14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Боливия. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.
Перу
Турнирное положение: Перу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, заняв 9-е место в отборочной группе.
При этом Перу лишь на одно очко опередила замкнувших таблицу чилийцев. Команда отличилась лишь шестью забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив колумбийцам — 0:2.
До того Перу потерпела поражение от Канады — 0:2, а вот поединок с Мексикой завершился боевым паритетом — 1:1. Команда не побеждает уже почти полгода.
Состояние команды: Перу не забивала в двух последних спаррингах, к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.
При этом Перу имеет весьма скромный подбор исполнителей. Зато в двух последних очных поединках с Боливией команда победила. Более того, в них перуанцы настреляли пять мячей в ворота оппонента. Да и вообще, команда выглядит монолитнее боливийцев.
Нет сомнений, что команда будет максимально активно атаковать. Перуанцы мотивированы прервать свой неудачный сериал.
Боливия
Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, уступив в плей-офф отбора Ираку — 1:2.
При этом Боливия уступила в пяти своих последних поединках. Команда в четырех последних матчах не забила ни разу.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита мощными аргентинцами — 0:4.
До того Боливия уступила Парагваю — 0:2, а вот несколько ранее вчистую уступила Алжиру — 0:4. Команда не побеждает уже полгода.
Состояние команды: Боливия ныне пребывает на моральном спаде, традиционно неплохо выступая лишь в условиях родного высокогорья.
При этом Боливия в кадровом плане выглядит максимально скромно. В матчах с более-менее крепкими соперниками команда зачастую откровенно проваливается. Да и в плане реализации боливийцы все никак не могут поднатореть, к тому же уже три года не обыгрывают перуанцев.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Для Боливии за счастье будет зацепиться за ничейный результат.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Перу фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа Боливии — в 5.50.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.08 и 1.73.
Прогноз: Перуанцы в кадровом плане выглядят несколько предпочтительнее, тогда как боливийцы имеют огромные проблемы в плане реализации.
Ставка: Фора Перу -1.5 за 2.60.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Боливия уже три года не обыгрывает перуанцев
- Перу в кадровом аспекте выглядит предпочтительнее соперника
- Обе команды не побеждают уже полгода
- Боливия не забивала в четырех последних матчах, Перу — в двух
- Боливийцы крайне неудачно выступают на полях соперников