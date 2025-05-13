Последняя надежда. Почему Анчелотти — единственный, кто способен привести Бразилию к победе на ЧМ-2026

Сообщение Бразильской футбольной конфедерации (CBF) в соцсетях говорит само за себя. Назначение Карло Анчелотти главным тренером сборной Бразилии — это «не просто стратегический шаг», а ещё и «заявление миру».

«Анчелотти — величайший тренер в истории, и теперь он возглавляет величайшую национальную сборную на планете. Вместе мы напишем новые славные главы в истории бразильского футбола», — заявил президент CBF Эдналдо Родригес.

Уровень пафоса и ожиданий моментально подскочил до максимального уровня — прямо как у усилителя в фильме Spinal Tap. Впрочем, без доли преувеличения тут было не обойтись: возможный уход Анчелотти из «Реала» и его назначение в сборную Бразилии перед ЧМ-2026 обсуждалось уже очень давно. Первые слухи появились еще три года назад.

Примечательно, что именно CBF решила объявить о будущем переходе Анчелотти до того, как это сделал сам «Реал». Хотя у Анчелотти еще целый год по контракту с мадридским клубом и сезон пока не завершен. Поражение от «Барселоны» (3:4) в Эль-Класико фактически лишило «Мадрид» шансов на титул, но впереди еще три тура — и математика окончательно не поставила крест.

Карло Анчелотти CBF Futebol

Все понимали, что после этого сезона Анчелотти, скорее всего, уйдет из «Реала». И его, безусловно, привлекала перспектива завершить карьеру во главе самой титулованной сборной в истории чемпионатов мира. Но обычно в таких случаях соблюдаются определенные нормы и правила. CBF, по какой-то причине, пошла в обход.

Как правило, об уходе первым сообщает клуб или сам тренер (или игрок) после согласования с текущим работодателем. Контроль над информацией важен, и эти детали заранее обсуждаются на переговорах. Но не в этот раз. Самая успешная сборная мира, судя по всему, решила обойти самую успешную клубную команду — и, кстати, тоже по их же словам, «величайшего тренера в истории», который, возможно, хотел попрощаться на своих условиях.

Теперь остается наблюдать, к каким последствиям это приведет, если вообще приведет. Но стоит помнить, что президент «Реала» Флорентино Перес, уже третье десятилетие возглавляющий клуб, славится отличной памятью. А еще именно он платит зарплату целому ряду звезд сборной Бразилии: Родриго, Эдеру Милитао, Эндрику и обладателю награды The Best от FIFA Винисиусу Жуниору.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Что касается самого Анчелотти, это человек, который не держит зла. Даже когда его уволили из «Реала» в 2015 году, всего через десять месяцев после того, как он привёл клуб к победе в Лиге чемпионов, первой за более чем десятилетие, он не проявил ни капли обиды. Итальянец был сильно разочарован и уязвлен, но спокойно принял ситуацию, поработал в других клубах, и спустя шесть лет вернулся в Мадрид после неожиданного ухода своего бывшего помощника и протеже Зинедина Зидана. За четыре сезона Анчелотти выиграл с «Реалом» еще 11 трофеев, включая две Лиги чемпионов, Кубок Испании и два чемпионских титула Ла Лиги.

Это человек, который любит игру и наслаждается жизнью. Это гораздо проще, когда ты не поглощен обидами и даешь каждому шанс проявить себя.

Карьерный путь Анчелотти в футболе — от строгого тактического фанатика под руководством легендарного тренера «Милана» Арриго Сакки (с которым он выиграл два Кубка европейских чемпионов как игрок) до прагматичного тренера, близкого к игрокам, на позднем этапе карьеры — лежит в основе его успеха. Он может обыграть вас с помощью «крестиков и ноликов», но слишком хорошо знает, что на самом высоком уровне, когда у тебя есть лучшие игроки, лучше позволить им делать свое дело, просто поддерживая их мотивацию. Анчелотти умеет находить общий язык с самыми яркими и сложными звездами футбольной элиты.

Карло Анчелотти globallookpress.com

Добавьте к этому тот факт, что он завоевал больше титулов Лиги чемпионов (пять), чем кто-либо другой, и является единственным человеком, который выиграл все пять главных лиг Европы как тренер, и вы поймете, почему Эдналдо Родригес и Бразильская футбольная конфедерация (CBF) так стремились заполучить его. Масса легенд «селесао» прошлого (Тьяго Силва, Кафу, Марсело, Кака) и настоящего (Винисиус, Милитао) были готовы ручаться за него. Его послужной список говорит сам за себя, как и его способность снимать напряжение, работать с прессой и выдерживать давление болельщиков. Он справлялся с этим шесть лет в самом пристально изучаемом клубе мира. Теперь пришло время справляться с этим в самой пристально изучаемой сборной.

Разница лишь в том, что «Реал», имея финансовые ресурсы, может быстро пройти через периоды спада. У Бразилии дела куда сложнее. Страна всё еще производит больше футболистов, чем кто-либо в мире, но на международной арене результаты далеки от прежних — особенно на чемпионатах мира, последний из которых они выиграли в 2002 году. С тех пор им лишь раз удалось пройти дальше четвертьфинала, но этот случай предпочитают не вспоминать: в полуфинале домашнего ЧМ-2014 бразильцы потерпели самое унизительное поражение в истории — 1:7 от Германии.

Карло Анчелотти и Винисиус Жуниор globallookpress.com

Такая серия порождает ощущение неудачи, токсичности и неуверенности в себе. Две победы на Кубке Америки (в 2007 и 2019 годах) не могут это изменить. Именно поэтому и был сделан смелый шаг — впервые за столетие передать управление этим футбольным колоссом в руки тренера-иностранца. В стране с населением 211 миллионов человек уже выросло целое поколение, которое не видело сборную с Кубком мира в руках. Это нужно менять.

Что касается Анчелотти, он уже давно говорил, что «Реал» станет его последним клубом в карьере. В конце концов, что может быть выше мадридского гранда? К тому же, ему 65 лет, и, как бы он ни любил футбол и выброс адреналина, он с не меньшим удовольствием возвращается домой — в итальянскую провинцию, где его ждут прошутто и тишина, или в любимый Ванкувер, где есть дикий лосось и Тихий океан.

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Тем не менее, он не раз говорил, что не прочь поработать со сборной. В голове сразу возникает Италия, все-таки это его родина. Но это место уже занято. Тренер-итальянец, который выигрывает чемпионат мира со сборной Италии, — это звучит не так мощно. Такое уже было.

А вот иностранец, который пересекает океан, чтобы погрузиться в сложнейшую футбольную экосистему Бразилии и привести «селесао» к шестому титулу чемпионов мира в 2026 году, — таким еще никто не может похвастаться. Но если кто и способен это сделать, то это Карло Анчелотти.