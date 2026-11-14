прогноз на битву за победу в группе Лиги наций, ставка за 1.97

15 ноября в рамках шестого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Испания и Англия. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.97.

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Испания

Турнирное положение: Испания перед заключительным туром занимает первую строчку в квартете с 15 баллами в активе.

Команда три пункта опережает нынешнего соперника, который идёт вторым, а также на 12 очков — третью в таблице Хорватию и на 15 — аутсайдера Чехию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на выезде одержала победу над Чехией (2:0).

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Ранее в предыдущем туре этого же турнира коллектив также набрал максимум очков, когда снова-таки в чужих стенах обыграл Хорватию (2:1).

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмирован — Нико Уильямс, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в 23-х последних матчах — официльных и товарищеских — Испания не проиграла при 19-ти победах и четырех ничьих.

Данная форма сулит хозяевам отличные шансы на три очка, тем более в домашних стенах, однако столь сильный соперник вполне способен отобрать у них очки.

Ламин Ямаль — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

Англия

Турнирное положение: Англия после пяти туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 3, набрав 12 очков.

Команда на три балла отстаёт от лидирующей Испании, а также на девять пунктов опережает третью в группе Хорватию и на 12 — аутсайдера квартета Чехию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках пятого тура Лиги наций сборная на своем поле одержала победу над Хорватией (2:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал три очка, когда снова-таки в домашних стенах разгромила Чехию (3:0).

Не сыграют: травмирован — Сака, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Англия не знала другого исхода, кроме выигрыша.

Это вроде бы сулит гостям неплохие шансы по крайней мере на ничью, но соперник сильнее их, а также играет дома, поэтому даже разойтись мировой для них будет непросто.

Гарри Кейн — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с семью голами.

На что ставят в матче Испания — Англия Букмекерские коэффициенты на матч Испания — Англия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырех из пяти последних матчей Испании забивали обе команды при тотал больше 2,5 голов

в четырех из пяти последних матчей Испания выиграла и обе команды забивали

в четырех последних матчах Англия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Испания — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.75. Ничья — в 4.00, успех Англии — в 4.30.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.62 и 2.28.

Прогноз: в четырех из пяти последних матчей хозяев забивали оба соперника, и при этом было забито больше двух мячей. Так было и в их трех из четырех последних домашних поединков.

Такой же сценарий был реализован и в трех из пяти последних выездных матчей гостей.

1.97 Обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.97 на матч Испания — Англия позволит вывести на карту выигрыш 970₽, общая выплата — 1970₽

Ставка: обе команды забьют и тотал больше 2,5 голов за 1.97.

Прогноз: более рискованный прогноз, что хозяева выиграют, и оба соперника забьют, поскольку такой расклад сыграл в их четырех из пяти последних матчей.

3.00 Испания победит и обе команды забьют Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч Испания — Англия позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: Испания победит и обе команды забьют за 3.00