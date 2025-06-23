Ничейная битва на изнуряющем солнце: «РБ Зальцбург» и «Аль-Хиляль» оставили «Реал» на первом месте в группе

С первых минут стало ясно: саудовский гранд настроен забрать максимум. Подопечные Симоне Индзаги буквально оккупировали половину поля «Зальцбурга», захватив мяч и нагружая фланги забегами Канселу и Аль-Давсари. Но всё это превосходство в контроле постоянно разбивалось о дисциплину и самоотверженность защитников «быков» — особенно хорош был защитник Якоб Расмуссен, который дважды спасал австрийцев буквально на линии ворот.
Первый тревожный звонок для «Зальцбурга» прозвучал ещё на пятой минуте — удар Аль-Давсари — Завешицки поймал мяч намертво. А самый острый момент первой половины случился на 21-й минуте: Милинкович-Савич выиграл воздух после подачи, но защитник «Зальцбурга» бросился под добивание Маркоса Леонардо и сохранил нули на табло.
Поиск шансов сквозь жару и усталость
При всех атаках «Аль-Хиляля» не сказать, что «Зальцбург» был лишь статистом. Они отвечали редкими, но резкими выпадами. В начале второго тайма Кратциг выдал длинный заброс на Меллберга, и только невероятная реакция Буну спасла саудитов от гола почти в упор. Этот момент вдохнул уверенность в австрийцев, и концовку встречи они провели куда активнее, чем начало.
Оба тренера пытались зацепить победу свежими заменами. У «Аль-Хиляля» на острие всё чаще мелькал Малком, но его удары либо блокировали защитники, либо мяч уходил чуть в сторону. Милинкович-Савич пробил коварно в самой концовке — и снова Завешицки был начеку.
Ближе к финальному свистку обе команды словно признали: сегодня мяч просто не хочет заходить в ворота. По статистике «Аль-Хиляль» перебил «Зальцбург» почти в два раза по ударам (19 против 13), но при этом вынудил голкипера соперников по-настоящему спасать лишь четыре раза за весь матч. Холодная реализация — или раскалённый воздух Вашингтона, не оставивший сил на финальный рывок?
Нас ждёт огненный третий тур в группе Н
Эта ничья не закрывает двери ни перед кем. У «Зальцбурга» — четыре очка и финальный бой с «Реалом» в Филадельфии, где Килиан Мбаппе может впервые выйти на поле в этом турнире. У «Аль-Хиляля» — два очка и, по сути, матч без права на ошибку против уже выбывшей «Пачуки» в Нэшвилле.
Одна осечка — и европейцы могут дать саудитам шанс на чудо. Но если судить по сегодняшнему дню, для «Аль-Хиляля» главная проблема не соперники, а нехватка хладнокровного завершения. Вспомнили бы они, как забивать, — и исход был бы совсем другим.