есть и более значимые тенденции.

За последние десять лет бразильский футбол заметно эволюционировал — особенно в закулисной части.

Ряд ведущих клубов страны — особенно «Фламенго» и «Палмейрас» — проделали огромную работу, чтобы стать более профессиональными и стабильными. Их тренировочные базы ничуть не уступают инфраструктуре топ-клубов Европы. Маркетинговые отделы научились эффективно использовать колоссальную фан-базу в стране, сопоставимой по размерам с континентальной частью США.

В 2021 году правительство Бразилии приняло закон, вводящий новую модель собственности футбольных клубов, с прицелом на более корпоративный, устойчивый, а может быть — скажем это шепотом — даже прибыльный подход. В страну пришли иностранные инвестиции: совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор приобрел «Ботафого», Red Bull вложилась в «Брагантино», а City Football Group пополнила свою сеть клубов «Баией».

Жоржиньо globallookpress.com

Еще 15 лет назад составы большинства бразильских команд состояли в основном из игроков на противоположных концах карьеры: молодых талантов, которых вскоре продавали в Европу, и ветеранов, завершавших карьеру на родине после долгих лет в тех же самых европейских лигах. Сейчас лучшие молодые футболисты всё так же уезжают, но клубы уже могут позволить себе подписывать и платить игрокам в самом расцвете. Самый яркий пример — 25-летний полузащитник Жерсон, купленный «Фламенго» у французского «Марселя» в декабре 2022 года за 15 миллионов евро. И это далеко не единственный пример.

Причем дело не только в уровне исполнителей. «Посмотрите на состав "Палмейраса" — у них по два-три игрока высокого уровня на каждую позицию. То же самое касается "Фламенго", "Флуминенсе", "Ботафого". Эти клубы вложили серьёзные деньги», — отметил в воскресенье главный тренер «Интер Майами» Хавьер Маскерано.

Вместе с финансовыми вливаниями пришла и большая открытость к новым идеям. В бразильском футболе появилась целая волна иностранных тренеров, которые встряхнули привычную среду и поставили под сомнение устоявшиеся подходы. Четыре из шести последних чемпионатов Бразилии выиграли команды с португальскими наставниками. Неудивительно, что за это время общественное мнение стало куда благосклоннее относиться к возможности приглашения иностранца на пост главного тренера сборной. Это в итоге и привело к недавнему назначению итальянца Карло Анчелотти.

Результат всех этих изменений? Бразильские клубы начали доминировать в Кубке Либертадорес — южноамериканском эквиваленте Лиги чемпионов — как никогда раньше. Шесть последних розыгрышей турнира выиграли представители Кампеонато Бразилейро. Четыре финала из них стали полностью бразильскими.

Данило globallookpress.com

Для всего южноамериканского футбола это, возможно, тревожный сигнал — слишком уж сильный перекос. Но для самой Бразилии это признак того, что всё делается правильно. Точно так же и растущая легкость, с которой бразильские клубы теперь находят и подписывают талантливую молодежь из соседних стран. «У них явно есть экономическая мощь, которой остальным странам не хватает», — признал Маскерано.

Что будет дальше — сложно сказать.

Некоторые считают, что у бразильского футбола колоссальный потенциал, который ждет, когда им грамотно распорядятся: с правильным управлением и выгодной глобальной сделкой по телевизионным правам. В декабре The Economist вышел с заголовком: «Бразильский футбол — будущая Премьер-лига?». А владелец «Ботафого» Джон Текстор — один из самых яростных сторонников этого взгляда.

Тем не менее, препятствий хватает.

Календарь по-прежнему перегружен: самые успешные клубы играют по 70–80 матчей за сезон, из которых многие приходятся на устаревшие и малоинтересные чемпионаты штатов. Это сказывается на качестве футбола, как и плохие поля. Условия работы для тренеров улучшились, но культура краткосрочного мышления и постоянной смены кадров всё еще жива.

И всё же Клубный чемпионат мира дает надежду: пропасть можно сократить.

Даже самый преданный фанат «Ботафого» вряд ли скажет, что их команда сильнее «ПСЖ». Но, возможно, они не так далеки от европейского гранда, как казалось до начала турнира.

«Я считаю, что есть футбольная элита — восемь или десять клубов. Они на голову выше всех остальных. Но сразу за этой элитной группой, думаю, идут бразильские команды», — сказал на прошлой неделе тренер «Фламенго» Фелипе Луис.

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Согласен с ним и его коллега из «Флуминенсе» Ренато Гаушо: «Конечно, мы не можем конкурировать с европейцами в финансовом плане. Они могут покупать лучших игроков и собирать невероятно сильные команды.

Но судьба матча решается на поле. Бразильцы вправе гордиться тем, что наши клубы показывают на этом турнире».