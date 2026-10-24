«Наполи» и «Рома» сыграли вничью в одном из самых сумасшедших матчей всего сезона Серии А. Команда Массимилиано Аллегри вела 2:0, затем позволила сопернику сравнять за несколько минут, снова вышла вперёд благодаря второму голу Скотта Мактоминея и всё равно не удержала победу. Леонардо Балерди, вышедший на замену во втором тайме, оформил дубль и принёс римлянам ничью на 89-й минуте. Главным украшением вечера стал первый мяч — Андре-Франк Замбо Ангуисса забил великолепной бисиклетой после стандарта. Но дальше матч превратился уже не в выставку красивых голов, а в постоянные качели. «Наполи» несколько раз был близок к тому, чтобы закрыть игру, «Рома» всякий раз возвращалась, а концовка закончилась ещё и удалением Аллегри после споров вокруг последнего гола Балерди.

Аллегри оставил в основе костяк команды, обыгравшей «Будё-Глимт» в Лиге чемпионов, и снова использовал Кевина Де Брёйне глубже в центре поля. Гасперини ответил 3-5-2 с Матиасом Суле и Доньеллом Маленом впереди, а Брайан Кристанте получил более свободную роль между полузащитой и атакой. Первый тайм быстро показал, что матч не будет осторожным. Хёйлунн уже на четвёртой минуте полез в штрафную, чуть позже Ренч в последний момент снял мяч с ноги Ланга почти на линии ворот, а «Рома» ответила ударами Суле и Кристанте. Владение чаще оставалось за гостями, но самые опасные эпизоды возникали после быстрых атак «Наполи», когда Ланг и Политано получали пространство на флангах.

У «Ромы» тоже был отличный шанс открыть счёт, когда Суле нашёл Малена в штрафной, а тот бил почти наверняка, но Мерет успел выставить ногу. Через несколько минут «Наполи» ответил эпизодом, который гарантированно войдёт в хайлайты сезона. После штрафного Политано Де Рон вынес мяч только к линии штрафной, где Ангисса мгновенно сориентировался и пробил через себя, мяч по высокой дуге влетел в дальний угол, а Голлини оставалось только смотреть — 1:0.

Замбо Ангисса празднует гол globallookpress.com

После гола хозяева могли увеличить преимущество ещё до перерыва. Ланг отлично отправил Де Брёйне за спину, Голлини далеко вышел из ворот и успел остановить бельгийца. А уже в самой концовке тайма Хёйлунн протащил мяч с центра поля и выкатил на Оливейру, который бил практически в упор, но Голлини каким-то образом спас, после чего Де Рон подчистил отскок. «Рома» тоже едва не забила перед паузой — Кристанте головой отправил мяч в штангу.

Мактоминей забил второй — а «Наполи» не закрыл игру

После перерыва «Наполи» понадобилось всего несколько минут, чтобы удвоить преимущество. Политано получил мяч справа, поднял голову и навесил на дальнюю штангу, где Мактоминей выиграл воздух у Ренча и мощно пробил головой. Голлини дотянулся, но остановить мяч уже не мог — 2:0. До матча с «Будё-Глимт» шотландец вообще не забивал в сезоне, затем оформил дубль в Лиге чемпионов, а теперь добавил ещё два мяча в чемпионате.

Скотт Мактоминей празднует гол globallookpress.com

Именно после 2:0 у «Наполи» был лучший отрезок, чтобы окончательно снять вопросы. Политано дважды бил из хороших позиций, а после грубой ошибки Уэсли вообще выскочил почти один на один, но Голлини снова удержал «Рому» в игре. Параллельно хозяева потеряли Бадиашиля, который схватился за заднюю поверхность бедра и уступил место Бёкеме. Гасперини выпустил Молину, Балерди и Кастро — и сначала это не выглядело каким-то мгновенным переворотом, но «Рома» стала выше подниматься и дольше удерживать соперника около его штрафной. У «Наполи» при этом начал проседать центр, Ангисса и Де Брёйне уже не успевали перекрывать пространство, а выходы из обороны становились всё реже.

На 70-й минуте «Рома» наконец получила то, чего добивалась. Суле разыграл быструю стенку с Маленом у линии штрафной и левой аккуратно закрутил мяч в дальний угол — 2:1. Кажется, что этот гол был определяющим для «Ромы» с психологической точки зрения. До этого гости долго давили без результата, а после него сразу поверили, что матч ещё можно спасти.

Гол Суле globallookpress.com

А уже через четыре минуты счёт был равным! После углового мяч несколько раз отскочил в штрафной, Кастро лицом сделал случайную скидку, а Балерди оказался первым на подборе и с близкой дистанции вколотил под перекладину — 2:2. К этому моменту «Наполи», казалось, слишком рано поверил, что уже выиграл, а «Рома», напротив, после первого гола резко добавила в уверенности и начала атаковать гораздо смелее.

Леонардо Балерди globallookpress.com

Но матч на этом только раскручивался. Аллегри выпустил Лоботку, Вергару и Спинаццолу, пытаясь вернуть остроту, и именно Спинаццола вскоре создал момент, после которого «Наполи» снова вышел вперёд. Голлини отбил дальний удар защитника, Балерди неудачно вынес мяч из штрафной, Оливера подобрал и отдал на Мактоминея. Шотландец поднял глаза на ворота, не стал искать более сложного решения и низом пробил издали в ближний угол — 3:2.

Скотт Мактоминей празднует гол globallookpress.com

Балерди ответил ещё раз, а Аллегри раньше ушёл в раздевалку

До конца оставалось совсем немного, но «Рома» уже осознавала свою силу. На 89-й минуте Уэсли открылся под передачу Моры и навесил в штрафную, где Балерди выпрыгнул выше всех и пробил головой. Мерет успел коснуться мяча и даже перевёл его в штангу, но тот уже пересёк линию — 3:3. Игроки «Наполи» сразу начали требовать фол на Бёкеме со стороны Кастро, однако судейская бригада посчитала контакт допустимым. Аллегри с этим не согласился, эмоционально спорил с ассистентом и удалился, эффектно сбросив пиджак. Тренер ещё некоторое время выяснял отношения у бровки, наговорил на пару матчей дисквалификации и только потом ушёл в подтрибунное помещение.

Балерди празднует второй гол globallookpress.com

«Наполи», само собой, очень обидно отпускать такой матч. Команда вела в два мяча и создала достаточно моментов, чтобы закончить матч намного раньше. При этом в атаке всё выглядело вполне убедительно: Ангисса забил один из самых красивых голов тура, Политано постоянно создавал с правого фланга, Мактоминей снова был великолепен в завершении.

Календарь и таблица Серии А

Проблема в другом — удерживать преимущество команда Аллегри пока совсем не умеет. Несколько дней назад «Наполи» уже сыграл 4:3 с «Будё-Глимт», теперь пропустил три от «Ромы» и снова позволил сопернику камбэкнуть в почти выигранном матче. У Гасперини причины для недовольства тоже найдутся, но его команда всё-таки вытащила результат в концовке, да ещё и продлила свою серию без поражений, поэтому морально эта ничья — однозначно в зачёт Риму.