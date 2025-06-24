Победа как поражение: «Атлетико» вылетел с КЧМ, пропустив «Ботафого» в плей-офф

Для «Атлетико» это был матч без права на ошибку и даже без права просто выиграть — нужна была уверенная, разгромная победа минимум с разницей в три мяча. Но даже грозное имя, привычка ломать сценарии и характер Диего Симеоне не смогли взломать бразильскую стену, выстроенную «Ботафого».
Первые полчаса выдались обманчиво ровными: Хулиан Альварес вертелся между защитниками, Александр Сёрлот боролся в воздухе, но мяч упорно не шел в сетку. «Ботафого» ответил раз-другой резкими контратаками: Саварино на скорости вывалился один на один, но Ян Облак привычно спас — словенский голкипер ещё не раз за этот вечер напомнил, почему уже столько лет играет в воротах «Атлетико».
Гризманн выходит на сцену
Понимая, что драгоценные минуты утекают, Симеоне во втором тайме бросил в бой козырь — Антуана Гризманна. Француз вышел заряженным: едва оказавшись на поле, он пробил в ближний угол, но угодил в штангу. В эти мгновения «Атлетико» буквально запер «Ботафого» на их половине.
Сёрлот, который имел самый высокий xG на турнире, промахнулся с убойной позиции — головой мимо примерно с шести метров. Альварес и сам искал момент, и зарабатывал пенальти, но VAR и мексиканский арбитр Сесар Рамос лишили мадридцев даже этой надежды: нашли фол Сёрлота в атаке, и всё обнулили.
Когда «Ботафого» уже готовился праздновать, за три минуты до конца Гризманн все же пробил их оборону: Альварес разогнал атаку, прострелил низом — и Антуан мощно зарядил с левой в угол. Гол! Но едва ли мадридские болельщики были рады: все понимали — это лишь декоративный штрих в почти решённой истории.
До финального свистка «Атлетико» ещё пытался рвануть за чудом, но «Ботафого» выстоял. Показательно: у испанцев было 23 удара, 17 из них — из штрафной, ожидаемые голы перевалили за 3, но реализован был лишь один момент.
Разочарование и честь
Симеоне после матча не прятал эмоций: «Мы выиграли два матча, но этого оказалось мало. Ребята отдали все силы — я горжусь ими». Да, шесть очков — но разница мячей говорит за себя: разгром от «ПСЖ» в первом туре и скупой успех над «Ботафого» стали приговором.
А «Ботафого»? Бразильцы проиграли матч, но выиграли битву за второе место и сыграют в плей-офф с победителем группы А — возможно, это будет кто-то из пары «Интер Майами» — «Палмейрас». Для клуба из Рио это уже праздник — и отличный шанс громко заявить о себе ещё раз.
«Атлетико» возвращается домой, увозя с собой только горький опыт и понимание: иногда одной победы мало, если прошлые ошибки были слишком грубыми. А «Ботафого» идёт дальше — за своей мечтой.