Официально: Анчелотти возглавил сборную Бразилии

Бразильская футбольная конфедерация объявила о назначениина пост главного тренера национальной команды.

Сейчас итальянский специалист заканчивает клубный сезон в «Реале», а затем приступит к работе со сборной Бразилией.

«Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии — больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале.

Он величайший тренер в истории и руководил величайшими командами на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», — заявил глава CBF Эдналдо Родригес.

Анчелотти будет руководить сборной Бразилией в матчах квалификации ЧМ-2026 против Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).