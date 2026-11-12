прогноз на товарищеский матч, ставка за 2.60

14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Перу и Боливия. Начало игры — в 04:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.60.

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Перу

Турнирное положение: Перу не смогла квалифицироваться на чемпионат мира, заняв 9-е место в отборочной группе.

При этом Перу лишь на одно очко опередила замкнувших таблицу чилийцев. Команда отличилась лишь шестью забитыми мячами при 21 пропущенном в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив колумбийцам — 0:2.

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До того Перу потерпела поражение от Канады — 0:2, а вот поединок с Мексикой завершился боевым паритетом — 1:1. Команда не побеждает уже почти полгода.

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Состояние команды: Перу не забивала в двух последних спаррингах, к тому же имеет проблемы с надежностью тылов.

При этом Перу имеет весьма скромный подбор исполнителей. Зато в двух последних очных поединках с Боливией команда победила. Более того, в них перуанцы настреляли пять мячей в ворота оппонента. Да и вообще, команда выглядит монолитнее боливийцев.

Нет сомнений, что команда будет максимально активно атаковать. Перуанцы мотивированы прервать свой неудачный сериал.

Боливия

Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, уступив в плей-офф отбора Ираку — 1:2.

При этом Боливия уступила в пяти своих последних поединках. Команда в четырех последних матчах не забила ни разу.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда была бита мощными аргентинцами — 0:4.

До того Боливия уступила Парагваю — 0:2, а вот несколько ранее вчистую уступила Алжиру — 0:4. Команда не побеждает уже полгода.

Состояние команды: Боливия ныне пребывает на моральном спаде, традиционно неплохо выступая лишь в условиях родного высокогорья.

При этом Боливия в кадровом плане выглядит максимально скромно. В матчах с более-менее крепкими соперниками команда зачастую откровенно проваливается. Да и в плане реализации боливийцы все никак не могут поднатореть, к тому же уже три года не обыгрывают перуанцев.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать с оглядкой на тылы. Для Боливии за счастье будет зацепиться за ничейный результат.

На что ставят в матче Перу — Боливия Букмекерские коэффициенты на матч Перу — Боливия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Перу фаворитом с коэффициентом 1.53. Ничья оценена в 4.00, а победа Боливии — в 5.50.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.08 и 1.73.

Прогноз: Перуанцы в кадровом плане выглядят несколько предпочтительнее, тогда как боливийцы имеют огромные проблемы в плане реализации.

2.60 Фора Перу -1.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.60 на матч Перу — Боливия позволит вывести на карту выигрыш 1600₽, общая выплата — 2600₽

Ставка: Фора Перу -1.5 за 2.60.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.08 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.08 на матч Перу — Боливия принесёт чистый выигрыш 1080₽, общая выплата — 2080₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.08.

Пять причин, почему ставка зайдёт