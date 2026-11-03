3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Атлетико» и «Бавария». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 5.50.
«Атлетико»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 16-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Атлетико» в трех турах набрал четыре очка. Команда забила четыре мяча при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела блестяще, уверенно переиграв «Леванте» — 2:0.
До того «Атлетико» нанес поражение «Депортиво» — 1:0, а вот несколько ранее расписал мировую со «Штутгартом» — 1:1. Мадридцы не проигрывают уже без малого два месяца.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Атлетико» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, к тому же возвращается к своей лучшей форме Хулиан Альварес.
При этом «Атлетико» в пяти последних очных поединках с «баварцами» сумел победить один раз при трех поражениях. Вот только мюнхенцев команда не обыгрывает уже долгих десять лет. Зато в четырех своих последних поединках «матрасники» победили. Так что к битве с «Баварией» мадридцы подходят в отличном настроении.
Команда постарается подтянуться к восьмерке сильнейших. «Атлетико» явно не боится мюнхенцев, да и опальный Альварес скажет свое веское слово.
«Бавария»
Турнирное положение: «Бавария» в главном клубном турнире Старого Света выступает неровно. Команда на текущий момент находится на 14-м месте турнирной таблицы.
При этом «Бавария» набрала пять зачетных баллов в трех турах. Команда забила 10 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть дортмундскую «Боруссию» — 2:2.
До того «Бавария» в Кубке Германии разгромила «Магдебург» — 6:1, а вот чуть ранее одолела «Фрайбург» — 3:1. Мюнхенцы до последней виктории не побеждали на выезде в двух матчах кряду.
Состояние команды: «Бавария» ныне не столь стабильна в плане результатов, да и в Лиге чемпионов не преуспевает.
При этом «Бавария» способна прибавить в любой момент. К тому же Харри Кейн после выигрыша Золотого мяча не будет почивать на лаврах. Плюс кроме англичанина у «баварцев» есть кому забивать. В минувшем туре Бундеслиги оба гола команды оформили защитники. Универсализация в чистом виде!
Безусловно, команда будет действовать первым номером. «Баварцы» постараются подтянуться к топ-8, да и пора бы отличиться новоиспеченному обладателю Золотого мяча.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Баварию» фаворитом с коэффициентом 2.20. Ничья оценена в 4.00, а победа «Атлетико» — в 2.88.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.40 и 3.00.
Прогноз: «Атлетико» мотивирован добыть свою пятую домашнюю викторию кряду, тогда как «баварцы» попытаются подняться в топ-8.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 5.50.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 11.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Баварцы» в Лиге чемпионов забивают в среднем три мяча за матч
- «Бавария» до последней победы не выигрывала в двух последних выездных матчах
- «Атлетико» победил в четырех последних домашних поединках
- «Бавария» в кадровом плане выглядит предпочтительнее соперника
- «Матрасники» не пропускали в двух последних домашних матчах
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