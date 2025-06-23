Сергей Кирьяков: В матче с «Ботафого» выяснилось, что «ПСЖ» тоже может проигрывать

В беседе с прославленным форвардом, отыгравшим за рубежом 12 лет, корреспондент LiveSport.ru Михаил Пукшанский обсудил происходящие в Штатах футбольные события. А поскольку герой нашего интервью находится сейчас в Германии, поговорили и о тамошнем восприятии КЧМ, тем более что Сергей Кирьяков проводит эти дни в очень интересной компании.

«Во втором туре "Ботафого" преобразился»

— Второй тур начался с волевой победы «Интера Майами» над «Порту». Невероятная магия Лео Месси после откровенно слабой игры команды в первом матче и с учетом его травмы?

— Месси — всегда магия. Не важно, где играет, какой турнир. Может отстоять один матч, но в следующем сделает такое, что все будут стонать. При его стремлении играть всегда, здесь тоже выдаст еще пару суперматчей. Если выйдут. «Интер» полностью зависим от его готовности — не от Бускетса, не от Суареса.

— Главная сенсация второго тура — поражение «ПСЖ» от «Ботафого» (0:1)?

— Наверное, да. Никто не ожидал такого после старта, где они просто «разбомбили» «Атлетико» (4:0). Но выяснилось, что «ПСЖ» тоже может проигрывать. Даже команде, которая по первому туру оставила о себе не очень хорошее впечатление. Но во втором преобразились, нападающий использовал шанс в начале, была еще парочка моментов.

— Бразильцы уже давно научились обороняться. Когда на вашей памяти перестало работать легендарное «вы забьете нам сколько сможете, а мы вам сколько захотим»?

— Вот когда поехали в Европу. Понятно, Бразилия во все времена богата самородками, но не настолько, чтобы безболезненно уходить от реалий современного футбола. Вот я вспоминаю время, когда говорили, что бразильские вратари Карлос, даже Таффарел — слабое звено. Но Таффарел поехал в «Парму», и стали создавать вратарские школы в Бразилии. Сегодня там лучшие вратари.

— Во втором туре выиграли все четыре бразильских клуба. Какой-то из них можно считать претендентом на победу в турнире?

— Ясно, что он для них важнее, чем для европейских. Те уже больше думают о предстоящих чемпионатах, для них это время проб и ошибок. А у южноамериканцев сезон в самом разгаре. Поэтому сегодня все в своих группах на первых местах. Ну, и хотят проявить себя, игроки зарекомендовать, чтобы их заметили. Если конкретно на ваш вопрос, то «Фламенго».

— Как вам, кстати, вероятный новичок «Зенита» Жерсон?

— Ха. Ну, не забивает. Не понаслышке зная питерскую аутентику, это вряд ли кому понравится. Плюс возрастной (28 лет). Но капитан команды, лидерские качества есть. Не уверен, та ли эта фигура, чтобы вернуть «Зенит» на первое место.

— Стоило Луису Энрике так резко менять состав, а потом выпускать одновременно четырех номинально основных игроков «ПСЖ»?

— Я бы никогда не оставлял в запасе Фабиана Руиса, который вместе с Витиньей ведет игру. Но опять-таки он смотрит куда-то дальше, возможно, пробует, экспериментирует.

ПСЖ — Ботафого globallookpress.com

— При этом эмоционально сгорает...

— Любому тренеру каждый матч хочется выигрывать, даже товарищеский. После победы в Лиге чемпионов вообще идет эйфория, когда не имеешь права оступаться. Но оступились, что даст почву для размышлений. Ну и, что скрывать, такие успехи чуть «накрывают», уже хочешь любым составом выигрывать.

— Хвича опять лучший, но все же как добавлять в реализации?

— В первую очередь это скоростной дриблер, который может взять мяч, обыграть первого-второго-третьего. Удар с правой есть, понятно. Попал в «крест». Что-то не заходит, пока больше отдает. Но у каждого нападающего, не важно то крайний, или центральный, бывают такие моменты. По себе знаю. В тренировках можешь реализовывать каждый левый момент, а в игре все пропадает. Фактор удачи тоже никто не отменял. А уверенность в себе Хвича уже не потеряет. Другое дело, что тренеру нужно где-то разгрузить его, сделать голову более свободной.

«Игра с "Бокой" еще раз доказала, что "Бавария" — машина»

— «Атлетико» после унизительного поражения от «ПСЖ» (0:4) разобрался с «Сиэтлом» (3:1). Барриос неожиданно перешел на левый фланг и забил два мяча. Диего Симеоне пустился во все тяжкие?

— Тренерская мысль Симеоне так или иначе всегда ясна. А после проигрыша всегда больше анализа. Перестановок, соответственно, тоже. Но схему 4-4-2 в «Атлетико» никто не отменял.

— «Бавария» с трудом добилась победы над «Бокой Хуниорс» (2:1). И все же 3 очка по праву?

— Да. Хотя моментов было не так много, но «возили всю дорогу». Игра еще раз доказала, что «Бавария» — машина, где каждый винтик при любом составе работает. И вот этот вариант, который сейчас наигрывается, может решать большие задачи. На этом турнире, в том числе. Тем более, что как раз им свой чемпионат после сбоя в Лиге чемпионов, был уже не так интересен. Пресловутый немецкий характер здесь себя еще покажет. Сумасшедший контроль мяча, способность подавлять, изматывать соперника остаются. Минимум — финал.

«Бавария» — «Бока Хуниорс» globallookpress.com

— Вам какой состав мюнхенцев ближе — этот с Сержем Гнабри, или предыдущий с Томасом Мюллером под нападающим?

— Мюллер закончил здесь, поэтому будем исходить из имеющегося. Как только наберет Мусиала, он будет играть. А Томас, конечно, топ, но уже больше романтика, чем настоящее. Любой профессионал, уйдя от эмоций, вам так скажет. Кто будет играть первую скрипку в этом оркестре не столь важно.

— Не Гарри ли Кейн все же?

— Долго думали после ухода Левандовского. Купили за безумные деньги, но видим, что это работает. Нашел свою историю, поскольку человек зависимый. Для него важно, чтобы команда играла с преимуществом. Много фланговых, проникающих передач в штрафную, где он здорово укрывает мяч корпусом, — это его. Плюс габариты позволяют много выигрывать вверху. 30+ голов за первый сезон — зер гуд.

— К конкретной игре возвращаясь...Как можно смотреть по VAR момент с первым не засчитанным голом Майкла Олисе с углового, там было что-то неясное?

— Трясет арбитров. Ясно, что раньше сразу бы дал нападение на вратаря. Но сейчас цена любой судейской ошибки значительно выше. Боятся принимать даже самое очевидное решение, лучше посмотреть. Снять с себя ответственность отчасти. Еще раз убедились, что это не только у нас, но и во всем мире.

— Знаю, что смотрели обе игры Дортмунда. Почему так различались матчи в плане результативности?

— Я бы не сказал, что Дортмунд был плох и в первом матче с «Флуминенсе» (0:0), и с южноафриканцами (4:3) Ковач ничего по большому счету не поменял, просто так сложилось. Да, три пропустили, но опять-таки эксперименты.

— 19-летний Джоб Беллингем, по-вашему, близок к карьере брата?

— Понятно, визуально похож — здоровый, мощный. Сыроват, но задатки есть.

«У Асенсио сейчас все валится из рук»

— В этой же связи вопрос о Франко Мастантуато, который переходит из «Ривера» в «Реал». Где ему там сразу место найдется?

— В какой-то степени капитальное вложение (65 миллионов евро). Посмотрим, что выйдет. Наверное, должен за такие деньги сразу играть. Тем более что к Родриго было много претензий в прошлом сезоне. Шанс получит, сто процентов. Но сколько и провальных покупок мы видели, тонкая грань. А так вроде бы готов к покорению вершин даже в 17.

— Возможна полноценная, как модно сейчас говорить, «ремонтада» Мадрида в ближайшее время?

— Почему нет? Новый тренер, который очень неплохо проявил себя в тяжелом чемпионате. Вернулся на родину с тем, чтобы сразу взять быка за рога, что как раз к Испании относится. А если серьезно, то ребята будут работать с иными эмоциями. Понятно, что есть группа игроков неприкасаемых, но конкуренция очень серьезная. С уходом Бензема нет типичного центрального нападающего, Мбаппе, как ни крути, и в оттяжке любит сыграть, и налево уйти, что дублирует позицию Винисиуса. Это создает нервозность в раздевалке.

«Реал» — «Пачука» globallookpress.com

— Как раз о раздевалке. Тибо Куртуа, видно, очень злой на Рауля Асенсио за удаление на 7-й минуте...

— Ну, он все правильно сказал. При этом Асенсио оставлял неплохое впечатление по ходу всего сезона. Сейчас все валится из рук, имея в виду еще и пенальти, который он привез в первом матче. Плохо для него с учетом всегдашних ассоциаций с Рамосом и тени Рюдигера.

— Сексуальные скандалы могут повлиять на его карьеру?

— Ему уже 22, должен отвечать за свои поступки. Тем более мы знаем насколько Испания ко всему этому нетерпима. Кому хочется появляться на первых полосах печатных изданий в таком свете, чтобы, куда ни пошел, люди на тебя показывали пальцем. Может «поплыть», может нет — все от его стойкости зависит, но парень жесткий, характерный. Хороший длинный пас, и накоротке может отыграться. Ясно, что с Анчелотти у него был полный контакт, сейчас не знаю.

— Родри выходил на 30 минут в обоих матчах турнира. Как быстро способен вернуться на прежний уровень?

— После «крестов» всегда тяжело. Я из-за них полтора сезона пропустил, но у меня была повторная операция. И сезон, когда «Карлсруэ» вылетал из Бундеслиги, я не играл. Поэтому на себя ответственность не беру. Шутка, конечно.

— Как «порвались»?

— С «Баварией» как раз играли, «горели» дома 0-1. Маркус Баббель выпрыгнул, я тоже. Приземляюсь, что-то хрустнуло внутри. Пришел в раздевалку в перерыве, врачи двигают колено туда-сюда. Понятно, что-то серьезное. Но заходит Вини Шефер (главный тренер), обнял — сынок, ты мне нужен во втором тайме. Пришлось сделать укол, и оказалось, что все оставшееся время я играл уже с разорванными связками.

— То есть, при «крестах» это возможно?

— Конечно. Ты же ничего не чувствуешь, когда вкололи. Потом зафиксировали, затейпировали. Но это очень опасно, что и подтвердилось. На следующее утро колено было, как дыня. До конца контракта так больше и не сыграл. Когда уходил в «Гамбург», очень серьезно готовился летом, закачивал колено каждый день, поэтому смог продолжить карьеру. А сейчас медицина сделала шаг вперед, так что и за шесть месяцев можно вернуться, но есть индивидуальные особенности. У Родри крепкие ноги, профи, не должно быть никаких проблем.

— Кто после него идет на «Золотой мяч»?

— Не сбрасываю со счетов Ямаля, хотя веса пока маловато. И вряд ли там кто-то оценит индивидуальное мастерство без командных побед на международной арене. А так многое этот чемпионат как раз покажет.

— Вы были первым претендентом от России на этот приз, как тогда воспринималось?

— Да никто толком не знал об этом. Когда ты играешь, не так сильно обращаешь внимание в ту пору. Ну, представьте, русский парень из «Карлсруэ» вошел в первую двадцатку, рядом с Платтом, Синьори, Дино Баджо... Роберто там чуть оторвался, ха-ха, и выиграл. Второй был Христо Стоичков, насколько помню. То есть, игроком второго состава мира, без ложности сказать, был.

«Индзаги на новом месте очень хочет результата»

— Поговорим о турнирных раскладах перед последним туром. В группе «А» «Палмейрасу» и «Интеру» (Майами) достаточно сыграть вничью, чтобы гарантировать выход. Возможны какие-то негласные договоренности?

— Полностью исключено. Не тот случай. Вы сейчас напомнили ЧЕ-92, где я тоже играл, когда Швеция и Дания раскатали ничью, чтобы «отцепить» французов... Но здесь все же клубный вариант, никто на это не пойдет. Но все равно будет ничья по игре, и обе выыйдут.

— В группе «В» «Ботафого» устроит ничья с «Атлетико», которому необходимо побеждать...

— «Атлетико» будет рвать и метать всю игру, большая обойма запасных. Дожмут.

— В группе «С» «Боке» надо забить много голов «Окленду» и рассчитывать на поражение «Бенфики» от «Баварии»...

— «Бавария», хоть и вышла, все равно выиграет, чуть поменяв состав. А «Бока» просто не забьет 6 «Окленду», или сколько ей там будет надо. Каждый голевой момент не получится использовать. А новозеландцы к третьей игре уже очухаются.

— В группе «D» возможен сюрприз в виде поражения «Челси» от «Эсперанса»?

— Нет.

— Группа «Е» оставляет шансы выйти «Монтеррею», хоть у него всего 2 очка?

— Наверное, самая тяжелая ситуация. Вообще не понимаю.

— Дортмунд и «Флуминенсе» в «F» своего не отпустят?

— Однозначно.

«Ред Булл Зальцбург» — «Аль-Хиляль» globallookpress.com

— «G» пропускаем — там «Юве» и «Сити» уже вышли. А вот в последней «Аль-Хиляль» способен обыграть «Пачуку», чтобы вытеснить «Реал», или «Зальцбург»?

— Способен, конечно. Симоне Индзаги на новом месте очень хочет результата сразу, после всех этих неудач в конце сезона с «Интером». Настрой будет запредельным, футболисты хорошие. А «Реал» первое место займет, сомнений нет.

— Клод Макелеле сказал, что Европа всегда была лидером. В рамках этого турнира докажет?

— Да, вопреки всему. «Бавария», на мой взгляд, фаворит. Дальше — «ПСЖ», и «Реал».

«Созрел один вариант в России»

— Как отношение к КЧМ в Германии?

— Никак. Никто не смотрит, не говорит. С кем бы не общался в эти дни, ни одного слова. Будь то русские друзья, или немецкие. Солидная публика уж точно не бросит все, чтобы побежать и смотреть эти матчи, тем более ночью не спать. В прессе есть, понятно, что-то, но это не первые полосы.

— С кем из соратников по «Карлсруэ» пересеклись в эти дни?

— Те ребята, с которыми я играл, 4-5 человек. Эберхард Карл, Михаэль Витве, Бурхард Райх, Райнер Криг, с кем я в нападении играл...

— По какому случаю собрались?

— 70 лет победы «Карлсруэ» в Кубке Германии против «Шальке». Было много афиш в городе, хорошо подготовились.

— Как такие приглашения приходят?

— Был в декабре, встречался с Райхом, который работает в клубе. Тогда сказал, что в июне будет такой матч, официальное приглашение по почте прислали.

— Как все прошло?

— Супер! Пришел народ в большом количестве. Все кричали «Киря, Киря», было очень приятно. Поле идеальное. Два по 45, как и положено. Вышел на 20-й, создал кучу моментов молодым ребятам. От любого моего касания публика визжала. Не люблю хвастать, но уже похвастал. Во втором тайме то же самое — последние 20-25 минут отыграл. Безумно хотел забить, крутил-вертел, но не получилось. Одну голевую отдал. Выиграли 6:3. И германская пресса все это отметила. Как написали в чисто немецком варианте «завязывал ноги защитникам в узел».

«Карлсруэ» ksc.de

— Видел видео. Кто там по-русски кричал в раздевалке?

— Криг. Он в ГДР родился, учил русский в школе, что-то еще осталось. Но матерные слова знают все, понятно от кого.

— С супервездами той вашей команды Оливером Каном, Томасом Хесслером, Мехметом Шоллем созваниваетесь?

— Хесслер должен был приехать, но не приехал. С Шоллем давно потерялись. Ну, а Кан своеобразный человек, как и все вратари.

— Винфрида Шефера не повидали?

— В Саудовской Аравии кого-то консультирует. Не прилетел. Может себе позволить в этом возрасте. Тем более что не очень хорошо расстался тогда с клубом.

— Как «Карлсруэ» сейчас во второй Бундеслиге себя чувствует?

— Начали тот сезон здорово, закончили в середине. Без задач. Нет денег больших.

— Николь Кидман в собственный день рождения была замечена сейчас на матче «Лос-Анджелеса». Такие поклонники и поклонницы у «Карлсруэ» когда-то были?

— За нас экс-глава МИД ФРГ Клаус Кинкель болел. Как в УЕФА вышли, на каждую игру прилетал. Они с Примаковым дружили, как-то позвал его на игру, спрашивал обо мне. Ну, а в Новогороск Леонов Евгений Палыч часто захаживал, Абдулов, хоть и спартаковский. Малежик так вообще почти всегда.

«Карлсруэ» — «Шальке» bnn.de

— Не совсем в тему, но поскольку вы в Германии и общаетесь со старыми друзьями, как они относятся к гипотетическому возвращению России на международную арену?

— Честно сказать, старались эту тему обходить. В целом 50 на 50.

— Вас в роли главного тренера чуть поближе к родным пенатам когда увидим?

— Созрел один вариант в России под задачу. Поэтому в Германии не задерживаюсь.