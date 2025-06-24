«Интер Майами» упустил победу над «Палмейрас», но не место в плей-офф: впереди дуэль Месси с «ПСЖ»

На переполненном «Хард Рок Стэдиум» в Майами футбольный вечер начался как сказка для хозяев и завершился нервным триллером. «Интер Майами» вел в два мяча против грозного «Палмейраса», но позволил бразильцам вырвать ничью в последние минуты — и всё же остался в плей-офф, где Лионеля Месси ждет встреча с его французским прошлым.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа A Интер Майами — Палмейрас 2:2 Голы: 1:0 Тадео Альенде (16'), 2:0 Луис Суарес (65'), 2:1 Паулинью (80'), 2:2 Маурисио (88'), 2:3 Вессам Абу Али (51'), 3:3 Заиду Сануси (53'), 3:4 Мохамед Бен Ромдане (64') Интер Майами: Оскар Устари, Марсело Вейгандт, Томас Авилес, Максимилиано Фалькон, Ноа Аллен, Федерико Редондо (Бальтасар Гальего, 77'), Серхио Бускетс, Теласко Сеговия (Жорди Альба, 66'), Тадео Альенде (Фафа Пико, 77'), Лионель Месси, Луис Суарес (Бенджамин Кремаски, 74') Палмейрас: Вевертон, Мурило Серкейра (Бруно Фукс, 19'), Густаво Гомес, Маркос Роша (Аллан, 67'), Факундо Торрес (Паулинью, 55'), Рафаэл Вейга (Маурисио, 46'), Лукас Эвангелиста (Витор Уго Роке Феррейра, 68'), Ричард Риос, Хоакин Пикерес, Хосе Мануэль Лопес, Estevao Willian Предупреждения: Лионель Месси (45'), Тахер Мохамед (56'), Ашраф Беншарки (61'), Ашраф Дари (68'), Martin Anselmi (75')

Когда стадион взревел впервые — на табло таймер отсчитал всего 16 минут. Федерико Редондо выбил мяч из собственной штрафной, Луис Суарес не просто зацепился — грудью скинул его на рывок Тадео Альенде. Молодой аргентинец, улетевший от защитников «Палмейраса», завершил контратаку выстрелом низом под Вевертоном. «Интер Майами» повёл и не собирался останавливаться. Ближе к перерыву «Палмейрас» огрызнулся лишь однажды — Густаво Гомес едва не забил головой после углового, но Устари справился.

Тадео Альенде globallookpress.com

Суарес напоминает о себе

Весь первый тайм Месси разгонял игру из глубины, соединяя старых товарищей по «Барсе» — Бускетса и Суареса — в одну цепочку. В какой-то момент казалось, что «Интер Майами» играет как вторая команда «Барселоны» — без суеты и без страха перед именем соперника.

В начале второго тайма «Палмейрас» попробовал поддавить, но всё обернулось ещё большим праздником для местных трибун. В 65-й минуте Луис Суарес выдал момент, достойный любого топ-хайлайта его карьеры: продавил одного защитника корпусом, обманул второго финтом и вколотил мяч под перекладину. 2:0. В Майами назревала сенсация.

Луис Суарес globallookpress.com

Волевая ничья от бразильцев

Но «Палмейрас» остаётся «Палмейрасом» — командой, которая не сдаётся. Абел Феррейра гневно обрисовал команде в перерыве «ужасный первый тайм» и потребовал ответа. И дождался. Сначала Аллан шикарно разрезал оборону скрытым пасом, а Паулиньо выскочил между линиями и покатил мяч в дальний угол — 2:1 на 80-й минуте. Майами дрогнул.

Паулиньо globallookpress.com

Через семь минут сценарий повторился: после суматохи у ворот мяч отскочил к Маурисио, и 24-летний хавбек хладнокровно уложил его точно в угол. 2:2 — и трибуны, ещё минуту назад поющие имя Суареса, стихли.

А в компенсированное время «Палмейрас» едва не перевернул всё окончательно — Паулиньо мог оформить дубль, но Устари чудом отбил удар в упор. На этом всё: ничья, которая делает обе команды счастливыми — они заняли первое и второе места в группе А.

Маурисио и Паулиньо globallookpress.com

«Мы всё ещё учимся играть на этом уровне, но сегодня показали, что достойны места среди лучших», — резюмировал Хавьер Маскерано, похвалив команду и одновременно посетовав на потерянное лидерство в группе.

Месси против «ПСЖ»

«Интер Майами» финиширует вторым и попадает в 1/8 финала на «Пари Сен-Жермен» — ирония судьбы для Месси, который сегодня (на следующий день после игры с бразильцами) 38-й день рождения и сыграет против клуба, где так и не почувствовал себя полностью своим.

Лионель Месси globallookpress.com

«Палмейрас», взявший первое место за счёт лучшей разницы мячей, ждёт бразильское дерби против «Ботафого». Южноамериканский акцент в плей-офф обеспечен.

Ночь, когда Суарес вспомнил себя двадцатилетнего, Месси вел партнёров в атаку, а «Интер Майами» чуть не сотворил ещё один подвиг. Но всё ещё впереди — теперь на пути стоит чемпион Европы, и эта история обещает быть ещё жарче.