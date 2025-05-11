Чемпион коронован: «Барселона» сильнее «Реала» в четвёртый раз за сезон

Только «Барселона» может проигрывать 0:2 через 15 минут и при этом ни на секунду не вызывать сомнений в исходе. Только у неё — 17-летний парень, который играет как ветеран с 300 матчами за сборную. Только она, проиграв в изматывающем полуфинале, выходит через три дня и рвёт главного соперника, как будто для этого и живёт. Это уже не вспышка — это династия, формирующаяся у нас на глазах.

Футбол. Испания. Примера Барселона — Реал Мадрид 4:3 Голы: 0:1 Килиан Мбаппе (пенальти) (5'), 0:2 Килиан Мбаппе (14'), 1:2 Эрик Гарсия (19'), 2:2 Ламин Ямаль (32'), 3:2 Рафаэл Диас (34'), 4:2 Рафаэл Диас (45'), 4:3 Килиан Мбаппе (70') Барселона: Войцех Щенсны, Эрик Гарсия (Эктор Форт, 77'), Пау Кубарси (Андреас Кристенсен, 57'), Иньиго Мартинес, Жерар Мартин (Алекс Бальде, 57'), Френки де Йонг, Даниэль Ольмо (Фермин Лопес, 77'), Педри, Ламин Ямаль, Рафаэл Диас, Ферран Торрес (Гави, 89') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Фран Гарсия, Рауль Асенсио, Джуд Беллингхэм, Даниель Себальос (Лука Модрич, 46'), Федерико Вальверде, Арда Гюлер (Браим Диас, 46'), Орельен Чуаэми, Винисиус Жуниор (Victor Munoz, 88'), Килиан Мбаппе, Лукас Васкес (Эндрик, 84') Предупреждения: Федерико Вальверде (29'), Орельен Чуаэми (36'), Рональд Араухо (44'), Рауль Асенсио (50'), Иньиго Мартинес (54'), Фермин Лопес (80'), Педри (87')

Монжуик встретил «Эль-класико» солнцем и тревогой. Все помнили: всего несколько дней назад «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов от «Интера» — болезненно, драматично. Был страх: не станет ли поражение вирусом, не потянет ли за собой остальное?

Ответ пришёл сразу — и не от тех, от кого ждали. Уже на третьей минуте — грубейшая ошибка Кубарси. Пас назад на Щенсного оказался результативным: поляк бросается в ноги Мбаппе, пенальти. Француз хладнокровен с точки — 0:1.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

Прошло всего 12 минут, а счёт уже стал 0:2. Ламин Ямаль упал после контакта с Вальверде, судья не свистнул, а «Реал» убежал, как в лучшие сезоны: Винисиус внешней (о-о-о-чень качественно!) закручивает мяч на ход Мбаппе — тот снова казнит польского кипера.

Две атаки — два удара — два гола. В воздухе запахло катастрофой. Но «Барселона» только разогревалась.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

Ремонтада по-каталонски

Не было ни паники, ни особой суеты. «Барселона» осталась собой: начала изматывающе владеть мячом, медленно душить соперника. Ферран Торрес, Ямаль, Педри, Мартин — всё ближе, всё смелее. И вот — седьмой угловой. Передача Ольмо, скидка Феррана и удар Гарсии — 1:2. Над стадионом — первый рёв облегчения.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

Следом — Педри находит Феррана, тот — Ямаля. Один касание, подкрученный удар в дальний угол, 2:2. Как будто 17-летний Ламин уже лет 10 играет на главной европейской сцене. И всего за 20 минут «Барса» перевернула игру.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

А потом «Реал» капитально поплыл. Та самая команда, которая в любых обстоятельствах оставалась холодной, как лёд, размякла после двух пропущенных Сначала Мбаппе и Себальос не разобрались в центре поля. Педри подхватил мяч, выдал передачу вразрез — и Рафинья убежал, пробил под Куртуа. 3:2.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

А вскоре у своей штрафной ошибся Лукас Васкес, и всё тот же Рафинья классно завершил комбинацию с Ферраном. 4:2. Три гола за 15 минут. «Реал» просто не понял, где оказался, — и как отсюда выбраться.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

Мадридское сопротивление

Второй тайм начался с попыток «Реала» найти себя. Анчелотти бросил в бой Модрича и Браима, но игра продолжала переливаться в красно-синих тонах. Ямаль снова забил — и снова офсайд. Педри раздавал как дирижёр: изящно, точно, в темп. Каждый его пас казался лучше и точнее предыдущего, а защиты у «Реала» так и не появилось.

«Барселона» прижала соперника к воротам и, казалось, вот-вот оформит разгром. Но вместо этого Модрич запустил в отрыв Винисиуса, тот скинул на Мбаппе, и француз оформил хет-трик. 4:3. Наверняка, у кого-то появилась надежда, но это скорее выглядело как случайность.

Барселона — Реал Мадрид globallookpress.com

Однако поспорить с этим тезисом мог юный Виктор Муньос. Юный испанец дебютировал за «Реал» в класико! Буквально через минуту после выхода на замену Муньоз оказался в одиночестве у чужой штрафной после контратаки, но пробил выше ворот. История могла быть абсолютно в стиле «Реала», неожиданный камбек на последней минуте. Но не сработало, магия улетучилась.

А «Барса» продолжала атаковать. Фермин забил пятый, но его отменили из-за руки. Ямаль и Рафинья имели по моменту. Но и без пятого было ясно: чемпион коронован.

Конец эпохи «Реала»

Эпоха «Реала» Карло Анчелотти официально закончилась сезоном без трофеев. И, конечно, в этом не только вина самого тренера — травмированы буквально все основные защитники команды. Но вопросы есть и к атаке, и к видению футбола, и к развитию молодёжи. Карло — абсолютная легенда. За последние несколько лет он закрепил «Реал» в статусе величайшего клуба в истории, а себя — как величайшего тренера (как минимум, одного из).

А у «Барселоны» — всё, наоборот, только начинается: тренер-стратег, безумно смелая молодёжь, система, и дерзость, которая граничит с гениальностью. Четыре «классико» — четыре победы, шестнадцать забитых, три титула. И главный из них теперь почти в руках: «Барса» уходит на +7 за три тура до финиша Ла Лиги.