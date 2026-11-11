Выиграет ли Италия битву за плей-офф у Франции?

прогноз на матч за лидерство в группе Лиги наций, ставка за 1.80

12 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона A Лиги наций сыграют Италия и Франция. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.80.

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Италия

Турнирное положение: Италия после четырех туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете 1 с семью очками в активе.

Команда на три балла отстаёт от лидирующей Франции, а также на один пункт опережает третью в таблице Бельгию и на семь — последнюю в квартете Турцию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашниих стенах обыграла Турцию (3:1).

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Ранее коллектив уже потерял очки, когда в предыдущем туре снова-таки на выездной арене со счетом 1:1 разошёлся мировой с нынешним соперником.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, Италия проиграла лишь раз при четырех победах и одной ничьей.

Данные выступления должны внушать хозяевам оптимизм, особенно дома, тем не менее, соперник превосходит их в классе, поэтому выиграть им будет сложно.

Франческо Эспозито и Алессандро Бастони — лучшие бомбардиры команды в Лиге наций текущего розыгрыша с двумя голами.

Франция

Турнирное положение: Франция после четырех туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете 1, набрав 10 очков.

Команда на три балла опережает нынешнего соперника и на четыре — третью в таблице Бельгию, а также на 10 — последнюю в квартете Турцию.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура группового раунда Лиги наций сборная в домашних стенах крупно обыграла Бельгию (4:1).

Ранее коллектив уже потерял очки, когда в предыдущем туре теперь на домашней арене со счетом 1:1 сыграл вничью как раз с нынешним соперником.

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырех последних матчах, которые пришлись на разные турниры, Франция выиграла трижды и ни разу не проиграла.

Учитывая эти результаты, гости подходят к предстоящему матчу в более убедительном статусе, несмотря на выездной характер встречи и перевес соперника в родных стенах.

Майкл Олисе — лучший бомбардир команды в Лиге наций текущего розыгрыша с четырьмя голами.

На что ставят в матче Италия — Франция Букмекерские коэффициенты на матч Италия — Франция: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в семи из восьми последних матчей Италия не проиграла

в трёх из четырёх последних матчей Франции забивали меньше трех голов

в трёх из четырёх последних матчей Франция выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Франция — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.80. Ничья — в 3.90, успех Италии — в 4.20.

ТБ 2.5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2.5 — 1.60 и 2.25.

Прогноз: в трёх из четырёх последних матчей гости выиграли. Так было и в их семи предыдущих выездных поединках.

Между тем, в двух из четырех последних домашних матчей хозяева проиграли.

1.80 Франция победит Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.80 на матч Италия — Франция принесёт чистый выигрыш 800₽, общая выплата — 1800₽

Ставка: Франция победит за 1.80.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше трех мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из четырёх последних матчей гостей.

2.25 Тотал меньше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.25 на матч Италия — Франция позволит вывести на карту выигрыш 1250₽, общая выплата — 2250₽

Ставка: тотал меньше 2,5 голов за 2.25