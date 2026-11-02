прогноз на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, ставка за 2.05

3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Вильярреал» и ПСЖ. Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.05.

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«Вильярреал»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 19-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.

При этом «Вильярреал» в трех турах набрал всего три очка. Команда забила 8 мячей при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив дома «Эспаньолу» — 0:1.

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До того «Вильярреал» в Кубке Испании разгромил скромный «Манакор» — 5:0, а вот несколько ранее нанес поражение «Валенсии» — 2:1. «Подводники» не побеждали в двух последних домашних матчах.

Календарь и таблица Лиги чемпионов

Состояние команды: «Вильярреал» имеет качественный подбор атакующих исполнителей, и уж точно постарается подтянуться к топ-8.

При этом «Вильярреал» нынче не блещет стабильностью результатов. Последнее поражение от «Эспаньола» можно списать на невезение, к тому же кадрового ресурса для полноценной борьбы на нескольких фронтах явно не хватает. Всего дважды в Лиге чемпионов отличился Жорж Микаутадзе, прибавив к ним еще три в Ла Лиге.

Команда уж точно постарается разжиться очками. «Вильярреал» намерен побороться за попадание в плей-офф, к тому же мотивирован проверить свои силы на фоне действующего победителя Лиги чемпионов.

ПСЖ

Турнирное положение: ПСЖ в главном клубном турнире Старого Света выступает блестяще. Команда на текущий момент находится на 1-м месте турнирной таблицы.

При этом ПСЖ набрал 9 зачетных баллов в трех турах. Команда забила 14 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда учинила разгром скромному «Гавру» — 5:1.

До того ПСЖ нанес поражение «Лиону» — 2:0, а вот чуть ранее одолел «Барселону» — 4:2. Команда победила в девяти матчах подряд.

Состояние команды: ПСЖ явно постарается исправить положение в Лиге чемпионов, да и в атаке смотрится симпатично.

При этом ПСЖ проводит весьма продуктивный цикл. Команда Луиса Энрике выносит всех и вся, забивая много и на разный вкус. И это еще притом, что надолго выбыл из строя Хвича Кварацхелия. Усман Дембеле забил трижды в Лиге чемпионов, а на последнем рубеже надежен Матвей Сафонов. Плюс отлично вписался в игру парижан Ферран Торрес.

Нет сомнений, что команда будет действовать с позиции силы. Парижане намерены закрепиться на первой строчке турнирной таблицы.

На что ставят в матче Вильярреал — ПСЖ Букмекерские коэффициенты на матч Вильярреал — ПСЖ: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: ПСЖ — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Победа этой команды оценивается в 1.57. Ничья — в 4.50, выигрыш «Вильярреала» — в 5.00.

Букмекеры предлагают ТБ 2.5 за 1.36, тогда как ТМ 2.5 можно взять за 3.20.

Прогноз: ПСЖ мотивирован продолжить свой победный сериал, к тому же намерен закрепиться на первой строчке.

2.05 Победа ПСЖ в 1-м тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.05 на матч «Вильярреал» — ПСЖ позволит вывести на карту выигрыш 1050₽, общая выплата — 2050₽

Ставка: Победа ПСЖ в 1-м тайме за 2.05.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.00 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Вильярреал» — ПСЖ принесёт прибыль 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.00.

Пять причин, почему ставка зайдёт