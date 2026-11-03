4 ноября в 6-м раунде Пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Енисей» и «Нижний Новгород». Начало игры — в 11:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.13.

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«Енисей»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 15-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Енисей» докатился до борьбы за выживание. Команда отличилась 16 забитыми мячами при 33 пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, вчистую уступив «Ленинградцу» — 0:3.

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До того «Енисей» проиграл «СКА-Хабаровску» — 0:3, да и поединок с «Торпедо» завершился поражением — 1:2. Команда уступила в трех поединках подряд.

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Состояние команды: «Енисей» лихорадит вовсю, так что Андрей Тихонов вернулся в клуб в крайне сложный период.

При этом «Енисей» три недели назад разгромно уступил нижегородцам — 0:5. Да и вообще, оборона команды выглядит как проходной двор, а в атаке банально ничего не выходит. Красноярцам не хватает мастерства и банального везения.

Команда мотивирована прерывать свой неудачный сериал. Вот только непонятно, что предложит тренерский штаб Тихонова очевидному лидеру лучшей лиги мира?!

«Нижний Новгород»

Турнирное положение: «Нижний Новгород» на всех парах мчится в РПЛ. Команда находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом «Нижний Новгород» уже на 11 очков оторвался от ближайшего конкурента. А вот забить удалось 48 мячей при 15 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с тульским «Арсеналом» — 4:0.

До того «Нижний Новгород» переиграл «Уфу» — 1:0, а вот чуть раньше одолел «Урал» — 2:1. Команда Вадима Гаранина победила в девяти матчах кряду.

Состояние команды: «Нижний Новгород» в кадровом аспекте выглядит шикарно, к тому же намерен продлить свой впечатляющий победный сериал.

При этом «Нижний Новгород» в предыдущем раунде Кубка России разнес «Шинник» — 4:0. Не пропускает же команда в двух матчах кряду. К слову, как раз в них не забивал Вячеслав Грулёв, на счету которого 17 мячей в первенстве. Бомбардиру пора бы отличиться и в Кубке!

Наверняка команда будет максимально агрессивной в атаке. Гаранин соорудит некоторую кадровую ротацию, но у нижегородцев даже резервисты ретивы!

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Нижний Новгород» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.69. Ничья оценена в 3.92, а победа оппонента — в 5.28.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.96, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.90.

Прогноз: Нижегородцы нынче на коне, к тому же мотивированы пройти в Кубке страны как можно дальше.

3.13 Фора «Нижнего Новгорода» -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.13 на матч «Енисей» — «Нижний Новгород» принесёт прибыль 2130₽, общая выплата — 3130₽

Ставка: Фора «Нижнего Новгорода» -1.5 за 3.13.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.25 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч «Енисей» — «Нижний Новгород» позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт