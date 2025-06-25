ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Подрезать крылья Беллингему. Как звезда «Реала» стал проблемой Хаби Алонсо

    В мадридском клубе начинается новая эпоха — с новым тренером и новыми требованиями к лидерам

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Ла Лига Футбол Испании Реал Мадрид Лига чемпионов Клубный чемпионат мира Сборная Англии Футбол Англии
    Вся лентаСамое главное
    Джуд БеллингемПодрезать крылья Беллингему. Как звезда «Реала» стал проблемой Хаби Алонсо Наир ТикнизянОтказал «Зениту» и уехал из России: Тикнизян — в «Црвене Звезде» Андреас Шельдеруп«Бенфика» впервые обыграла «Баварию»: португальцы переписали историю и вышли из группы с первого места
    Все новости спорта
    Джуд Беллингем
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Джуд Беллингем
    ESPN разбирает главный тактический конфликт нового сезона.
    Он то в одной штрафной снимает гол с ленточки, то уже в чужой штрафной забивает — и делает это с такой регулярностью, будто вышел прямиком из «Криминального чтива». Беллингем — футбольный Винстон Вулф. Он решает проблемы.

    Но сам по себе он тоже проблема. И довольно серьезная. (И речь вовсе не о травме плеча, с которой он наконец-то разберется — игроку предстоит небольшая операция сразу после клубного чемпионата мира.)

    Вся суть Беллингема — в его уникальности. Невероятная страсть к победам, элитные физические данные и, главное, редкий для современного футбола менталитет универсального полузащитника — «работать везде, делать все, быть идеальным бокс-ту-бокс игроком». На первый взгляд он выглядит воплощением детской футбольной мечты. Именно поэтому с первого же матча Джуда на «Сантьяго Бернабеу» трибуны поют ему «Hey Jude».

  • Вернуть «Реал» на вершину. Найти позицию для Трента, раскачать Винисиуса и еще четыре задачи для Хаби Алонсо
  • У испанца впереди еще масса работы, которую предстоит проделать в ближайшие недели
  • 22/06/2025

    • Фанаты его обожают. Он готов вспотеть насквозь ради эмблемы на груди, бросается под удары, играет через боль, а его голы и спасения нередко приносят «Реалу» те самые очки, которые олицетворяют девиз клуба: «Сражаться до последней секунды».

    Так в чем же проблема? Проблема в том, что Хаби Алонсо получил в наследство головоломку, которая изрядно утомляла и его предшественника — Карло Анчелотти.

    И Анчелотти, и Алонсо — легендарные центральные полузащитники, выигрывавшие Лигу Чемпионов. Они не просто обладают полномочиями выстраивать структуру игры «Реала» по своему усмотрению — они обладают уникальным пониманием, как должен функционировать центр поля. Они не просто об этом говорят — они жили этим на протяжении всей карьеры.

    Особенно ярко эта проблема проявилась в прошлом сезоне после того, как Тони Кроос объявил о завершении карьеры. Карло Анчелотти срочно захотел превратить Беллингема в того самого человека, который цементирует центр поля — управляет структурой, держит баланс и, вдобавок, продолжает приносить команде свои фирменные голы.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Однако реализовать эту идею итальянец так и не смог — и все из-за одной ключевой дилеммы, с которой он не справился. Дело в том, что если Беллингем может, то он обязательно делает. У него просто безумный аппетит к тому, чтобы быть везде и делать все.

    Если мяч не идет к нему — он идет за мячом. Если видит, что где-то зреет опасность — моментально бросается тушить пожар. Заметил свободное пространство или понял, что можно выдернуть соперника из позиции — мгновенно стартует туда, часто по наитию. Иногда такие рывки оправданы, но иногда — нет.

    Теперь с этой же проблемой сталкивается Хаби Алонсо. И, более того, она его всерьез тревожит. Потому что главная цель нового тренера — навести в игре «Реала» порядок, сбалансировать структуру, добиться плотности линий и избавиться от хаоса, из-за которого мадридцы нередко проваливались. Особенно болезненно это было заметно в матчах против «Барселоны» в прошлом сезоне и в игре с «Арсеналом» в Лондоне.

    200EURИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 5EURИгратьФрибет по промо LIVESPORTbc

    Команды слишком часто наказывали «Реал» за то, что после потери мяча их структура рассыпалась — линии расползались, между игроками появлялись огромные разрывы. Пока клуб не подпишет топового опорного полузащитника, Алонсо намерен любой ценой научить Беллингема играть более сдержанно. Или, по крайней мере, более дисциплинированно и стратегически.

    Это будет настоящая битва. Битва характеров. Потому что Джуду Беллингему всего 21, и он уже мирового уровня во всем — кроме одного. Именно в умении сдерживать себя ради командного баланса. И этот процесс точно будет вызывать у него раздражение. Он не раз почувствует, будто ему подрезают крылья. А значит, почти неизбежно — будут и вспышки, и трения между ним и новым тренером.

    Алонсо — блестящий коммуникатор. Умнейший человек. Но при этом он невероятно целеустремлен и умеет быть жестким, когда нужно. Причем жестким и по тону, и по содержанию своих требований.

    Хорошая новость в том, что уже есть первые признаки: Беллингем слышит и начинает принимать эти установки. Это было видно в воскресенье в победном матче над мексиканской «Пачукой».

  • Первая победа Алонсо: «Реал» вдесятером сломил «Пачуку» и сделал шаг к плей-офф
  • Беллингем сияет вслед за младшим братом
  • 23/06/2025

    • После выдающейся игры — в меньшинстве, отыгравшись с 0:1 и после удаления Рауля Асенсио — Джуд сказал: «Мы с тренером каждый день очень много разговариваем. Хаби — топовый специалист. Уже сейчас он показал, сколько у него классных идей по игре, как в атаке, так и в обороне. Все это очень важно для новой эпохи, которую он начинает в Реале».

    Слова правильные. В них слышится и уважение, и готовность к сотрудничеству, и вера в то, что прогресс неизбежен. Но никто не должен питать иллюзий: Беллингема ждет глубокая внутренняя перестройка. Легким этот процесс точно не будет. По пути у тренера и звездного полузащитника будут неровности, спорные моменты, а порой и столкновения.

    Алонсо воспринимает Беллингема не просто как одного из лидеров команды. Это — его личный проект. Персональный вызов.

    Хаби Алонсо
    globallookpress.com

    Потенциальные выгоды от этой трансформации — колоссальны.

    Если «Реал» сумеет добавить к невероятному набору качеств Беллингема еще и позиционную дисциплину, то потолка у него попросту не будет. Уже сейчас Джуд — в топ-10 лучших футболистов мира, когда он здоров и в форме. А если он станет еще умнее в тактическом плане — это уровень «Золотого мяча». Но есть старая истина: леопард не меняет своих пятен так-то просто.

    Ведь часть гениальности Беллингема — в том, что он никогда не проходит мимо шанса. Увидел возможность — мгновенно за нее хватается. Для всех нас, кто не занимается управлением «Реала», это зрелище только в радость. Но этот тренер — крайне упрямый и целеустремленный.

  • Стремительный взлет. Почему «Реал» выбрал Хаби Алонсо
  • В игре «Реала» намечаются серьезные изменения
  • 27/05/2025

    • «Я хочу, чтобы моя команда функционировала как единое целое — и в прессинге, и в выходе из обороны, — сказал Алонсо накануне Клубного чемпионата мира. — Это даст нам стабильность, а уже потом индивидуальные качества сыграют свою роль. Я хочу, чтобы моя команда понимала, что должна делать с мячом и без мяча.

    — Джуд, в моей команде, — полузащитник. Я хочу, чтобы он стал максимально эффективным именно на этой позиции. Он в отличном возрасте, чтобы учиться и развиваться. А самое классное для тренера — когда у тебя есть выдающиеся футболисты. Все остальное — уже моя забота».

    Все сказано максимально четко. Посыл понятен: Алонсо восхищен качествами Беллингема, но видит зону для роста. Более того, у него уже есть четкий план, как прокачать Джуда.

    Джуд Беллингем
    globallookpress.com

    Но есть еще одна небольшая загвоздка. Главный тренер сборной АнглииТомас Тухель — тоже ломает голову над тем, как лучше использовать Беллингема. И его позиция прямо противоположна: он хочет видеть Джуда «как можно ближе к чужим воротам».

    Тухель, скорее всего, будет использовать Беллингема либо под нападающим, либо вообще в роли ложной девятки — настолько часто, насколько это возможно. По сути, это кардинально иной функционал по сравнению с тем, что сейчас требует от него клуб.

    Какой интересный вызов для самого игрока. И какой любопытный поворот в его футбольной эволюции нам предстоит увидеть. Но, снова-таки, легким этот путь точно не будет.

    Пауза, связанная с восстановлением после операции на плече, дает Беллингему шанс немного понаблюдать со стороны и учиться не только в процессе игры, но и через анализ. А Джуд — парень умный и невероятно мотивированный. Он всегда жаждет прогресса.

    Прогнозы и ставки на футбол

    Возможность посмотреть на то, как будет работать эффект Алонсо, а потом вернуться и вписаться в эту систему — однозначно плюс. Но сквозь все это все равно пробивается та самая пословица про леопарда и его пятна. Алонсо хочет, чтобы Беллингем начал сдерживать некоторые из своих самых естественных и ярких качеств — качества, которые, по сути, и сделали его тем, кем он стал.

    Пройдет ли этот сигнал? И если да — насколько быстро? Если ответ окажется положительным, то впереди невероятно захватывающее время. Для тренера, для игрока и для всего мадридского «Реала».

    Читайте также

    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.49
  • Экспресс дня 25 июня
  • Сегодня в 22:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Боруссия Д — Ульсан Хёндэ
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.88
  • Прогноз на матч Германия (U21) — Франция (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Англия (U21) — Нидерланды (U21)
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.50
  • Прогноз на матч Мамелоди Сандаунс — Флуминенсе
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  2.32
  • Прогноз на матч Пегула — Наварро
  • Теннис
  • Завтра в 12:30
    •  1.92
  • Прогноз на матч Меджедович — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Диалло — Грикспор
  • Теннис
  • Завтра в 14:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Томич — Баутиста-Агут
  • Теннис
  • Сегодня в 19:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЛига наций
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры