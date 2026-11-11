12 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Литва и Суринам. Начало игры — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.06.
Литва
Турнирное положение: Литва скромно выступает в Лиге наций. Команда ныне пребывает на 2-й строчке турнирной таблицы своей группы дивизиона D.
При этом Литва в трех матчах добыла четыре очка. Команда отличилась лишь тремя забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Азербайджану — 0:1.
До того Литва разгромила Андорру — 3:0, а вот еще один поединок с теми же азербайджанцами принес паритет — 1:1. Команда не проигрывала в трех последних домашних поединках.
Состояние команды: Литва ныне переживает непростой этап, к тому же голы даются команде уж чересчур натужно.
При этом Литва имеет относительно надежные тылы. К тому же некоторые игроки сборной продуктивно выступают в сильных европейских чемпионатах. Особенно выделяется Гвидас Гинейтис из «Торино». Прогрессирует и форвард Армандас Кучис из словенского «Целе».
Команда явно постарается поднатореть в плане реализации. Даже на контрольный поединок прибалтийцы явно настроятся максимально.
Суринам
Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций КОНКАКАФ.
При этом Суринам в четырех турах набрал семь очков. А вот забить удалось пять мячей при четырех пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда потерпела поражение от Гватемалы — 0:1.
До того Суринам подписал мировую с тем же соперником — 0:0, а вот несколько ранее переиграл Мартинику — 2:1. Суринамцы не забивали в двух последних поединках.
Состояние команды: Суринам борется за первое место в группе, отставая от него только по дополнительным показателям.
При этом Суринам вне родных стен выступает крайне нестабильно, чередуя успешные поединки с откровенно блеклыми. Подбор игроков у команды вполне симпатичный, да и амбиций громадьё. Плюс до сих пор гложет мартовское поражение от Боливии, не пустившее на Мундиаль.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать в привычном для себя ритме. Суринамцы отдадут инициативу сопернику и поищут свои шансы на стандартах.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Литву фаворитом с коэффициентом 2.06. Ничья оценена в 3.31, а победа Суринама — в 3.11.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 2.03 и 1.66.
Прогноз: Литовцы имеют весьма надежные тылы, тогда как Суринам в последних матчах испытывает сложности в плане реализации.
Ставка: Победа Литвы за 2.06.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше двух мячей.
Ставка: Тотал больше 2.5 за 2.03.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Суринам не забивал в двух последних матчах
- Литва не проигрывала в трех домашних матчах кряду
- Суринам в среднем пропускает один мяч за матч
- Литва пропускает в среднем меньше гола за матч
- Литовцы в двух последних домашних поединках пропустили всего один мяч