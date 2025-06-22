ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    «Сандаунз» были близки к камбек, но «Дортмунд» выстоял: Беллингем забил первый гол за клуб

    Даже команда из ЮАР зажгла на Клубном ЧМ

    Футбол Клубный чемпионат мира Футбол Германии Боруссия Д
    Вся лентаСамое главное
    Лаутаро Мартинес«Интер» спасся на последней минуте: «Урава» почти отобрала очки у финалиста Лиги Чемпионов Джоб Беллингем«Сандаунз» были близки к камбек, но «Дортмунд» выстоял: Беллингем забил первый гол за клуб Нико Уильямс«Барселона» с Нико Уильямсом: Рафинья под «десяткой», Левандовский на скамейке
    Все новости спорта
    Джоб Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джоб Беллингем
    В Цинциннати африканская романтика едва не утопила немецкий порядок. «Сандаунз» шли вперёд без оглядки, рвали ритм и загоняли «Боруссию» в штрафную. Но во многом благодаря первому голу Джоба Беллингем немцы всё-таки выстояли. Итог — 4:3 в пользу Дортмунда в одном из самых диких матчей нынешнего Клубного чемпионата мира.
    Футбол. Клубный ЧМ. Группа F
    Мамелоди Сандаунз — Боруссия Д 3:4
    Голы: 1:0 Лукас Рибейро (11'), 1:1 Феликс Нмеча (16'), 1:2 Серу Гирасси (34'), 1:3 Джоб Беллингем (45'), 1:4 Khuliso Mudau (автогол) (60'), 2:4 Iqraam Rayners (62'), 3:4 Лебо Мотиба (90') Мамелоди Сандаунз: Ронвен Уильямс, Грант Кекана, Лукас Рибейро (Тапело Морена, 70'), Тебохо Мокоена (Arthur Sales, 70'), Темба Зване (Kutlwano Lethlaku, 86'), Khuliso Mudau, Keanu Cupido, Divine Lunga, Marcelo Allende, Tashreeq Matthews (Джейден Адамс, 70'), Iqraam Rayners (Лебо Мотиба, 77') Боруссия Д: Грегор Кобель, Даниэль Свенссон, Ян Коуту, Рами Бенсебаини, Вальдемар Антон, Никлас Зюле (Юлиан Рюэрсон, 83'), Паскаль Грос, Феликс Нмеча (Марсель Забитцер, 62'), Серу Гирасси (Карим Адейеми, 90'), Джоб Беллингем (Максимилиан Байер, 83'), Юлиан Брандт (Карни Чуквуэмека, 62') Предупреждения: Карни Чуквуэмека (64'), Tashreeq Matthews (66'), Максимилиан Байер (85'), Marcelo Allende (90 + 5')

    С первых минут «Сандаунз» были прекрасны своей наивной смелостью. На 11-й минуте Лукас Рибейро забрал мяч в центре поля, прошёл сквозь растерянный дортмундский блок и пробил мимо Грегора Кобеля. Африка праздновала — с трибун шёл рёв, который пробивался даже сквозь эфир.

    Игроки Сандаунз после забитого гола
    gettyimages.com

    Но там, где есть храбрость, должна быть хладнокровность — а у «Сандаунз» её украл их же капитан. Вратарь Ронвен Уильямс решил сыграть в Пепа Гвардиолу — и выкатил пас точно под ногу Феликсу Нмеча в собственной штрафной. Немец безжалостно ткнул в пустые ворота: 1:1 уже на 16-й минуте.

    Феликс Нмеча
    gettyimages.com

    «Дортмунд» включил логику

    Ошибку Уильямса его команда не переварила. Уже через десять минут «Боруссия» снова наказала «Сандаунз» за лишнюю храбрость: перехват, моментальный розыгрыш, навес Юлиана Брандта — и Серу Гирасси вколачивает головой свой 35-й мяч в сезоне. Ну, или первый в новом — тут как посмотреть. Немецкая машина завелась, но мотор продолжал барахлить.

    Серу Гирасси
    gettyimages.com

    Джоб Беллингем, младший брат Джуда, долго ждал своего момента. На 45-й минуте — дождался: грудью принял мяч в штрафной и пробил с рикошетом, обманув дезориентированного Уильямса. Первый гол за «Дортмунд» в официальной игре — и сразу важнейший.

    Гол Беллингема
    gettyimages.com

    Африканская гордость

    Во втором тайме «Сандаунз» напомнили, почему их зовут «Бразильцами Африки». Икраам Райнерс пробил в перекладину, а Тебохо Мокоэна едва не положил красивый гол со штрафного. Но судьба снова была к ним жестока: на 60-й минуте Свенссон прострелил слева, и Хулисо Мудау неудачно подставил ногу — автогол, 4:1.

    Игроки Боруссии после четвёртого гола
    gettyimages.com

    И всё же — даже при -3 под палящим солнцем (32°C!) африканцы не ушли в оборону. Райнерс спустя пару минут отплатил за свои промахи, добив мяч в сетку после собственного попадания в штангу.

    Икрам Райнерс
    gettyimages.com

    А на 90-й минуте Лебо Мотиба вышел один на один и пробил мимо Кобеля. 4:3 — и вдруг дортмундская скамейка начала нервно переглядываться, а трибуны снова загудели. Но чуда не случилось: время кончилось раньше, чем у «Сандаунз» закончились силы.

    Последний гол Мамелоди в матче
    gettyimages.com

    Важный гол Джоба и урок проигравшим

    Джоб Беллингем покидал поле под аплодисменты. Парень, за которого отдали 30 миллионов евро, подтвердил, что фамилия обязывает. Было видно, что в нём ещё есть юношеская неуверенность — но его талант уже сейчас греет эту команду. Чем больше Беллингем-младший будет играть, тем более весомым будет его вклад в игру «Дортмунда».

    1500USDИгратьБонус + 150 FS новым игрокамfairpari 130EURИгратьФрибет только по промо LS1W1win

    А «Сандаунз» уезжают с высоко поднятой головой. Их тренер Мигель Кардозо сказал всё честно: «Мы играли открыто и гордо. Я счастлив за ребят». Южная Африка снова показала, что умеет быть дерзкой, быстрой и совсем не второсортной. Но стоит сделать и некоторые выводы — особенно поработать над бдительностью и хладнокровием у своих ворот.

    Дальше — «Боруссия» встречается с «Ульсаном» — победа гарантирует первое место в группе и более удобного соперника в 1/8 финала. «Сандаунз» сыграют с «Флуминенсе» — и если повторят свой кураж, то кто знает, кого ещё они удивят.

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.69
  • Экспресс дня 22 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Бублик — Медведев
  • Теннис
  • Сегодня в 16:00
    •  2.05
  • Прогноз на матч Реал — Пачука
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  3.00
  • Прогноз на матч Ювентус — Видад
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Италия (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Дания (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  3.47
  • Прогноз на матч Оклахома — Индиана
  • Баскетбол
  • Завтра в 03:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Вондроусова — Ван
  • Теннис
  • Сегодня в 13:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Доминиканская Республика — Суринам
  • Футбол
  • Завтра в 05:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры