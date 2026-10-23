24 октября в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Айнтрахт». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.
«Боруссия»
Турнирное положение: дортмундцы в текущем сезоне классно стартовали и борются за чемпионский титул.
«Шмели» в настоящий момент имеют в своем активе 14 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.
В 6-и матчах сезона команда из Дортмунда смогла забить 11 мячей, а пропустила всего 4.
Последние матчи: среди недели «желто-черные» обыграли «Сабах» (2:1) в Лиге чемпионов.
В прошлых турах Бундеслиги дортмундский коллектив сыграл вничью с «Унионом» (0:0) и «Вердером» (2:2).
Календарь и таблица Бундеслиги
Не сыграют: в лазарете только Джастин Лерма.
Состояние команды: подопечные Нико Ковача хорошо идут и показывают отличный футбол. Если все так пойдет и дальше и « Боруссия » будет стабильной, то она вполне может кинуть вызов «Баварии» в борьбе за золотые медали.
«Айнтрахт»
Турнирное положение: команда из Франкфурта пока что является середняком текущего сезона Бундеслиги.
В настоящий момент в активе франкфуртцев 8 очков и 11-е место в турнирной таблице.
У франкфуртской команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 10:16.
Последние матчи: в прошлых турах «бело-красно-черные» победили «Кельн» (1:0) и проиграли «РБ Лейпцигу» (0:6).
Не сыграют: в лазарете Ннамди Коллинз, Оскар Хейлунн и Йессик Нганкам.
Состояние команды: вряд ли « Айнтрахт » в текущем сезоне сможет побороться за что-то стоящее. Главным для команды Ади Хюттера является избежать борьбы за выживание.
Порой игра «Айнтрахта» является хорошей, но команде точно не хватает стабильности.
Статистика для ставок
- «Боруссия» выиграла 1 из последних 4 матчей
- «Айнтрахт» проиграл 1 из последних 4 матчей
- В последней очной игре «Боруссия» победила «Айнтрахт» со счетом 3:2
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 5.10, тогда как победа «Айнтрахта» — в 5.80.
Тотал больше 2,5 котируется в 1.35, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.90.
Прогноз: «Боруссия» играет дома, она сильнее и должна уверенно побеждать.
Ставка: победа «Боруссии» с форой-1,5 за 2.15.
Прогноз: команды почти всегда играют результативно, поэтому вполне могут забить много.
Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.