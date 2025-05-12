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    Официально: Анчелотти возглавил сборную Бразилии

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    Бразильская футбольная конфедерация объявила о назначении Карло Анчелотти на пост главного тренера национальной команды.

    Карло Анчелотти
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    Карло Анчелотти

    Сейчас итальянский специалист заканчивает клубный сезон в «Реале», а затем приступит к работе со сборной Бразилией.

    «Привлечение Карло Анчелотти в сборную Бразилии — больше, чем стратегический шаг. Это заявление всему миру, что мы намерены вернуть себе первое место на пьедестале.

    Он величайший тренер в истории и руководил величайшими командами на планете. Вместе мы напишем новые славные страницы в истории бразильского футбола», — заявил глава CBF Эдналдо Родригес.

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    • Анчелотти будет руководить сборной Бразилией в матчах квалификации ЧМ-2026 против Эквадора (6 июня) и Парагвая (11 июня).

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