12 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Узбекистан и Россия. Начало игры — в 18:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.00.

Узбекистан

Турнирное положение: Узбекистан неудачно выступил на летнем Мундиале. Команда финишировала на 4-й строчке турнирной таблицы своей группы.

При этом Узбекистан в трех матчах не добыл ни одного очка. Команда отличилась лишь двумя забитыми мячами при 11 пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив в спарринге Южной Корее — 0:2.

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До того Узбекистан разгромил Сирию — 4:1, да и поединок с Ираном принес уверенный успех — 3:1. Команда победила в двух последних домашних поединках.

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Состояние команды: Узбекистан ныне переживает непростой этап, к тому же тылы команды не отличаются монолитностью.

При этом Узбекистан весьма прилично атакует. Привычно эффективен Эльдор Шомуродов, поигравший в РПЛ за «Ростов». А вот защитник Джахонгир Урозов ныне как раз выступает в чемпионате России, защищая цвета казанского «Рубина». К тому же в единственном очном поединке с россиянами четырехлетней давности узбеки не уступили сопернику — 0:0.

Команда явно постарается дать знатный бой россиянам. Даже на контрольный поединок настрой узбеков будет близким к максимальному.

Россия

Турнирное положение: Команда Валерия Карпина активно проводит контрольные поединки, ожидая полноценного возвращения на международную арену.

При этом Россия в пяти последних матчах победила четырежды. В них удалось забить 17 мячей при трех пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда подписала боевую мировую с Нигерией — 3:3.

До того Россия смела с газона намибийцев — 6:0, а вот несколько ранее переиграла Иран — 2:0. Подшефные Карпина не проигрывают уже полгода.

Состояние команды: Россия имеет приличный подбор исполнителей во всех линиях, вот только на текущий сбор не были вызваны Александр Соболев и Максим Глушенков.

При этом Россия даже без лидеров «Зенита» выглядит довольно мощно. Да, предыдущие соперники, кроме нигерийцев, звезд с неба не хватают, однако настрой российской сборной на матчи с ними был сопоставим с официальными матчами. Плюс раззабивался за главную команду страны Лечи Садулаев, поразивший ворота Намибии и Нигерии.

Нет никаких сомнений, что команда Карпина активно понесется к владениям узбеков. Россияне способны преуспеть в плане реализации. Даже без зенитовской парочки.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Россию фаворитом с коэффициентом 2.00. Ничья оценена в 3.52, а победа Узбекистана — в 4.22.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.36 и 1.68.

Прогноз: Россияне прекрасно атакуют, тогда как оборона узбеков частенько допускает простейшие ошибки.

2.00 Победа России Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.00 на матч Узбекистан — Россия принесёт прибыль 1000₽, общая выплата — 2000₽

Ставка: Победа России за 2.00.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.

2.36 Тотал больше 2.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.36 на матч Узбекистан — Россия позволит вывести на карту выигрыш 1360₽, общая выплата — 2360₽

Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.36.

Пять причин, почему ставка зайдёт