14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Япония и Бразилия. Начало игры — в 13:15 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.63.
Япония
Турнирное положение: Япония дошла до 1/16 финала чемпионата мира, уступив там как раз бразильцам.
При этом Япония в четырех осенних контрольных матчах добыла три виктории. Команда в них отличилась семью забитыми мячами при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела удачно, переиграв Новую Зеландию — 2:1.
До того Япония в серии пенальти одолела эквадорцев, а вот поединок с Венесуэлой завершился непростой победой — 2:1. Команда не уступила в четырех последних поединках.
Состояние команды: Япония после чемпионата мира не сбавляет обороты, да и тылы «самураев» достаточно надежны и крепки.
При этом Япония имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях. Вот только в пяти последних очных поединках с Бразилией команда победила всего один раз при четырех поражениях. Зато мотивации отомстить за поражение на летнем Мундиале у японцев хоть отбавляй.
Нет сомнений, что команда постарается продлить свой беспроигрышный сериал. К тому же оппонент нынче находится не в лучшем состоянии. Почему бы этим не воспользоваться?!
Бразилия
Турнирное положение: Команда откровенно провалила последний чемпионат мира, вылетев в 1/8 финала турнира.
При этом Бразилия в трех поединках группового этапа разжилась семью зачетными пунктами. Команда Карло Анчелотти настреляла семь мячей при одном пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Индии — 4:0.
До того Бразилия переиграла Австралию — 4:2, а вот несколько ранее подписала мировую с теми же «соккеруз» — 1:1. Команда не уступила в трех последних поединках.
Состояние команды: Бразилия ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв восемь мячей в двух своих последних спаррингах.
При этом Бразилия в кадровом плане традиционно выглядит ярко. Нашлось в составе сборной место и для зенитовца Дугласа Сантоса. Есть в списке заявленных и Винисиус Жуниор, да и Рафинья на месте! Именно лидер атак «Барселоны» — главная надежды команды Анчелотти.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать активно. Бразилия раззабивалась в последних спаррингах, но до прайма еще далеко.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Бразилию фаворитом с коэффициентом 1.83. Ничья оценена в 3.60, а победа Японии — в 3.80.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.70 и 2.10.
Прогноз: Бразильцы шикарно атакуют, однако и Япония явно не собирается лишь отсиживаться в тылах.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 2.63.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что по итогам первого тайма соперники разойдутся миром.
Ставка: Ничья в 1-м тайме за 2.30.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Бразилия традиционно успешно противостоит японцам
- Япония не уступила в четырех последних поединках
- Бразильцы победили в двух последних поединках
- Бразилия имеет в своем составе атакующих исполнителей мирового уровня
- Подопечные Анчелотти в двух последних поединках забили 8 мячей