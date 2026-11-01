В этом экспрессе разберём матчи в чемпионатах России, Англии и Испании. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.93.

«Крылья Советов» — «Зенит»

Футбол. Чемпионат России. РПЛ

Сезон складывается для «Крыльев Советов» неоднозначно. Команда сумела закрепиться в первой половине турнирной таблицы, продолжает борьбу в кубке и сохраняет возможность попасть в верхнюю сетку турнира. При этом самарцам пока не удаётся демонстрировать ровную игру на протяжении всего чемпионата.

Волжане способны выдавать яркие матчи: разгромили «Акрон» в дерби (3:0), обыграли «Рубин» в Казани (2:0), а также набирали очки во встречах с сильными соперниками. Однако против команд, предпочитающих силовой футбол, у «Крыльев» возникают серьёзные проблемы. На своём поле они уступили даже замыкающему таблицу «Факелу» (1:2), а также махачкалинскому «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:2).

С 5 сентября «Зенит» не теряет очков в официальных встречах. Тогда команда неожиданно уступила ЦСКА, после чего Сергей Семак сумел вернуть коллективу необходимую стабильность. Петербуржцы не всегда показывают яркий футбол, но регулярно добиваются результата. Семиматчевая победная серия помогла им вернуться на первое место в чемпионате и выиграть группу в кубке.

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При этом лёгких побед на данном отрезке практически не было. «Зенит» с трудом удержал преимущество в игре с «Краснодаром» (3:2), дважды с одинаковым счётом обыграл «Балтику» в гостях — в чемпионате и кубке, а также справился с переживающим непростой период «Локомотивом» (2:1). Глубина состава по-прежнему позволяет петербуржцам компенсировать кадровые потери и добиваться нужного результата.

На пресс-конференции перед матчем Сергей Семак поделился кадровыми новостями. Александр Соболев, пропустивший предыдущий тур из-за повреждения, должен вернуться в основу. Игорь Дивеев также готов выйти на поле впервые с сентября. Кроме того, в строй возвращается Густаво Мантуан. Вендел уже тренируется в общей группе, однако тренерский штаб намерен постепенно возвращать бразильца к полноценным нагрузкам, чтобы он набрал оптимальную форму. Единственная серьёзная потеря перед игрой — Педро.

Ставка: Победа «Зенита» за 1.53.

«Ньюкасл» — «Эвертон»

Футбол. Чемпионат Англии. АПЛ

«Ньюкасл» после восьми туров АПЛ набрал 11 очков и занимает 10-е место. В активе команды три победы и две ничьи, ещё три встречи завершились поражениями. При этом отрыв от зоны еврокубков составляет четыре очка, но столько же отделяет «сорок» и от зоны вылета.

Последние результаты подтверждают нестабильность команды. После крупных гостевых поражений от «Лидса» и «Ковентри» с одинаковым счётом 1:4 «Ньюкасл» сумел дома обыграть «Халл Сити» (2:1). Затем последовало минимальное поражение от «Астон Виллы» (0:1), после которого команда взяла три очка в гостях у «Кристал Пэлас» (2:0). Однако в последней встрече, состоявшейся 29 октября в рамках 1/8 финала Кубка английской лиги, «сороки» уступили «Эвертону» со счётом 1:3.

«Эвертон» располагается на 14-й строчке чемпионата, имея в активе 10 очков. В восьми матчах Премьер-лиги мерсисайдцы дважды победили, четыре раза сыграли вничью и потерпели два поражения. Отставание от «Ньюкасла» составляет всего один балл.

На протяжении первых шести туров «ириски» не проигрывали, однако затем их результаты ухудшились. Команда сыграла вничью с «Тоттенхэмом» (0:0) и «Халл Сити» (2:2), а также минимально обыграла «Ипсвич» (1:0). В двух последних турах АПЛ «Эвертон» потерпел два поражения с одинаковым счётом 0:2 — сначала дома от «Челси», а затем на выезде от «Арсенала». Впрочем, реабилитироваться удалось 29 октября. Мерсисайдцы на своём поле обыграли «Ньюкасл» (3:1) и вышли в четвертьфинал Кубка английской лиги.

Ставка: Обе команды забьют за 1.55.

«Депортиво» — «Осасуна»

Футбол. Чемпионат Испании. Ла Лига

После удачного начала сезона галисийская команда сбавила темп и опустилась на 12-е место в турнирной таблице Ла Лиги. После десяти туров в активе клуба 11 очков, а отрыв от зоны вылета составляет всего два балла. Команда Пеллегрино Матараццо переживает непростой отрезок: в последних пяти матчах ей не удалось одержать ни одной победы.

На этом отрезке «Депортиво» уступил «Севилье» (0:1) и мадридскому «Атлетико» (0:1), сыграл вничью с «Бетисом» (1:1) и «Леванте» (1:1), а также потерпел поражение от «Реал Сосьедада» (2:3). Особенно непростыми для команды оказались встречи с соперниками из верхней части таблицы. При этом галисийцы стараются придерживаться динамичного атакующего футбола. Одним из главных исполнителей в нападении остаётся Пьер-Эмерик Обамеянг, на счету которого пять забитых мячей.

Памплонцы располагаются на 14-й строчке, имея те же 11 очков, что и «Депортиво». Соперник опережает их благодаря более благоприятной разнице забитых и пропущенных мячей. Одной из главных проблем «Осасуны» остаётся игра в обороне: команда уже пропустила 20 голов, причём особенно уязвимо выглядит на выезде.

В гостевых матчах памплонцы потерпели крупные поражения от мадридского «Атлетико» (0:4) и «Бетиса» (2:5). Между этими неудачами команда сыграла дома вничью с «Райо Вальекано» (1:1). В двух последних турах результаты также оказались разными: «Осасуна» одержала домашнюю победу над «Расингом» со счётом 2:0, но затем уступила «Севилье» на выезде с таким же результатом. Таким образом, перед очередным матчем команде необходимо улучшить игру в обороне, особенно за пределами родного стадиона.

Ставка: ТМ 2.5 гола за 1.66.

3.93 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 3.93.