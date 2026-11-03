4 ноября в 6-м раунде Пути регионов Кубка России по футболу сыграют «Ленинградец» и «СКА-Хабаровск». Начало игры — в 14:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.26.

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«Ленинградец»

Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 13-м месте турнирной таблицы второго по силе российского дивизиона.

При этом «Ленинградец» сражается за выживание. Команда отличилась 15 забитыми мячами при двадцати шести пропущенных.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, вчистую переиграв «Енисей» — 3:0.

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До того «Ленинградец» подписал мировую с «Нефтехимиком» — 1:1, а вот поединок с костромским «Спартаком» завершился поражением — 0:2. Команда не уступила в двух поединках кряду.

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Состояние команды: «Ленинградец» пока далек от стабильности в плане результатов, зато победил и не пропустил в двух последних домашних поединках.

При этом «Ленинградец» два месяца назад сумел переиграть хабаровчан — 3:2. «Областные» потихоньку прибавляют в плане реализации, вот только кадровый маневр весьма ограничен. Сверхзадач в Кубке также не стоит, тогда как главный акцент поставлен на сохранении прописки в Первой лиге.

Команда не собирается расслабляться. «Областные» прибавили в последних матчах, вот только наверняка сыграют не в самом оптимальном кадровом сочетании.

«СКА-Хабаровск»

Турнирное положение: «СКА-Хабаровск» выбирается из кризиса. Команда находится на 16-м месте турнирной таблицы.

При этом «СКА-Хабаровск» всего на одно очко отстает от спасительной 15-й позиции. А вот забить удалось 20 мячей при 28 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно расправилась с «Нефтехимиком» — 2:0.

До того «СКА-Хабаровск» уверенно переиграл «Енисей» — 3:0, а вот чуть раньше уступил «Волге» — 1:2. Команда победила в двух матчах кряду.

Состояние команды: «СКА-Хабаровск» в кадровом аспекте выглядит вполне выгодно, к тому же не пропускал в двух последних поединках.

При этом «СКА-Хабаровск» в предыдущем раунде Кубка России переиграл симпатичное кировское «Динамо» — 2:0. По сравнению с летним циклом ныне хабаровчан не узнать. В игре команды появился задор и местами даже кураж, ну и результаты пошли в гору. То ли еще будет!

Наверняка команда будет активно действовать в атаке. «Армейцы» постараются отдать должок «Ленинградцу» за сентябрьское поражение в первенcтве.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Ленинградец» считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 3.30, а победа оппонента — в 3.26.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 2.24, а тотал меньше 2.5 можно взять за 1.69.

Прогноз: Хабаровчане прибавляют от матча к матчу, к тому же в кадровом плане выглядят симпатичнее оппонента.

3.26 Победа «СКА-Хабаровска» Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.26 на матч «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск» принесёт прибыль 2260₽, общая выплата — 3260₽

Ставка: Победа «СКА-Хабаровска» за 3.26.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.24 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.24 на матч «Ленинградец» — «СКА-Хабаровск» принесёт чистый выигрыш 1240₽, общая выплата — 2240₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.24.

Пять причин, почему ставка зайдёт