Победа как поражение: «Атлетико» вылетел с КЧМ, пропустив «Ботафого» в плей-офф

Под палящим калифорнийским солнцем на легендарном «Роуз Боул» мадридский «Атлетико» победил — но так и не смог спасти свою судьбу. Единственный гол Антуана Гризманна за три минуты до конца матча принес лишь горький вкус утешения: команда Диего Симеоне выиграла 1:0, но этого оказалось ничтожно мало, чтобы остаться в турнире. «Ботафого» празднует выход в плей-офф, а испанцам остается только горько пожалеть о своих нереализованных шансах.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа B Атлетико — Ботафого 1:0 Голы: 1:0 Антуан Гризманн (87'), 1:1 Dean Williams (27'), 1:2 Billy Gilmore (32'), 2:2 Aaron Doran (пенальти) (73') Атлетико: Ян Облак, Робен Ле Норман, Клеман Лангле, Хавьер Галан, Маркос Льоренте, Родриго Де Пауль (Коке, 65'), Пабло Барриос (Науэль Молина, 84'), Конор Галлахер (Антуан Гризманн, 46'), Джулиано Симеоне (Анхель Корреа, 59'), Александр Сёрлот (Самуэл Лино, 84'), Хулиан Альварес Ботафого: Джон Фуртадо, Алекс Теллес (Луис Эдуардо да Силва, 65'), Александер Барбоса, Витиньо Силва (Матео Понте, 74'), Хефферсон Саварино (Альваро Монторо, 65'), Игор Жезус, Артур, Марлон Фрейтас, Грегоре, Аллан (Newton Araujo Newton, 59'), Жаир Кунья Предупреждение: Грегоре (90 + 5')

Для «Атлетико» это был матч без права на ошибку и даже без права просто выиграть — нужна была уверенная, разгромная победа минимум с разницей в три мяча. Но даже грозное имя, привычка ломать сценарии и характер Диего Симеоне не смогли взломать бразильскую стену, выстроенную «Ботафого».

Первые полчаса выдались обманчиво ровными: Хулиан Альварес вертелся между защитниками, Александр Сёрлот боролся в воздухе, но мяч упорно не шел в сетку. «Ботафого» ответил раз-другой резкими контратаками: Саварино на скорости вывалился один на один, но Ян Облак привычно спас — словенский голкипер ещё не раз за этот вечер напомнил, почему уже столько лет играет в воротах «Атлетико».

Атлетико — Ботафого gettyimages.com

Гризманн выходит на сцену

Понимая, что драгоценные минуты утекают, Симеоне во втором тайме бросил в бой козырь — Антуана Гризманна. Француз вышел заряженным: едва оказавшись на поле, он пробил в ближний угол, но угодил в штангу. В эти мгновения «Атлетико» буквально запер «Ботафого» на их половине.

Сёрлот, который имел самый высокий xG на турнире, промахнулся с убойной позиции — головой мимо примерно с шести метров. Альварес и сам искал момент, и зарабатывал пенальти, но VAR и мексиканский арбитр Сесар Рамос лишили мадридцев даже этой надежды: нашли фол Сёрлота в атаке, и всё обнулили.

Когда «Ботафого» уже готовился праздновать, за три минуты до конца Гризманн все же пробил их оборону: Альварес разогнал атаку, прострелил низом — и Антуан мощно зарядил с левой в угол. Гол! Но едва ли мадридские болельщики были рады: все понимали — это лишь декоративный штрих в почти решённой истории.

Антуан Гризманн и Хулиан Альварес gettyimages.com

До финального свистка «Атлетико» ещё пытался рвануть за чудом, но «Ботафого» выстоял. Показательно: у испанцев было 23 удара, 17 из них — из штрафной, ожидаемые голы перевалили за 3, но реализован был лишь один момент.

Разочарование и честь

Симеоне после матча не прятал эмоций: «Мы выиграли два матча, но этого оказалось мало. Ребята отдали все силы — я горжусь ими». Да, шесть очков — но разница мячей говорит за себя: разгром от «ПСЖ» в первом туре и скупой успех над «Ботафого» стали приговором.

Атлетико — Ботафого gettyimages.com

А «Ботафого»? Бразильцы проиграли матч, но выиграли битву за второе место и сыграют в плей-офф с победителем группы А — возможно, это будет кто-то из пары «Интер Майами» — «Палмейрас». Для клуба из Рио это уже праздник — и отличный шанс громко заявить о себе ещё раз.

«Атлетико» возвращается домой, увозя с собой только горький опыт и понимание: иногда одной победы мало, если прошлые ошибки были слишком грубыми. А «Ботафого» идёт дальше — за своей мечтой.