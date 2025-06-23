Беспощадный Гвардиола: «Манчестер Сити» вторым составом уничтожил «Аль-Айн»

В Атланте «Ман Сити» устроил именно то шоу, которое ФИФА так жаждет видеть в новой версии Клубного чемпионата мира. Пеп Гвардиола выпустил на поле полностью обновлённый состав — и это была демонстрация силы, лишённая сантиментов и права на ошибку. Итог — безжалостные 6:0 и лёгкий шаг в плей-офф.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Манчестер Сити — Аль-Айн 6:0 Голы: 1:0 Илкай Гюндоган (8'), 2:0 Клаудио Эчеверри (27'), 3:0 Эрлинг Холанд (пенальти) (45 + 5'), 4:0 Илкай Гюндоган (73'), 5:0 Оскар Бобб (84'), 6:0 Райан Шерки (89') Манчестер Сити: Штефан Ортега, Абдукодир Хусанов (Оскар Бобб, 61'), Мануэль Аканджи, Йошко Гвардиол (Рубен Диаш, 74'), Райан Айт Нури, Бернарду Силва (Тейьяни Рейндерс, 73'), Илкай Гюндоган, Клаудио Эчеверри (Филип Фоден, 46'), Николас Гонсалес (Родриго Эрнандес, 61'), Эрлинг Холанд, Матеус Нунес Аль-Айн: Халид Еиса, Рами Рабиа, Адис Яшич, Мохаммед аль Балуши (Каку, 62'), Яхья Надер (Матиас Паласиос, 46'), Нассим Шадли (Матео Санабрия, 74'), Пак Ён-у, Суфьян Рахими (Лаба Коджо, 46'), Abdoul Karim Traoure, Facundo Zabala (Эрик, 62'), Amadou Niang Предупреждения: Facundo Zabala (25'), Рами Рабиа (45 + 4'), Абдукодир Хусанов (58')

Что может быть более дерзким, чем сменить весь стартовый состав? Только сменить его — и выиграть всухую, забив при этом шесть мячей. Пеп Гвардиола, которого перед матчем обвинили бы в излишнем цинизме, едва ли волновался. А с первых минут против «Аль-Айна» вышли абсолютно другие 11 человек по сравнению с игрой первого тура против «Видада».

У Гвардиола теперь два «Сити» — и оба, кажется, могут дойти до финала турнира. И уже к восьмой минуте всё пошло по привычному сценарию: первый аккорд исполнил Гюндоган, закинув мяч в ворота коварной свечой, которую Эйса лишь проводил взглядом.

Манчестер Сити — Аль-Айн globallookpress.com

Дебют Эчеверри и классический Холлан

Если кто-то и мог добавить перчинки в этот вечер — так это аргентинский вундеркинд Клаудио Эчеверри. Парень, ещё недавно сидевший в запасе на финале Кубка Англии, подошёл к мячу на 27-й минуте и выстрелил со штрафного так, что Эйса даже шаг не успел сделать. Два: ноль — и трибуны поняли, что сегодня от «Аль-Айна» не останется ничего, кроме эмблемы на табло.

Клаудио Эчеверри globallookpress.com

К перерыву Холлан тоже успел отметиться. VAR помог: Рабиа повалил Аканджи, Горбаль сходил к монитору и указал на «точку». Норвежец холодно положил мяч в угол — без всяких нервов.

Пенальти Холанна globallookpress.com

Красивая, но неидеальная машина

При всём размахе, «Сити» временами выглядел не безупречно. Свежий состав пытался поймать привычный ритм, но острота возникала скорее за счёт индивидуального класса, чем за счёт фирменного контроля. А «Аль-Айн»? Он мог бы наказать за эти неточности — но класс разницы между недавним чемпионом АПЛ и грандом Эмиратов оказался огромной пропастью. Ну, вряд ли это кого-то удивило.

Холанн был близок к дублю, а вот Гюндоган свой дубль всё-таки оформил на 73-й минуте. И это был уже гол по всем канонам: два обманных движения и мягкий удар в створ. Последние строчки в статистике записали на свой счёт дублёры — Бобб вколотил пятый в ближний угол, а Райан Шерки завершил разгром шестым мячом под занавес.

Манчестер Сити — Аль-Айн globallookpress.com

«Сити» держал мяч 74% игрового времени, нанёс 21 удар против 4 у соперника и не позволил «Аль-Айну» создать ни одного серьёзного момента, за исключением пары вылазок Чадли, которые Ортега контролировал. Эта победа закрыла вопрос выхода в плей-офф: «Сити» и «Ювентус» делят лидерство в группе с одинаковой разницей мячей — по +8.

Пеп Гвардиола globallookpress.com

Следующая остановка — Орландо

Настоящий экзамен впереди: в Орландо «Сити» сыграет с «Ювентусом» за первое место. Победитель, вероятнее всего, избежит «Реала» и получит более удобного оппонента из пары «Зальцбург» — «Аль-Хиляль». После такого разгрома Пепу не о чем жалеть — зато есть над чем подумать: юные звёзды впечатлили, но механика игры местами всё ещё далека от эталона.

«Сити» сделал то, что должен был сделать. Теперь время показать, что они способны на большее — когда перед ними будет достойный противник. А пока Атланта может лишь аплодировать бенефису англичан.