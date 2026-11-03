С голами проблем не будет

3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.50.

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«Атлетико»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Атлетико» в трех турах набрал четыре очка. Команда забила четыре мяча при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, уверенно переиграв «Леванте» — 2:0.

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До того «Атлетико» нанес поражение «Депортиво» — 1:0, а вот несколько ранее расписал мировую со «Штутгартом» — 1:1. Мадридцы не проигрывают уже без малого два месяца.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Атлетико» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же возвращается к своей лучшей форме Хулиан Альварес.

При этом «Атлетико» в пяти последних очных поединках с «баварцами» сумел победить один раз при трех поражениях. Вот только мюнхенцев команда не обыгрывает уже долгих десять лет. Зато в четырех своих последних поединках «матрасники» победили. Так что к битве с «Баварией» мадридцы подходят в отличном настроении.

Команда постарается подтянуться к восьмерке сильнейших. «Атлетико» явно не боится мюнхенцев, да и опальный Альварес скажет свое веское слово.

«Бавария»

Турнирное положение: «Бавария» в главном клубном турнире Старого Света выступает неровно. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.

При этом «Бавария» набрала пять зачетных баллов в трех турах. Команда забила 10 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть дортмундскую «Боруссию» — 2:2.

До того «Бавария» в Кубке Германии разгромила «Магдебург» — 6:1, а вот чуть ранее одолела «Фрайбург» — 3:1. Мюнхенцы до последней виктории не побеждали на выезде в двух матчах кряду.

Состояние команды: «Бавария» ныне не столь стабильна в плане результатов, да и в Лиге чемпионов не преуспевает.

При этом «Бавария» способна прибавить в любой момент. К тому же Харри Кейн после выигрыша Золотого мяча не будет почивать на лаврах. Плюс кроме англичанина у «баварцев» есть кому забивать. В минувшем туре Бундеслиги оба гола команды оформили защитники. Универсализация в чистом виде!

Безусловно, команда будет действовать первым номером. «Баварцы» постараются подтянуться к топ-8, да и пора бы отличиться новоиспеченному обладателю Золотого мяча.

На что ставят в матче Атлетико — Бавария Букмекерские коэффициенты на матч Атлетико — Бавария: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.00, а победа «Атлетико» — в 2.88.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.

Прогноз: «Атлетико» мотивирован добыть свою пятую домашнюю викторию кряду, тогда как «баварцы» попытаются подняться в топ-8.

5.50 Тотал больше 5.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 5.50 на матч «Атлетико» — «Бавария» принесёт прибыль 4500₽, общая выплата — 5500₽

Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.50.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.

11.00 Тотал больше 6.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 11.00 на матч «Атлетико» — «Бавария» принесёт прибыль 10 000₽, общая выплата — 11 000₽

Ставка: Тотал больше 6.5 за 11.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт

«Баварцы» в Лиге чемпионов забивают в среднем три мяча за матч

«Бавария» до последней победы не выигрывала в двух последних выездных матчах

«Атлетико» победил в четырех последних домашних поединках

«Бавария» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника

«Матрасники» не пропускали в двух последних домашних матчах

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