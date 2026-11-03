3 ноября в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов по футболу сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Рома». Начало игры — в 23:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 7.00.
«Манчестер Юнайтед»
Турнирное положение: На данный момент команда пребывает на 20-м месте турнирной таблицы основного раунда Лиги чемпионов.
При этом «Манчестер Юнайтед» в трех турах набрал лишь три очка. Команда забила 5 мячей при шести пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив «Челси» — 0:2.
До того «Манчестер Юнайтед» потерпел поражение от «Борнмута» — 0:3, а вот несколько ранее вчистую проиграл еще и «Комо» — 1:4. «Красные дьяволы» уступили трижды кряду.
Календарь и таблица Лиги чемпионов
Состояние команды: «Манчестер Юнайтед» имеет приличный подбор атакующих исполнителей, однако над Майклом Карриком ввиду неудачных результатов расшатывается кресло.
При этом «Манчестер Юнайтед» в пяти последних очных поединках с «волками» сумел победить четыре раза при одном поражении. Вот только манкунианцы не могут победить уже без малого два месяца. Дома же подопечные Каррика не знают радости побед четыре матча подряд. Да и не забивала команда в двух последних поединках.
Команда постарается подтянуться к восьмерке сильнейших. «Манчестер Юнайтед» мотивирован прервать затянувшуюся серию неудач.
«Рома»
Турнирное положение: «Рома» в главном клубном турнире Старого Света выступает посредственно. Команда на текущий момент находится на 15-м месте турнирной таблицы.
При этом «Рома» набрала четыре зачетных балла в трех турах. Команда забила 8 мячей при пяти пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда уверенно переиграла «Удинезе» — 5:2.
До того «Рома» нанесла поражение «Кальяри» — 4:2, а вот чуть ранее подписала мировую с «Наполи» — 3:3. Римляне в текущем сезоне еще не проигрывали на чужих полях.
Состояние команды: «Рома» нынче поднаторела в плане результатов, вот только в Лиге чемпионов явно не преуспевает.
При этом «Рома» в последних четырех матчах настреляла 16 мячей в ворота соперников. Результативен и голландец Дониэлл Мален. Форвард отличился трижды в Лиге чемпионов 8 раз в Серии A. Да и вообще, римляне выглядят весьма симпатично, да и почему бы не воспользоваться проблемами оппонента?!
Безусловно, команда будет действовать максимально агрессивно. «Волки» постараются подтянуться к топ-8, да и манкунианцы пребывают в состоянии грогги.
Ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают «Манчестер Юнайтед» фаворитом с коэффициентом 2.35. Ничья оценена в 4.00, а победа «Ромы» — в 2.63.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.50 и 2.63.
Прогноз: «Манчестер Юнайтед» мотивирован прервать затянувшуюся серию неудач, тогда как «волки» в последних матчах шикарно атакуют.
Ставка: Тотал больше 5.5 за 7.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше шести мячей.
Ставка: Тотал больше 6.5 за 15.00.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- «Волки» в Лиге чемпионов забивают в среднем больше двух мячей за матч
- «Рома» победила в двух последних матчах
- «Манчестер Юнайтед» уступил в четырех последних поединках
- «Рома» в четырех последних матчах настреляла 16 мячей
- «Красные дьяволы» не забивали в двух последних матчах
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