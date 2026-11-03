Один из последних шансов Каррика остаться в «МЮ»

Во вторник, 3 ноября, состоится матч 4-го тура общего этапа ЛЧ, в котором «Манчестер Юнайтед» примет «Рому». Игра начнётся в 23:00 МСК. Следить за её ходом можно с нашей онлайн-трансляцией.

Онлайн матча 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

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26' Не очень опасно издалека ударил Балеба, не закрутился мяч в дальнюю девятку.

25' Владеет «МЮ» мячом у своих ворот и попадает под прессинг римлян.

24' Кунья здорово поборолся за мяч в атаке и отобрал его, но пробил из-за пределов штрафной в ногу защитника.

23' А у «Ромы» вынужденная замена — Лулли вышел на поле вместо получившего травму Ренча.

22' Ламменс длинным пасом не нашёл Мбемо и в итоге послал мяч в руки вратарю «Ромы» Васкесу.

21' Продолжают игроки выяснять отношения, пауза в нашей игре.

Статистика матча 0 Удары в створ 2 56 Владение мячом 44 1 Офсайды 1 2 Фолы 4

20' Бруну Фернандеш и Матиас Суле повздорили и получили по жёлтой карточке от испанского арбитра.

19' Опять «Юнайтед» обрезался на своей половине — Мален уже мог вываливаться по центру один на один с Ламменсом, но завозился с мячом и позволил защитникам его забрать.

18' ГОООЛ! 0:2! Дониэлл Мален! С короткого разбега положил мяч с точки в левый угол.

17' Пенальти в ворота «МЮ»! Суле убрал на замахе защитника и опасно пробил по воротам — попал в выставленную руку Хэвена.

16' Балерди чётко поставил корпус Мбемо на границе своей штрафной и отобрал мяч.

14' С правого фланга Бруну опасно прострелил в штрафную «Ромы», готовился Кунья замыкать на дальней штанге, но Манчини его опередил и выбил мяч.

13' Продолжает «Рома» контролировать спокойно мяч после забитого гола.

12' ГОООЛ! 0:1! Матиас Суле! Левый фланг обороны провалился у «МЮ» — абсолютно одного забыли там Суле. Отличную диагональ исполнил с противоположного края Мора, а у аргентинца была уйма времени, чтобы принять мяч, сблизиться с Ламменсом и пробить в ближний угол.

11' После потери быстро запрессинговал «Юнайтед» соперника, у Мбемо тонкая проникающая передача не прошла в штрафную.

09' Майну заработал на себе фол на половине поля итальянцев. Неплохо ходит мяч впереди у «МЮ».

08' Через длинный пас не вышел «Юнайтед» в быструю контратаку, заброс не дошёл до Мбемо.

07' Снова был шанс у Малена протиснуться в штрафную «МЮ», остановили его вдвоём центральные защитники.

06' Мален на линии чужой штрафной не принял пас — не сумел обработать мяч.

05' Большим числом хозяева идут в атаку, «Роме» приходится вжиматься в свою штрафную сейчас.

04' Не очень активно римляне пошли в прессинг на чужой половине, однако этого хватило, чтобы заставить защитников «Юнайтед» потерять мяч.

03' Своим первым заходом в штрафную гостей ответил «МЮ», быстро оттуда защита «Ромы» выдавила соперника.

02' Первую атаку в матче провела «Рома» и уже организовала впереди первый офсайд.

01' Матч начался!

До матча

22:59 Всё готово к началу матча, гимн ЛЧ отзвучал, через несколько минут услышим стартовый свисток на «Олд Траффорд»!

22:48 +9 сегодня в Манчестере, без осадков.

22:38 Главный арбитр встречи — 42-летний Хесус Хиль Мансано из Испании.

22:29 Последний раз команды пересекались 5 лет назад, в полуфинале Лиги Европы-2020/21. Матчи получились крайне весёлыми: «Юнайтед» выиграл дома 6:2, в Риме «Рома» победила лишь 3:2, поэтому в финал пробились англичане.

22:25 Да, у «Ромы» на сегодняшний матч выходит третий вратарь — 28-летний колумбиец Девис Васкес. С начала прошлого сезона у него ровно один сыгранный матч — он провёл его в апреле, когда выступал на правах аренды за «Бешикташ». Ранее он играл за «Эмполи», «Асколи» и «Шеффилд Уэнсдей» и ни о какой Лиге чемпионов даже не мечтал. Может, хотя бы его «МЮ» сможет пробить?

22:21 Стартовый состав «Ромы»: Васкес, Манчини, Балерди, Эрмосо, Ренч, Кристанте, де Рон, Уэсли, Мора, Суле, Мален.

22:18 Стартовый состав «МЮ»: Ламменс, Йоро, Магуайр, Хэвен, Далот, Майну, Балеба, Мбемо, Фернандеш, Диалло, Кунья.

22:15 Сегодняшний матч пройдёт в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», вмещающем 74 233 зрителя.

22:10 Результативность римлян впечатляет — 21 гол за последние 6 матчей, причём в нынешнем сезоне отличились уже 14 разных футболистов. Главный снайпер — Дониэлл Мален, забивший 8 мячей в Серии А и ещё 3 в ЛЧ. Но атаковать приходится с потерями: не сыграют Дибала, Пеллегрини и Ману Коне, а также недоступен основной вратарь Свилар. Гасперини признал, что особенно ограничен выбор в середине поля. Надёжности тоже не хватает: в трёх последних турах чемпионата «Рома» забила 12 мячей, но и пропустила аж 7.

22:05 «Рома» не проигрывает уже 17 матчей Серии А подряд с учётом прошлого сезона и сейчас идёт третьей. После ничьей с «Наполи» (3:3) команда Джан Пьеро Гасперини обыграла «Кальяри» (4:2) и «Удинезе» (5:2), причём в Удине забила четырежды ещё до перерыва. В Лиге чемпионов положение скромнее — 4 очка и 15-е место. Особенно обидно римляне упустили победу над «Реалом»: вели 3:1, но пропустили трижды за последние 8 минут и уступили 3:4. Затем отыгрались на «Словане» в предыдущем туре — 4:0.

22:00 В субботу на «Стэмфорд Бридж» манкунианцы неплохо провели первый тайм, но Амад Диалло не использовал свои моменты, а после перерыва всё развалилось. При счёте 0:1 Лисандро Мартинес получил две жёлтые за полторы минуты, причём второе нарушение обернулось ещё и 11-метровым. Сегодня аргентинец доступен, зато Каррик по-прежнему не может рассчитывать на Шешко, Угарте и Шоу. Доргу уже вернулся к тренировкам с командой, но к этой встрече ещё не готов.

21:55 «Манчестер Юнайтед» не выигрывает 9 матчей подряд — такой продолжительной серии без побед у клуба не было 42 года. После поражений от «Борнмута» (0:3) и «Челси» (0:2) команда Майкла Каррика остаётся 17-й в АПЛ с 7 очками, опережая зону вылета лишь по разнице мячей. В ЛЧ дела не сильно лучше — обыграли только в первом туре «Сабах», одного из главных аутсайдеров турнира, после чего без шансов уступили «Атлетико» (0:2) и «Комо» (1:4). Итого за весь сезон у «МЮ» лишь 2 победы в 13 матчах.

21:50 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.34.