Феерия Кенана Йылдыза: «Ювентус» сокрушил «Видад»

Под палящим солнцем Филадельфии «Ювентус» показал, что даже 35-градусный зной не способен их остановить. На глазах у измотанных жарой трибун Кенан Йылдыз выдал свой лучший матч за «бьянконери», оформив дубль и не оставив марокканскому «Видаду» шанса на плей-офф.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа G Ювентус — Видад 4:1 Голы: 1:0 Abdelmounaim Boutouil (автогол) (6'), 2:0 Кенан Йылдыз (16'), 2:1 Thembinkosi Lorch (25'), 3:1 Кенан Йылдыз (69'), 4:1 Душан Влахович (пенальти) (90 + 4') Ювентус: Микеле Ди Грегорио, Пьер Калюлю, Николо Савона, Ллойд Келли, Андреа Камбьязо, Уэстон Маккенни (Теун Коопмейнерс, 46'), Хефрен Тюрам, Шику Консейсау (Мануэль Локателли, 72'), Кенан Йылдыз (Федерико Гатти, 84'), Рандаль Коло Муани (Душан Влахович, 72'), Alberto Costa (Николас Гонсалес, 72') Видад: Фахд Муфи (Стефан Азиз Ки, 87'), Нордин Амрабат, Самуэль Обенг (Omar Jehad Al Somah, 46'), Thembinkosi Lorch, El Mehdi Moubarik, Oussama Zemraoui (Кассиус Майлула, 78'), Mohamed Moufid, Bart Adrianus Johannes Meijers (Selemani Mwalimu, 46'), Abdelmounaim Boutouil (Jamal Harkass, 78'), Guilherme Oliveira, El Mehdi Benabid Предупреждения: Bart Adrianus Johannes Meijers (22'), Guilherme Oliveira (51'), Хефрен Тюрам (77')

Матч только начался, как «Ювентус» включил турборежим. Уже на шестой минуте Йылдыз открыл счёт — правда, с оговоркой: мяч после его удара с рикошетом угодил в Бутуила и влетел в сетку мимо обескураженного Бенабида. Формально это автогол, но для всех на стадионе это была первая вспышка турецкого вингера.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Вскоре молодой талант доказал, что не нуждается в помощи рикошетов: на 16-й минуте он поймал отскок от Камбьязо и в одно касание зарядил в верхний угол так, что Бенабид вообще не имел шансов вытащить — чистый шедевр и, возможно, претендент на лучший гол всего турнира.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

«Видад» не сдался без боя

Несмотря на ранние два пробоины, марокканцы проявили стойкость. На 25-й минуте Амрабат умело вскрыл оборону «Ювентуса» и выдал изящный пас на Лорча. Тот принял мяч в штрафной и без паники перекинул Ди Грегорио. Сектор «Видада» взревел так, будто они повели в счёте — пусть на табло марокканцы ещё горели 2:1.

Гол Лорча globallookpress.com

Оживлённые этим голом, марокканцы организовали ещё пару острых выпадов: Обенг выскочил один на один, но голкипер туринцев вовремя сократил угол обстрела и сохранил минимальное преимущество.

Автограф Йылдыза и точка от Влаховича

Второй тайм начался с активного прессинга «Ювентуса». На старте Камбьязо чуть не вколотил третий — выстрел с близкой дистанции приняла на себя штанга. Но всё решил знакомый герой: Йылдыз на 69-й минуте вновь оказался в нужном месте в нужное время, воспользовался передачей Коло Муани и мягко пробил в дальний угол мимо вратаря. Дубль для турецкого вундеркинда — и облегчение для «Старой Синьоры».

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Когда «Видад» ещё пытался вернуться в игру, их последний шанс развеялся в самой концовке. Марокканцы сбили Влаховича в штрафной — серб хладнокровно реализовал пенальти, оформив финальные 4:1. К этому моменту «Видад» уже выглядел обессиленным, а «Ювентус» играл в своё удовольствие, выжидая финальный свисток.

Влахович празднует гол globallookpress.com

Один матч до плей-офф

Если кратко — Кенан Йылдыз стал воплощением всего, что было красивого в этой жаркой фиесте. Два гола, участие в первом автоголе и постоянный фейерверк на фланге сделали его настоящим украшением вечера. Свою роль в победе сыграли и надёжный Ди Грегорио, не позволивший марокканцам сравнять счёт, и Влахович, который подчёркнуто спокойно довёл игру до разгрома.

У «Видада» справедливее всего будет выделить болельщиков, которые создают атмосферу КЧМ. На матчах других команд («Урава» на в счёт) и близко такого нет — марокканские фанаты успешно экспортировали часть стадиона в Касабланке на другой континент.

Фанаты Видада globallookpress.com

Теперь «Ювентус» почти гарантировал себе выход в плей-офф — всё решит результат «Манчестер Сити» против «Аль-Айна». А вот «Видаду» остаётся только биться за честь и прощание не с нулём очков в таблице.