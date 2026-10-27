прогноз на матч за место в топ-4 итальянской Серии А, ставка за 1.82

28 октября в матче девятого тура чемпионата Италии по футболу сыграют «Милан» и «Болонья». Начало игры — в 20:30 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.82.

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«Милан»

Турнирное положение: «Милан» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет 18 баллов в своем активе и находится в зоне Лиги чемпионов (топ-4).

Команда занимает четвертое место, на четыре очка отставая от лидера «Интера» и второго «Лацио», а также по дополнительным показателям от третьей «Ромы», тогда как пятый «Комо» отстаёт лишь на один балл.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке в рамках восьмого тура национального первенства клуб на выезде обыграл «Удинезе» (2:0).

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Перед этим в третьем туре основного этапа Лиги Европы коллектив уже остался ни с чем, когда теперь на чужом поле потерпел разгром от «Борнмута» (0:3).

Не сыграют: травмированы — Чуквуэзе, Габбия и Салемакерс, дисквалифицированных игроков нет.

Календарь и таблица Серии А

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на разные турниры, «Милан» выиграл трижды при одном поражении.

Такая форма не вызывает сомнений в высоких шансах хозяев на победу, тем более если учитывать более высокий уровень игры, чем у соперника, а также фактор домашнего поля.

Адриен Рабьо — лучший бомбардир команды в Серии А с четырьмя голами.

«Болонья»

Турнирное положение: «Болонья» после восьми туров текущего сезона итальянской Серии А имеет восемь очков в своем активе.

Команда занимает 13-ю строчку с отрывом в четыре пункта от зоны вылета (18-20-е места) и с отставанием в шесть баллов от зоны еврокубков (топ-6).

Последние матчи: в своей прошлой игре в рамках восьмого тура национального первенства коллектив на чужом поле обыграл «Кальяри» (2:0).

Перед этим в поединке предыдущего тура итальянского чемпионата клуб теперь уже в домашних стенах потерпел поражение от «Интера» (1:3).

Не сыграют: травмированы — Хольм, Орсолини и Пикколи, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних поединках, которые пришлись на Серию А, «Болонья» проиграл лишь раз при двух победах и одной ничьей.

С такими выступлениями у гостей есть шансы по крайней мере на мировой исход, но поскольку класс соперника выше, а игра состоится на выезде, добиться этого будет непросто.

Федерико Бернардески — лучший бомбардир команды в Серии А с двумя голами.

На что ставят в матче Милан — Болонья Букмекерские коэффициенты на матч Милан — Болонья: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в трех из четырех последних матчей «Милана» забивали больше двух голов

в трех из четырех последних матчей «Болонья» не проиграла

в трех из четырех последних матчей «Болоньи» забивали обе команды.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Милан» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.61. Ничья — в 4.00, выигрыш «Болоньи» — в 5.60.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.82 и 1.61.

Прогноз: в трех из четырех последних матчей хозяев было забито больше двух мячей. Так же было и в их двух последних домашних поединках.

Между тем, такой же расклад сыграл и в двух из трех последних матчей гостей.

1.82 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.82 на матч «Милан» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 820₽, общая выплата — 1820₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 1.82.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше трех мячей, ведь столько или больше было забито в трех из четырех последних матчей «Милана».

2.35 Тотал больше 3,0 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.35 на матч «Милан» — «Болонья» позволит вывести на карту выигрыш 1350₽, общая выплата — 2350₽

Ставка: тотал больше 3,0 голов за 2.35.