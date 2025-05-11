Чемпион коронован: «Барселона» сильнее «Реала» в четвёртый раз за сезон

Монжуик встретил «Эль-класико» солнцем и тревогой. Все помнили: всего несколько дней назад «Барселона» вылетела из Лиги чемпионов от «Интера» — болезненно, драматично. Был страх: не станет ли поражение вирусом, не потянет ли за собой остальное?
Ответ пришёл сразу — и не от тех, от кого ждали. Уже на третьей минуте — грубейшая ошибка Кубарси. Пас назад на Щенсного оказался результативным: поляк бросается в ноги Мбаппе, пенальти. Француз хладнокровен с точки — 0:1.
Прошло всего 12 минут, а счёт уже стал 0:2. Ламин Ямаль упал после контакта с Вальверде, судья не свистнул, а «Реал» убежал, как в лучшие сезоны: Винисиус внешней (о-о-о-чень качественно!) закручивает мяч на ход Мбаппе — тот снова казнит польского кипера.
Две атаки — два удара — два гола. В воздухе запахло катастрофой. Но «Барселона» только разогревалась.
Ремонтада по-каталонски
Не было ни паники, ни особой суеты. «Барселона» осталась собой: начала изматывающе владеть мячом, медленно душить соперника. Ферран Торрес, Ямаль, Педри, Мартин — всё ближе, всё смелее. И вот — седьмой угловой. Передача Ольмо, скидка Феррана и удар Гарсии — 1:2. Над стадионом — первый рёв облегчения.
Следом — Педри находит Феррана, тот — Ямаля. Один касание, подкрученный удар в дальний угол, 2:2. Как будто 17-летний Ламин уже лет 10 играет на главной европейской сцене. И всего за 20 минут «Барса» перевернула игру.
А потом «Реал» капитально поплыл. Та самая команда, которая в любых обстоятельствах оставалась холодной, как лёд, размякла после двух пропущенных Сначала Мбаппе и Себальос не разобрались в центре поля. Педри подхватил мяч, выдал передачу вразрез — и Рафинья убежал, пробил под Куртуа. 3:2.
А вскоре у своей штрафной ошибся Лукас Васкес, и всё тот же Рафинья классно завершил комбинацию с Ферраном. 4:2. Три гола за 15 минут. «Реал» просто не понял, где оказался, — и как отсюда выбраться.
Мадридское сопротивление
Второй тайм начался с попыток «Реала» найти себя. Анчелотти бросил в бой Модрича и Браима, но игра продолжала переливаться в красно-синих тонах. Ямаль снова забил — и снова офсайд. Педри раздавал как дирижёр: изящно, точно, в темп. Каждый его пас казался лучше и точнее предыдущего, а защиты у «Реала» так и не появилось.
«Барселона» прижала соперника к воротам и, казалось, вот-вот оформит разгром. Но вместо этого Модрич запустил в отрыв Винисиуса, тот скинул на Мбаппе, и француз оформил хет-трик. 4:3. Наверняка, у кого-то появилась надежда, но это скорее выглядело как случайность.
Однако поспорить с этим тезисом мог юный Виктор Муньос. Юный испанец дебютировал за «Реал» в класико! Буквально через минуту после выхода на замену Муньоз оказался в одиночестве у чужой штрафной после контратаки, но пробил выше ворот. История могла быть абсолютно в стиле «Реала», неожиданный камбек на последней минуте. Но не сработало, магия улетучилась.
А «Барса» продолжала атаковать. Фермин забил пятый, но его отменили из-за руки. Ямаль и Рафинья имели по моменту. Но и без пятого было ясно: чемпион коронован.
Конец эпохи «Реала»
Эпоха «Реала» Карло Анчелотти официально закончилась сезоном без трофеев. И, конечно, в этом не только вина самого тренера — травмированы буквально все основные защитники команды. Но вопросы есть и к атаке, и к видению футбола, и к развитию молодёжи. Карло — абсолютная легенда. За последние несколько лет он закрепил «Реал» в статусе величайшего клуба в истории, а себя — как величайшего тренера (как минимум, одного из).
А у «Барселоны» — всё, наоборот, только начинается: тренер-стратег, безумно смелая молодёжь, система, и дерзость, которая граничит с гениальностью. Четыре «классико» — четыре победы, шестнадцать забитых, три титула. И главный из них теперь почти в руках: «Барса» уходит на +7 за три тура до финиша Ла Лиги.