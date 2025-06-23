Ничейная битва на изнуряющем солнце: «РБ Зальцбург» и «Аль-Хиляль» оставили «Реал» на первом месте в группе

В жарком Вашингтоне, где температура была около 35 градусов, «РБ Зальцбург» и «Аль-Хиляль» сцепились в бескомпромиссной дуэли, но так и не нашли дорогу к сетке ворот друг друга. Итог — нулевая ничья, которая держит интригу в группе H живой до последнего тура.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Зальцбург — Аль-Хиляль 0:0 Зальцбург: Кристиан Завешицки, Штефан Ляйнер, Kouakou Joane Gadou, Якоб Расмуссен, Мадс Бидструп, Сумаила Диабате (Йон Мельберг, 46'), Оскар Глоч (Сота Китано, 65'), Карим Онисиво (Адам Дагим, 65'), Нене Доргелес (Мауритс Кергор, 77'), Эдмунд Байду (Йорбе Вертессен, 77'), Frans Kratzig Аль-Хиляль: Яссин Буну, Ренан Лоди (Мотеб Аль-Харби, 89'), Калиду Кулибали, Хассан ат-Тамбакти (Али Ладжами, 88'), Жоау Канселу (Хамад Аль-Ями, 80'), Малком (Мохаммед Канно, 68'), Сергей Милинкович-Савич, Салем Аль-Давсари, Нассер аль-Давсари (Мусаб аль-Джувайр, 86'), Рубен Невеш, Маркос Леонардо Предупреждения: Сумаила Диабате (36'), Сота Китано (85')

С первых минут стало ясно: саудовский гранд настроен забрать максимум. Подопечные Симоне Индзаги буквально оккупировали половину поля «Зальцбурга», захватив мяч и нагружая фланги забегами Канселу и Аль-Давсари. Но всё это превосходство в контроле постоянно разбивалось о дисциплину и самоотверженность защитников «быков» — особенно хорош был защитник Якоб Расмуссен, который дважды спасал австрийцев буквально на линии ворот.

Первый тревожный звонок для «Зальцбурга» прозвучал ещё на пятой минуте — удар Аль-Давсари — Завешицки поймал мяч намертво. А самый острый момент первой половины случился на 21-й минуте: Милинкович-Савич выиграл воздух после подачи, но защитник «Зальцбурга» бросился под добивание Маркоса Леонардо и сохранил нули на табло.

Якоб Расмуссен gettyimages.com

Поиск шансов сквозь жару и усталость

При всех атаках «Аль-Хиляля» не сказать, что «Зальцбург» был лишь статистом. Они отвечали редкими, но резкими выпадами. В начале второго тайма Кратциг выдал длинный заброс на Меллберга, и только невероятная реакция Буну спасла саудитов от гола почти в упор. Этот момент вдохнул уверенность в австрийцев, и концовку встречи они провели куда активнее, чем начало.

Оба тренера пытались зацепить победу свежими заменами. У «Аль-Хиляля» на острие всё чаще мелькал Малком, но его удары либо блокировали защитники, либо мяч уходил чуть в сторону. Милинкович-Савич пробил коварно в самой концовке — и снова Завешицки был начеку.

РБ Зальцбург — Аль-Хиляль gettyimages.com

Ближе к финальному свистку обе команды словно признали: сегодня мяч просто не хочет заходить в ворота. По статистике «Аль-Хиляль» перебил «Зальцбург» почти в два раза по ударам (19 против 13), но при этом вынудил голкипера соперников по-настоящему спасать лишь четыре раза за весь матч. Холодная реализация — или раскалённый воздух Вашингтона, не оставивший сил на финальный рывок?

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Эта ничья не закрывает двери ни перед кем. У «Зальцбурга» — четыре очка и финальный бой с «Реалом» в Филадельфии, где Килиан Мбаппе может впервые выйти на поле в этом турнире. У «Аль-Хиляля» — два очка и, по сути, матч без права на ошибку против уже выбывшей «Пачуки» в Нэшвилле.

РБ Зальцбург — Аль-Хиляль gettyimages.com

Одна осечка — и европейцы могут дать саудитам шанс на чудо. Но если судить по сегодняшнему дню, для «Аль-Хиляля» главная проблема не соперники, а нехватка хладнокровного завершения. Вспомнили бы они, как забивать, — и исход был бы совсем другим.