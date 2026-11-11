12 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Россия. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.
Узбекистан
Турнирное положение: Узбекистан неудачно выступил на летнем Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.
При этом Узбекистан в трех матчах не добыл ни одного очка. Команда отличилась лишь двумя забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив в спарринге Южной Корее — 0:2.
До того Узбекистан разгромил Сирию — 4:1, да и поединок с Ираном принес уверенный успех — 3:1. Команда победила в двух последних домашних поединках.
Состояние команды: Узбекистан ныне переживает непростой этап, к тому же тылы команды не отличаются монолитностью.
При этом Узбекистан весьма прилично атакует. Привычно эффективен Эльдор Шомуродов, поигравший в РПЛ за «Ростов». А вот защитник Джахонгир Урозов ныне как раз выступает в чемпионате России, защищая цвета казанского «Рубина». К тому же в единственном очном поединке с россиянами четырехлетней давности узбеки не уступили сопернику — 0:0.
Команда явно постарается дать знатный бой россиянам. Даже на контрольный поединок настрой узбеков будет близким к максимальному.
Россия
Турнирное положение: Команда Валерия Карпина активно проводит контрольные поединки, ожидая полноценного возвращения на международную арену.
При этом Россия в пяти последних матчах победила четырежды. В них удалось забить 17 мячей при трех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевую мировую с Нигерией — 3:3.
До того Россия смела с газона намибийцев — 6:0, а вот несколько ранее переиграла Иран — 2:0. Подшефные Карпина не проигрывают уже полгода.
Состояние команды: Россия имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях, вот только на текущий сбор не были вызваны Александр Соболев и Максим Глушенков.
При этом Россия даже без лидеров «Зенита» выглядит довольно мощно. Да, предыдущие соперники, кроме нигерийцев, звезд с неба не хватают, однако настрой российской сборной на матчи с ними был сопоставим с официальными матчами. Плюс раззабивался за главную команду страны Лечи Садулаев, поразивший ворота Намибии и Нигерии.
Нет никаких сомнений, что команда Карпина активно понесется к владениям узбеков. Россияне способны преуспеть в плане реализации. Даже без зенитовской парочки.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.52, а победа Узбекистана — в 4.22.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.36 и 1.68.
Прогноз: Россияне прекрасно атакуют, тогда как оборона узбеков частенько допускает простейшие ошибки.
Ставка: Победа России за 2.00.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.36.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Россия не проигрывала в пяти последних матчах
- Узбекистан победил в двух домашних матчах кряду
- Россия в двух последних поединках наколотила 9 мячей
- Узбекистан неизменно пропускал в восьми своих последних матчах
- Подопечные Карпина до последнего спарринга не пропускали в четырех поединках кряду