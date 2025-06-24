«Интер Майами» упустил победу над «Палмейрас», но не место в плей-офф: впереди дуэль Месси с «ПСЖ»

Когда стадион взревел впервые — на табло таймер отсчитал всего 16 минут. Федерико Редондо выбил мяч из собственной штрафной, Луис Суарес не просто зацепился — грудью скинул его на рывок Тадео Альенде. Молодой аргентинец, улетевший от защитников «Палмейраса», завершил контратаку выстрелом низом под Вевертоном. «Интер Майами» повёл и не собирался останавливаться. Ближе к перерыву «Палмейрас» огрызнулся лишь однажды — Густаво Гомес едва не забил головой после углового, но Устари справился.
Суарес напоминает о себе
Весь первый тайм Месси разгонял игру из глубины, соединяя старых товарищей по «Барсе» — Бускетса и Суареса — в одну цепочку. В какой-то момент казалось, что «Интер Майами» играет как вторая команда «Барселоны» — без суеты и без страха перед именем соперника.
В начале второго тайма «Палмейрас» попробовал поддавить, но всё обернулось ещё большим праздником для местных трибун. В 65-й минуте Луис Суарес выдал момент, достойный любого топ-хайлайта его карьеры: продавил одного защитника корпусом, обманул второго финтом и вколотил мяч под перекладину. 2:0. В Майами назревала сенсация.
Волевая ничья от бразильцев
Но «Палмейрас» остаётся «Палмейрасом» — командой, которая не сдаётся. Абел Феррейра гневно обрисовал команде в перерыве «ужасный первый тайм» и потребовал ответа. И дождался. Сначала Аллан шикарно разрезал оборону скрытым пасом, а Паулиньо выскочил между линиями и покатил мяч в дальний угол — 2:1 на 80-й минуте. Майами дрогнул.
Через семь минут сценарий повторился: после суматохи у ворот мяч отскочил к Маурисио, и 24-летний хавбек хладнокровно уложил его точно в угол. 2:2 — и трибуны, ещё минуту назад поющие имя Суареса, стихли.
А в компенсированное время «Палмейрас» едва не перевернул всё окончательно — Паулиньо мог оформить дубль, но Устари чудом отбил удар в упор. На этом всё: ничья, которая делает обе команды счастливыми — они заняли первое и второе места в группе А.
«Мы всё ещё учимся играть на этом уровне, но сегодня показали, что достойны места среди лучших», — резюмировал Хавьер Маскерано, похвалив команду и одновременно посетовав на потерянное лидерство в группе.
Месси против «ПСЖ»
«Интер Майами» финиширует вторым и попадает в 1/8 финала на «Пари Сен-Жермен» — ирония судьбы для Месси, который сегодня (на следующий день после игры с бразильцами) 38-й день рождения и сыграет против клуба, где так и не почувствовал себя полностью своим.
«Палмейрас», взявший первое место за счёт лучшей разницы мячей, ждёт бразильское дерби против «Ботафого». Южноамериканский акцент в плей-офф обеспечен.
Ночь, когда Суарес вспомнил себя двадцатилетнего, Месси вел партнёров в атаку, а «Интер Майами» чуть не сотворил ещё один подвиг. Но всё ещё впереди — теперь на пути стоит чемпион Европы, и эта история обещает быть ещё жарче.