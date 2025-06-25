Подрезать крылья Беллингему. Как звезда «Реала» стал проблемой Хаби Алонсо

Он то в одной штрафной снимает гол с ленточки, то уже в чужой штрафной забивает — и делает это с такой регулярностью, будто вышел прямиком из «Криминального чтива».— футбольный Винстон Вулф. Он решает проблемы.

Но сам по себе он тоже проблема. И довольно серьезная. (И речь вовсе не о травме плеча, с которой он наконец-то разберется — игроку предстоит небольшая операция сразу после клубного чемпионата мира.)

Вся суть Беллингема — в его уникальности. Невероятная страсть к победам, элитные физические данные и, главное, редкий для современного футбола менталитет универсального полузащитника — «работать везде, делать все, быть идеальным бокс-ту-бокс игроком». На первый взгляд он выглядит воплощением детской футбольной мечты. Именно поэтому с первого же матча Джуда на «Сантьяго Бернабеу» трибуны поют ему «Hey Jude».

Фанаты его обожают. Он готов вспотеть насквозь ради эмблемы на груди, бросается под удары, играет через боль, а его голы и спасения нередко приносят «Реалу» те самые очки, которые олицетворяют девиз клуба: «Сражаться до последней секунды».

Так в чем же проблема? Проблема в том, что Хаби Алонсо получил в наследство головоломку, которая изрядно утомляла и его предшественника — Карло Анчелотти.

И Анчелотти, и Алонсо — легендарные центральные полузащитники, выигрывавшие Лигу Чемпионов. Они не просто обладают полномочиями выстраивать структуру игры «Реала» по своему усмотрению — они обладают уникальным пониманием, как должен функционировать центр поля. Они не просто об этом говорят — они жили этим на протяжении всей карьеры.

Особенно ярко эта проблема проявилась в прошлом сезоне после того, как Тони Кроос объявил о завершении карьеры. Карло Анчелотти срочно захотел превратить Беллингема в того самого человека, который цементирует центр поля — управляет структурой, держит баланс и, вдобавок, продолжает приносить команде свои фирменные голы.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Однако реализовать эту идею итальянец так и не смог — и все из-за одной ключевой дилеммы, с которой он не справился. Дело в том, что если Беллингем может, то он обязательно делает. У него просто безумный аппетит к тому, чтобы быть везде и делать все.

Если мяч не идет к нему — он идет за мячом. Если видит, что где-то зреет опасность — моментально бросается тушить пожар. Заметил свободное пространство или понял, что можно выдернуть соперника из позиции — мгновенно стартует туда, часто по наитию. Иногда такие рывки оправданы, но иногда — нет.

Теперь с этой же проблемой сталкивается Хаби Алонсо. И, более того, она его всерьез тревожит. Потому что главная цель нового тренера — навести в игре «Реала» порядок, сбалансировать структуру, добиться плотности линий и избавиться от хаоса, из-за которого мадридцы нередко проваливались. Особенно болезненно это было заметно в матчах против «Барселоны» в прошлом сезоне и в игре с «Арсеналом» в Лондоне.

Команды слишком часто наказывали «Реал» за то, что после потери мяча их структура рассыпалась — линии расползались, между игроками появлялись огромные разрывы. Пока клуб не подпишет топового опорного полузащитника, Алонсо намерен любой ценой научить Беллингема играть более сдержанно. Или, по крайней мере, более дисциплинированно и стратегически.

Это будет настоящая битва. Битва характеров. Потому что Джуду Беллингему всего 21, и он уже мирового уровня во всем — кроме одного. Именно в умении сдерживать себя ради командного баланса. И этот процесс точно будет вызывать у него раздражение. Он не раз почувствует, будто ему подрезают крылья. А значит, почти неизбежно — будут и вспышки, и трения между ним и новым тренером.

Алонсо — блестящий коммуникатор. Умнейший человек. Но при этом он невероятно целеустремлен и умеет быть жестким, когда нужно. Причем жестким и по тону, и по содержанию своих требований.

Хорошая новость в том, что уже есть первые признаки: Беллингем слышит и начинает принимать эти установки. Это было видно в воскресенье в победном матче над мексиканской «Пачукой».

После выдающейся игры — в меньшинстве, отыгравшись с 0:1 и после удаления Рауля Асенсио — Джуд сказал: «Мы с тренером каждый день очень много разговариваем. Хаби — топовый специалист. Уже сейчас он показал, сколько у него классных идей по игре, как в атаке, так и в обороне. Все это очень важно для новой эпохи, которую он начинает в Реале».

Слова правильные. В них слышится и уважение, и готовность к сотрудничеству, и вера в то, что прогресс неизбежен. Но никто не должен питать иллюзий: Беллингема ждет глубокая внутренняя перестройка. Легким этот процесс точно не будет. По пути у тренера и звездного полузащитника будут неровности, спорные моменты, а порой и столкновения.

Алонсо воспринимает Беллингема не просто как одного из лидеров команды. Это — его личный проект. Персональный вызов.

Хаби Алонсо globallookpress.com

Потенциальные выгоды от этой трансформации — колоссальны.

Если «Реал» сумеет добавить к невероятному набору качеств Беллингема еще и позиционную дисциплину, то потолка у него попросту не будет. Уже сейчас Джуд — в топ-10 лучших футболистов мира, когда он здоров и в форме. А если он станет еще умнее в тактическом плане — это уровень «Золотого мяча». Но есть старая истина: леопард не меняет своих пятен так-то просто.

Ведь часть гениальности Беллингема — в том, что он никогда не проходит мимо шанса. Увидел возможность — мгновенно за нее хватается. Для всех нас, кто не занимается управлением «Реала», это зрелище только в радость. Но этот тренер — крайне упрямый и целеустремленный.

«Я хочу, чтобы моя команда функционировала как единое целое — и в прессинге, и в выходе из обороны, — сказал Алонсо накануне Клубного чемпионата мира. — Это даст нам стабильность, а уже потом индивидуальные качества сыграют свою роль. Я хочу, чтобы моя команда понимала, что должна делать с мячом и без мяча.

— Джуд, в моей команде, — полузащитник. Я хочу, чтобы он стал максимально эффективным именно на этой позиции. Он в отличном возрасте, чтобы учиться и развиваться. А самое классное для тренера — когда у тебя есть выдающиеся футболисты. Все остальное — уже моя забота».

Все сказано максимально четко. Посыл понятен: Алонсо восхищен качествами Беллингема, но видит зону для роста. Более того, у него уже есть четкий план, как прокачать Джуда.

Джуд Беллингем globallookpress.com

Но есть еще одна небольшая загвоздка. Главный тренер сборной Англии — Томас Тухель — тоже ломает голову над тем, как лучше использовать Беллингема. И его позиция прямо противоположна: он хочет видеть Джуда «как можно ближе к чужим воротам».

Тухель, скорее всего, будет использовать Беллингема либо под нападающим, либо вообще в роли ложной девятки — настолько часто, насколько это возможно. По сути, это кардинально иной функционал по сравнению с тем, что сейчас требует от него клуб.

Какой интересный вызов для самого игрока. И какой любопытный поворот в его футбольной эволюции нам предстоит увидеть. Но, снова-таки, легким этот путь точно не будет.

Пауза, связанная с восстановлением после операции на плече, дает Беллингему шанс немного понаблюдать со стороны и учиться не только в процессе игры, но и через анализ. А Джуд — парень умный и невероятно мотивированный. Он всегда жаждет прогресса.

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Возможность посмотреть на то, как будет работать эффект Алонсо, а потом вернуться и вписаться в эту систему — однозначно плюс. Но сквозь все это все равно пробивается та самая пословица про леопарда и его пятна. Алонсо хочет, чтобы Беллингем начал сдерживать некоторые из своих самых естественных и ярких качеств — качества, которые, по сути, и сделали его тем, кем он стал.

Пройдет ли этот сигнал? И если да — насколько быстро? Если ответ окажется положительным, то впереди невероятно захватывающее время. Для тренера, для игрока и для всего мадридского «Реала».