Первая победа Алонсо: «Реал» вдесятером сломил «Пачуку» и сделал шаг к плей-офф

На раскалённом до 33 градусов «Бэнк оф Америка Стэдиум» «Реал» Хаби Алонсо пережил всё — раннее удаление, шквал атак соперника и собственные ошибки. Но всё перечеркнуло старое доброе мадридское умение выигрывать вопреки всему.

Футбол. Клубный ЧМ. Группа H Реал Мадрид — Пачука 3:1 Голы: 1:0 Джуд Беллингхэм (35'), 2:0 Арда Гюлер (43'), 3:0 Федерико Вальверде (70'), 3:1 Elias Montiel (80') Реал Мадрид: Тибо Куртуа, Рауль Асенсио, Фран Гарсия, Трент Александер-Арнольд (Антонио Рюдигер, 78'), Орельен Чуаэми, Арда Гюлер (Лука Модрич, 60'), Джуд Беллингхэм (Даниель Себальос, 60'), Федерико Вальверде, Дин Хейзен, Гонсало Гарсия (Браим Диас, 46'), Винисиус Жуниор (Victor Munoz, 87') Пачука: Лукас Родригес (Javier Eduardo Lopez, 60'), Хосе Рондон, Брайан Гонсалес, Robert Kenedy (Карлос Санчес, 60'), Alan Bautista (John Kennedy, 46'), Alexei Dominguez (Густаво Кабраль, 46'), Agustin Palavecino (Victor Guzman, 72'), Elias Montiel, Federico Pereira, Eduardo Bauermann, Carlos Moreno Предупреждение: Agustin Palavecino (18') Удаление: Рауль Асенсио (7')

Матч в Шарлотт начался так, словно кто-то написал для «Реала» самый неудачный сценарий. Уже на 7-й минуте Рауль Асенсио не успел за Саломоном Рондоном и вынужден был ценой фола останавливать венесуэльского страйкера, который мчался на рандеву с Куртуа. Судья не дрогнул — прямая красная, и «Реал» остался в меньшинстве на целых 83 минуты под палящим солнцем. Асенсио явно не хватает опыта и мудрости в игре у своей штрафной — ну слишком часто молодой испанец то привозит пенальти, то удаляется.

Красная Асенсио gettyimages.com

Это должно было стать смертным приговором, ведь «Пачука», почувствовав кровь, мгновенно обрушила весь свой атакующий арсенал на ворота Куртуа. Бельгиец вытащил подряд два сложнейших удара Кенеди и Баустисты. Уже в который раз бельгийский кипер буквально на себе вытаскивает королевский клуб на старте матча.

Один шанс — и Беллингем делает магию

Но в футболе всё решают не цифры, а исполнение. «Пачука» владела мячом, шла волнами вперёд — и всё зря, потому что «Реал» дождался своего момента. На 35-й минуте Фрaн Гарсия вырезал идеальный пас на ход Беллингему — Джуд, не сбавляя скорость, ворвался в штрафную и вложил мяч точно в дальний угол. Всё просто и без шансов для Карлоса Морено.

Гол Беллингема globallookpress.com

Этот гол убрал нервозность и снова напомнил «Пачуке», что против «Реала» можно бить хоть двадцать пять раз за матч, но один единственный выстрел королевского клуба перевесит всё.

Гюлер и Вальверде подписали приговор мексиканцам

«Пачука» ещё не успела очнуться от удара Беллингема, как получила второй. Снова контратака, снова скорость и идеальная последняя передача — на этот раз Трент Александер-Арнольд подключился по флангу и катнул на Гонсало Гарсию, а тот — на Арду Гюлера. Турок спокойно развернулся и пробил без шансов — 2:0.

Гол Гюлера globallookpress.com

После перерыва «Пачука» выдала свой максимум. Статистика после финального свистка выглядела фантастически: 25 ударов против 8 у «Реала», 11 из них в створ. Без Куртуа счёт был бы точно другим. Но бельгийский гигант снова был в режиме Бога. Сейвы после ударов Гонсалеса, Рондона, Кеннеди… и ещё с полдесятка моментов, где вратарь выбирал идеальную позицию.

Когда давление достигло апогея, «Реал» снова напомнил, кто здесь главный. Быстрая контратака, фланговый прострел Браима Диаса — и Феде Вальверде в подкате замкнул передачу. 3:0, точка.

Федерико Вальверде globallookpress.com

Мексиканцы ещё пытались что-то выжать: удар Монтиэля с рикошетом от Тчуамени всё-таки обманул Куртуа и сделал счёт 3:1. Но на большее «Пачука» не сподобилась.

Реал — Пачука gettyimages.com

«Реал» выиграл впервые при Хаби Алонсо

Герой матча — без вопросов, Тибо Куртуа. Десять сейвов, два спасения подряд в ключевой момент, хладнокровие в игре ногами и несколько нервных подстраховок обороны — без него счёт был бы 3:3 или того хуже. Однако Куртуа не может спасать вечно (хотя он бы с этим поспорил).

Куртуа спасает команду globallookpress.com

К началу сезона Хаби Алонсо нужно определиться с защитой и заметно повысить её прочность. Времени ещё много и вряд ли в Мадриде будут паниковать — но пока что проблема есть, и она более чем реальна.

«Реал Мадрид» теперь в шаге от выхода в плей-офф: всё решит матч с «Ред Булл Зальцбург», где команде Хаби Алонсо хватит ничьей. А вот «Пачука» официально прощается с турниром — и, увы, в третий раз подряд её отправляет домой европейский гигант.