Феерия Кенана Йылдыза: «Ювентус» сокрушил «Видад»

Матч только начался, как «Ювентус» включил турборежим. Уже на шестой минуте Йылдыз открыл счёт — правда, с оговоркой: мяч после его удара с рикошетом угодил в Бутуила и влетел в сетку мимо обескураженного Бенабида. Формально это автогол, но для всех на стадионе это была первая вспышка турецкого вингера.
Вскоре молодой талант доказал, что не нуждается в помощи рикошетов: на 16-й минуте он поймал отскок от Камбьязо и в одно касание зарядил в верхний угол так, что Бенабид вообще не имел шансов вытащить — чистый шедевр и, возможно, претендент на лучший гол всего турнира.
«Видад» не сдался без боя
Несмотря на ранние два пробоины, марокканцы проявили стойкость. На 25-й минуте Амрабат умело вскрыл оборону «Ювентуса» и выдал изящный пас на Лорча. Тот принял мяч в штрафной и без паники перекинул Ди Грегорио. Сектор «Видада» взревел так, будто они повели в счёте — пусть на табло марокканцы ещё горели 2:1.
Оживлённые этим голом, марокканцы организовали ещё пару острых выпадов: Обенг выскочил один на один, но голкипер туринцев вовремя сократил угол обстрела и сохранил минимальное преимущество.
Автограф Йылдыза и точка от Влаховича
Второй тайм начался с активного прессинга «Ювентуса». На старте Камбьязо чуть не вколотил третий — выстрел с близкой дистанции приняла на себя штанга. Но всё решил знакомый герой: Йылдыз на 69-й минуте вновь оказался в нужном месте в нужное время, воспользовался передачей Коло Муани и мягко пробил в дальний угол мимо вратаря. Дубль для турецкого вундеркинда — и облегчение для «Старой Синьоры».
Когда «Видад» ещё пытался вернуться в игру, их последний шанс развеялся в самой концовке. Марокканцы сбили Влаховича в штрафной — серб хладнокровно реализовал пенальти, оформив финальные 4:1. К этому моменту «Видад» уже выглядел обессиленным, а «Ювентус» играл в своё удовольствие, выжидая финальный свисток.
Один матч до плей-офф
Если кратко — Кенан Йылдыз стал воплощением всего, что было красивого в этой жаркой фиесте. Два гола, участие в первом автоголе и постоянный фейерверк на фланге сделали его настоящим украшением вечера. Свою роль в победе сыграли и надёжный Ди Грегорио, не позволивший марокканцам сравнять счёт, и Влахович, который подчёркнуто спокойно довёл игру до разгрома.
У «Видада» справедливее всего будет выделить болельщиков, которые создают атмосферу КЧМ. На матчах других команд («Урава» на в счёт) и близко такого нет — марокканские фанаты успешно экспортировали часть стадиона в Касабланке на другой континент.
Теперь «Ювентус» почти гарантировал себе выход в плей-офф — всё решит результат «Манчестер Сити» против «Аль-Айна». А вот «Видаду» остаётся только биться за честь и прощание не с нулём очков в таблице.