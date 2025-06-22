«Сандаунз» были близки к камбек, но «Дортмунд» выстоял: Беллингем забил первый гол за клуб

С первых минут «Сандаунз» были прекрасны своей наивной смелостью. На 11-й минуте Лукас Рибейро забрал мяч в центре поля, прошёл сквозь растерянный дортмундский блок и пробил мимо Грегора Кобеля. Африка праздновала — с трибун шёл рёв, который пробивался даже сквозь эфир.
Но там, где есть храбрость, должна быть хладнокровность — а у «Сандаунз» её украл их же капитан. Вратарь Ронвен Уильямс решил сыграть в Пепа Гвардиолу — и выкатил пас точно под ногу Феликсу Нмеча в собственной штрафной. Немец безжалостно ткнул в пустые ворота: 1:1 уже на 16-й минуте.
«Дортмунд» включил логику
Ошибку Уильямса его команда не переварила. Уже через десять минут «Боруссия» снова наказала «Сандаунз» за лишнюю храбрость: перехват, моментальный розыгрыш, навес Юлиана Брандта — и Серу Гирасси вколачивает головой свой 35-й мяч в сезоне. Ну, или первый в новом — тут как посмотреть. Немецкая машина завелась, но мотор продолжал барахлить.
Джоб Беллингем, младший брат Джуда, долго ждал своего момента. На 45-й минуте — дождался: грудью принял мяч в штрафной и пробил с рикошетом, обманув дезориентированного Уильямса. Первый гол за «Дортмунд» в официальной игре — и сразу важнейший.
Африканская гордость
Во втором тайме «Сандаунз» напомнили, почему их зовут «Бразильцами Африки». Икраам Райнерс пробил в перекладину, а Тебохо Мокоэна едва не положил красивый гол со штрафного. Но судьба снова была к ним жестока: на 60-й минуте Свенссон прострелил слева, и Хулисо Мудау неудачно подставил ногу — автогол, 4:1.
И всё же — даже при -3 под палящим солнцем (32°C!) африканцы не ушли в оборону. Райнерс спустя пару минут отплатил за свои промахи, добив мяч в сетку после собственного попадания в штангу.
А на 90-й минуте Лебо Мотиба вышел один на один и пробил мимо Кобеля. 4:3 — и вдруг дортмундская скамейка начала нервно переглядываться, а трибуны снова загудели. Но чуда не случилось: время кончилось раньше, чем у «Сандаунз» закончились силы.
Важный гол Джоба и урок проигравшим
Джоб Беллингем покидал поле под аплодисменты. Парень, за которого отдали 30 миллионов евро, подтвердил, что фамилия обязывает. Было видно, что в нём ещё есть юношеская неуверенность — но его талант уже сейчас греет эту команду. Чем больше Беллингем-младший будет играть, тем более весомым будет его вклад в игру «Дортмунда».
А «Сандаунз» уезжают с высоко поднятой головой. Их тренер Мигель Кардозо сказал всё честно: «Мы играли открыто и гордо. Я счастлив за ребят». Южная Африка снова показала, что умеет быть дерзкой, быстрой и совсем не второсортной. Но стоит сделать и некоторые выводы — особенно поработать над бдительностью и хладнокровием у своих ворот.
Дальше — «Боруссия» встречается с «Ульсаном» — победа гарантирует первое место в группе и более удобного соперника в 1/8 финала. «Сандаунз» сыграют с «Флуминенсе» — и если повторят свой кураж, то кто знает, кого ещё они удивят.