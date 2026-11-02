В этом экспрессе разберём матчи в Лиге чемпионов. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.40.

«Вильярреал» — «ПСЖ»

Футбол. Лига чемпионов

«Вильярреал» в прошлом сезоне финишировал на третьем месте в чемпионате Испании, пропустив вперёд только «Барселону» и «Реал». При этом «жёлтая субмарина» не смогла составить конкуренцию двум грандам, зато опередила мадридский «Атлетико». Основой успеха команды стала стабильность в матчах против середняков и аутсайдеров Примеры.

Неубедительно «Вильярреал» выглядел и в Лиге чемпионов. В предыдущей кампании команда провалила общий этап, набрав всего одно очко в восьми матчах. В нынешнем розыгрыше старт получился более удачным: испанцы обыграли «Наполи» и заработали три очка. Однако в двух других встречах турнира «жёлтая субмарина» уступила «Ливерпулю» и дортмундской «Боруссии», пропустив от соперников в общей сложности семь мячей.

«ПСЖ», напротив, подходит к матчу в превосходном настроении. Парижане выиграли девять встреч подряд, а Луис Энрике сумел преодолеть проблемы, возникшие у команды в начале сезона. После не самых убедительных выступлений в августе и первой половине сентября французский клуб вновь набрал привычный ход. Победы над «Манчестер Сити» и «Барселоной» стали убедительным подтверждением высокого уровня парижан.

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Безусловно, серьёзной потерей для «ПСЖ» стала травма Хвичи Кварацхелии. Отсутствие грузинского вингера может сказаться на атакующих возможностях команды, однако глубина состава позволяет Луису Энрике рассчитывать на качественную замену. Парижане располагают достаточным количеством исполнителей высокого класса, чтобы сохранить атакующую мощь даже без одного из лидеров.

Ставка: Победа «ПСЖ» за 1.57.

«Будё-Глимт» — «Лилль»

Футбол. Лига чемпионов

За последние шесть лет «Будё-Глимт» превратился в одного из самых заметных представителей норвежского футбола на европейской арене. За этот период команда четырежды становилась чемпионом страны и регулярно добиралась до плей-офф еврокубков. Главным достижением клуба стал выход в полуфинал Лиги Европы в 2025 году, где норвежцы уступили лондонскому «Тоттенхэму».

В прошлом сезоне «Будё-Глимт» впервые в своей истории пробился в плей-офф Лиги чемпионов. Однако путь команды завершился на стадии 1/8 финала: после домашнего успеха норвежцы потерпели разгромное поражение от лиссабонского «Спортинга» со счётом 0:5 в ответной встрече.

В общем этапе нынешней Лиги чемпионов норвежцы продолжают демонстрировать разницу между домашними и гостевыми выступлениями. На своём поле команда обыграла дортмундскую «Боруссию» со счётом 1:0, однако на выезде потерпела два болезненных поражения. Сначала «Будё-Глимт» уступил «Баварии» (0:5), а затем проиграл «Наполи» (3:4).

«Лилль» неудачно начал общий этап Лиги чемпионов, проиграв все три стартовые встречи. Особенно болезненным получилось поражение от «Галатасарая», в котором французский клуб пропустил четыре мяча. Однако последние результаты в национальном чемпионате позволяют рассчитывать на более организованную игру.

В двух недавних матчах Лиги 1 «доги» встретились с «Монако» и «Лансом», набрав в этих противостояниях четыре очка. При этом команда Давиде Анчелотти не проиграла ни одному из соперников. Единственный гол в этих встречах «Лилль» пропустил от «монегасков».

Ставка: «Лилль» не проиграет за 1.95.

«Манчестер Юнайтед» — «Рома»

Футбол. Лига чемпионов

Главная проблема манкунианцев — продолжительный кризис результатов. Последнюю победу команда Майкла Каррика одержала почти два месяца назад, разгромив «Сабах» со счётом 4:0. После этого «Манчестер Юнайтед» провел девять матчей во всех турнирах, но ни разу не смогли выиграть. Последним разочарованием стало гостевое поражение от «Челси» со счётом 0:2.

Проблемы команды не ограничиваются отдельными ошибками. Манкунианцы регулярно теряют компактность, допускают провалы при позиционной обороне и испытывают сложности с завершением собственных атак. Девять матчей без побед стали для клуба худшей подобной серией за 42 года.

Римляне подходят к матчу в значительно более позитивном настроении. Подопечные Джан Пьеро Гасперини набрали хороший ход в национальном чемпионате и в последних встречах регулярно добиваются положительных результатов.

В пяти предыдущих матчах «Рома» одержала четыре победы и один раз сыграла вничью. Команда обыграла «Дженоа» (2:0) и «Слован» (4:0), поделила очки с «Наполи» (3:3), а также оказалась сильнее «Кальяри» (4:2) и «Удинезе» (5:2).

Особенно впечатляет результативность римлян. В двух последних победных встречах команда забила девять голов, а в целом регулярно демонстрирует разнообразие в атакующих действиях.

Ставка: Обе команды забьют за 1.44.

4.40 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4.40.