«Атлетико» и «Бавария» играют на «Рияд Эйр Метрополитано» в четвертом туре общего этапа Лиги чемпионов. После трех матчей мюнхенцы набрали пять очков и идут 14-ми, у команды Диего Симеоне четыре балла и 16-е место, поэтому обеим сторонам сейчас особенно важно приблизиться к первой восьмерке, которая напрямую выходит в 1/8 финала.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

24' Лаймер здорово ушёл от Гримальдо по правому флангу, а пробил сильно мимо дальнего угла.

22' Карль получил отличный шанс забить после паса Дэвиса с левого фланга, но пробил выше ворот.

20' Альварес бил из не самой удобной позиции и не попал в створ.

17' Олисе изящно обработал мяч на правом фланге, но не смог обыграть Гримальдо.

15' Барриос подобрал мяч у штрафной и бил в дальний угол — Та заблокировал удар!

14' Сёрлот заработал угловой в борьбе с Упамекано.

Статистика матча 2 Удары мимо 1 29 Владение мячом 71 3 Угловые удары 0 0 Офсайды 1 4 Фолы 0

12' Облак выносил мяч из своей штрафной и попал в лицо Станишичу. Вот так высоко прессинговал хорват!

10' Гримальдо высоко поднялся в прессинг за Олисе и нарушил правила.

08' Не получился навес у Лаймера, мяч ушёл за лицевую.

06' «Бавария» больше владеет мячом на старте, в затяжной позиционной атаке гости.

04' Здорово комбинировали футболисты «Баварии» у штрафной «Атлетико», но навес Олисе в штрафную забрал Облак.

02' Альварес зацепился за мяч на левом фланге и пытался пробить в дальний угол – мимо ворот.

01' «Атлетико» разыграл с центра поля, поехали!

До матча

23:00 Матч начинается с минуты молчания в честь погибшего футболиста «Тенерифе» Хесуса де Мигеля Аламеды и железнодорожной катастрофы в Испании.

22:57 Команды выходят на поле «Метрополитано»! Вся арена окрашена в цвета «Атлетико», нас ждёт большой футбол! А погода в Мадриде, кстати, уже не летняя – всего 9 градусов, но без осадков.

22:50 Главным судьей назначен Франсуа Летексье, его ассистенты — Сирил Мюнье и Мехди Рамуни, четвертый арбитр — Рудди Буке, а за VAR отвечают Жером Бризар и Пётр Ласык.

22:45 Команды несколько раз встречались в Лиге чемпионов, причем «Атлетико» традиционно очень тяжело отдавал домашние матчи. Последняя встреча на «Метрополитано» в 2020 году закончилась 1:1, а вообще испанская столица остается одним из самых неудобных выездов для немецких команд. Этот контекст хорошо совпадает с нынешней формой хозяев — Симеоне снова выстроил команду, которой комфортно терпеть, ждать и наказывать соперника за ошибки.

22:42 Главная персональная дуэль сегодня очевидна — Гарри Кейн против обороны Симеоне. Англичанин впервые сыграет против «Атлетико», причем приезжает в Мадрид уже в статусе обладателя «Золотого мяча». Симеоне отдельно отметил не только его голы, но и умение опускаться в глубину, связывать атаки и работать без мяча. Поэтому задача хозяев будет шире простой персональной опеки. Если центральные защитники начнут слишком далеко выходить за Кейном, в освободившиеся зоны смогут врываться Олисе, Дэвис или атакующие полузащитники.

22:40 Ещё одна проблема «Баварии» — отсутствие Венсана Компани на скамейке из-за болезни. Командой снова руководит его помощник Аарон Дэнкс, который уже заявил, что менять идентичность «Баварии» не собирается: мюнхенцы хотят владеть мячом, атаковать и быстро возвращать его после потерь. В обычной ситуации это звучит ожидаемо, но именно против «Атлетико» агрессивная позиционная структура требует особенно аккуратной страховки, потому что один неудачный прессинг легко открывает пространство для Альвареса и Баэны.

22:35 А в таком составе выйдет «Бавария»: Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Бишоф, Киммих, Дэвис, Олисе, Карль, Кейн.

22:30 Стартовый состав мадридского «Атлетико» на матч: Облак, Пубиль, Ле Норман, Ганцко, Гримальдо, Симеоне, Льоренте, Барриос, Баэна, Альварес, Сёрлот.

22:25 У «Баварии» другой главный сюжет — травмы. Джамал Мусиала продолжает восстанавливаться после разрыва мышечного волокна, Луис Диас также тренируется индивидуально после повреждения задней поверхности бедра, Серж Гнабри выбыл из-за мышечной травмы, а Исмаэль Сайбари перенес операцию после повреждения синдесмоза. Дополнительно вне игры Бара Ндиайе после аппендэктомии. На этом фоне возвращение Майкла Олисе и Мануэля Нойера в общую группу стало особенно важной новостью.

22:20 Проблемы появились и непосредственно в последней игре чемпионата. «Бавария» сыграла 2:2 с дортмундской «Боруссией», нанесла 23 удара и набрала 4,18 xG, но не реализовала значительную часть моментов. Даже Гарри Кейн не забил пенальти, что для него редкость. При этом именно англичанин остается главным ориентиром атаки — в трех турах Лиги чемпионов у него четыре гола и две передачи.

22:15 Европейский старт мюнхенцев тоже получился неоднозначным. После разгрома «Будё» 5:0 команда дважды потеряла очки: сначала сыграла 3:3 с «Викингом» в Норвегии, затем 2:2 с «Арсеналом» дома. Десять голов за три тура подтверждают, что атака работает, но пять очков выглядят скромно для команды, которая хочет попасть напрямую в 1/8 финала. После поездки в Мадрид останется еще четыре тура, и еще одна ничья или поражение заметно усложнят положение.

22:10 «Атлетико» проводит почти что идеальный отрезок сезона. После 11 туров мадридцы набрали 28 очков и отстают от «Барселоны» всего на два, а серия побед в Ла Лиге достигла семи матчей. В последнем туре команда Симеоне спокойно обыграла «Леванте» 2:0 благодаря голам Алехандро Гримальдо и Джулиано Симеоне, причем это была уже четвертая победа подряд во всех турнирах без единого пропущенного мяча. За девять последних официальных встреч «Атлетико» пропустил всего трижды и шесть раз сыграл на ноль.

22:05 При этом еврокубковая кампания пока заметно уступает внутренней. В первом туре мадридцы проиграли «Ливерпулю» 1:2, затем дома обыграли «Манчестер Юнайтед» 2:0, а в Штутгарте сыграли 1:1. Четыре очка после трех встреч оставляют «Атлетико» в середине общей таблицы, поэтому домашний матч с прямым конкурентом приобретает дополнительный турнирный вес. Ещё одна потеря очков сильно усложнит борьбу за прямой выход в 1/8 финала.

22:00 Главным преимуществом хозяев снова должен стать сам «Метрополитано». «Атлетико» не проигрывает дома немецким клубам в еврокубках уже 16 матчей подряд: 12 побед и четыре ничьи. Команда Симеоне традиционно особенно хорошо чувствует себя в таких встречах, когда может менять высоту блока, выдерживать периоды давления и резко переходить вперед после отбора. Против «Баварии», которая сама предпочитает владеть мячом и быстро возвращать его высоким прессингом, эта способность адаптироваться по ходу матча может оказаться ключевой.