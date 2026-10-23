прогноз на матч 7-го тура Бундеслиги, ставка за 2.15

24 октября в матче 7-го тура чемпионата Германии по футболу сыграют «Боруссия» и «Айнтрахт». Начало встречи — в 19:30 мск. Редактор отдела Футбол Сергей Снопов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.15.

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«Боруссия»

Турнирное положение: дортмундцы в текущем сезоне классно стартовали и борются за чемпионский титул.

«Шмели» в настоящий момент имеют в своем активе 14 очков и занимают 2-е место в турнирной таблице.

В 6-и матчах сезона команда из Дортмунда смогла забить 11 мячей, а пропустила всего 4.

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Последние матчи: среди недели «желто-черные» обыграли «Сабах» (2:1) в Лиге чемпионов.

В прошлых турах Бундеслиги дортмундский коллектив сыграл вничью с «Унионом» (0:0) и «Вердером» (2:2).

Календарь и таблица Бундеслиги

Не сыграют: в лазарете только Джастин Лерма.

Состояние команды: подопечные Нико Ковача хорошо идут и показывают отличный футбол. Если все так пойдет и дальше и « Боруссия » будет стабильной, то она вполне может кинуть вызов «Баварии» в борьбе за золотые медали.

«Айнтрахт»

Турнирное положение: команда из Франкфурта пока что является середняком текущего сезона Бундеслиги.

В настоящий момент в активе франкфуртцев 8 очков и 11-е место в турнирной таблице.

У франкфуртской команды отрицательная разница забитых и пропущенных мячей — 10:16.

Последние матчи: в прошлых турах «бело-красно-черные» победили «Кельн» (1:0) и проиграли «РБ Лейпцигу» (0:6).

Не сыграют: в лазарете Ннамди Коллинз, Оскар Хейлунн и Йессик Нганкам.

Состояние команды: вряд ли « Айнтрахт » в текущем сезоне сможет побороться за что-то стоящее. Главным для команды Ади Хюттера является избежать борьбы за выживание.

Порой игра «Айнтрахта» является хорошей, но команде точно не хватает стабильности.

На что ставят в матче Боруссия Д — Айнтрахт Букмекерские коэффициенты на матч Боруссия Д — Айнтрахт: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

«Боруссия» выиграла 1 из последних 4 матчей

«Айнтрахт» проиграл 1 из последних 4 матчей

В последней очной игре «Боруссия» победила «Айнтрахт» со счетом 3:2

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: По мнению букмекеров «Боруссия» в этом поединке является фаворитом. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.48. Ничья оценивается в 5.10, тогда как победа «Айнтрахта» — в 5.80.

Тотал больше 2,5 котируется в 1.35, а вот на тотал меньше 2,5 можно поставить за 2.90.

Прогноз: «Боруссия» играет дома, она сильнее и должна уверенно побеждать.

2.15 победа Боруссии с форой-1,5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.15 на матч «Боруссия» Д — «Айнтрахт» принесёт чистый выигрыш 1150₽, общая выплата — 2150₽

Ставка: победа «Боруссии» с форой-1,5 за 2.15.

Прогноз: команды почти всегда играют результативно, поэтому вполне могут забить много.

1.90 тотал больше 3,5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.90 на матч «Боруссия» Д — «Айнтрахт» принесёт чистый выигрыш 900₽, общая выплата — 1900₽

Ставка: тотал больше 3,5 за 1.90.