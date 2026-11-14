Япония подходит к матчу в хорошей форме, выиграв три из четырёх последних встреч. Бразилия, в свою очередь, забила девять мячей в трёх предыдущих играх и рассчитывает продолжить результативную серию. Для обеих сборных это возможность проверить свои силы в противостоянии с сильным соперником, а для Карло Анчелотти — оценить ближайший резерв национальной команды

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12:47 Бразилия: Педро Луккас, Уэсли, Жаир Паула, Габриэл, Карлос Аугусто, Бруно Гимарайнс, Андрей Сантос, Эстеван Виллиан, Андре Каррильо, Винисиус Жуниор, Рафинья.

12:45 Япония: Дзион Судзуки, Аюму Сэко, Коки Матида, Хироки Ито, Шуто Накано, Ао Танака, Даити Камада, Рицу Доан, Кеито Накамура, Такефуса Кубо, Даидзэн Маэда.

12:40 Матч пройдёт на «Национальном стадионе» в Калланге (Сингапур), вместимостью 55 000 зрителей.

12:30 Национальные сборные провели между собой 15 матчей. Бразилия одержала 12 побед, дважды сыграла вничью и потерпела одно поражение. Разница забитых мячей — 39:9 в пользу южноамериканцев. Первую и пока единственную победу над этим соперником японцы добыли 14 октября 2025 года: уступая по ходу встречи со счётом 0:2, они забили три мяча после перерыва и выиграли 3:2. Последнее противостояние состоялось 29 июня 2026 года в 1/16 финала чемпионата мира. Япония открыла счёт благодаря голу Кайсю Сано, однако Бразилия ответила двумя результативными атаками и вырвала победу со счётом 2:1. Таким образом, в двух последних очных матчах команды обменялись победами, хотя историческое преимущество остаётся на стороне бразильцев.

12:20 Сборная Бразилии под руководством Карло Анчелотти завершает календарный год двумя товарищескими матчами в Сингапуре. В трёх предыдущих встречах команда забила девять мячей: сыграла вничью с Австралией (1:1), затем обыграла её (4:2) и разгромила Индию (4:0). На заключительный сбор 2026 года Анчелотти вызвал 26 футболистов. В заявке представлены Винисиус Жуниор, Рафинья, Эстеван и Габриэл Магальяйнс, а также ряд молодых игроков, которым тренерский штаб продолжает давать возможность проявить себя. Бразильцы рассчитывают закрепить наработанные игровые связи и одновременно оценить ближайший резерв: по словам Анчелотти, ноябрьское окно завершает этап широкого просмотра кандидатов в сборную.

12:10 Сборная Японии подходит к товарищескому матчу после успешной серии из четырёх встреч: команда Хадзимэ Мориясу обыграла Уругвай (3:1), Венесуэлу (2:1) и Новую Зеландию (2:1), а также сыграла вничью с Эквадором (0:0). В ноябрьскую заявку вошли 28 футболистов, среди которых Такэфуса Кубо, Рицу Доан, Даити Камада и Дзюнъя Ито. После тяжёлых травм в состав вернулись Такуми Минамино и Коки Матида, а нападающий Сио Фукуда получил первый вызов в главную национальную команду. При этом Аясэ Уэда не сможет помочь сборной из-за повреждения. Предстоящая встреча станет для японцев возможностью проверить свои силы против одного из сильнейших соперников мирового футбола перед матчем с Парагваем.

12:00 Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 2.63.