13 ноября в 5-м туре дивизиона A Лиги наций по футболу сыграют Сербия и Германия. Начало игры — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.75.

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Сербия

Турнирное положение: Сербия отчаянно борется за выживание в дивизионе A. На текущий момент команда пребывает на 4-й строчке турнирной таблицы.

При этом Сербия в четырех матчах не добыла ни одного очка. Команда отличилась тремя забитыми мячами при восьми пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, уступив Нидерландам — 1:2.

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До того Сербия была бита немцами — 0:2, да и еще один поединок с Нидерландами завершился неудачей —1:2. Команда уступила в шести матчах кряду.

Календарь и таблица Лиги наций

Состояние команды: Сербия нынче угодила в кризис, к тому же проиграла все четыре поединка в Лиге наций.

При этом Сербия в пяти очных встречах дважды уступила немцам при одной виктории. Более того, команда в шести своих последних матчах неизменно пропускала не меньше двух мячей. Вот и в нынешней диспозиции сербам едва ли светит хотя бы балл. Проблемы с надежностью тылов далеки от решения.

Команда твердо намерена сражаться до конца. Сербия максимально мотивирована оказать достойное сопротивление Бундестиму.

Германия

Турнирное положение: Команда на данный момент находится на 3-м месте турнирной таблицы дивизиона A Лиги наций.

При этом Германия в четырех турах разжилась пятью очками. А вот забить удалось три мяча при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда не сумела переиграть Грецию — 0:0.

До того Германия уверенно расправилась с Сербией — 2:0, а вот несколько ранее сенсационно уступила грекам — 0:1. Немцы не пропускали в двух последних поединках.

Состояние команды: Германия на три очка отстает от искомой второй позиции, да и забивает в среднем реже одного мяча за матч.

При этом Германия теперь должна сама брать максимум очков и ждать осечки от греков. По очным встречам она уступает «эллинам», зато тылы Бундестима крепки и надежны. Вот только пора бы немецким форвардам браться за дело. Команда явно находится не на своем месте.

И уж точно команда будет действовать с позиции силы. Месяц назад немцы не оставили шансов Сербии, да и теперь не должны допустить осечку.

На что ставят в матче Сербия — Германия Букмекерские коэффициенты на матч Сербия — Германия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Германия считается фаворитом у букмекеров перед предстоящей игрой. На победу этой команды ставки принимаются с коэффициентом 1.25. Ничья оценена в 6.50, а победа оппонента — в 10.00.

Тотал больше 2.5 букмекеры дают за 1.40, а тотал меньше 2.5 можно взять за 2.88.

Прогноз: Немцы должны прибавить в плане реализации, да и сербские тылы надежными назвать никак нельзя.

2.75 Фора Германии -2.5 Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.75 на матч Сербия — Германия принесёт прибыль 1750₽, общая выплата — 2750₽

Ставка: Фора Германии -2.5 за 2.75.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше четырех мячей.

3.25 Тотал больше 4.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.25 на матч Сербия — Германия позволит вывести на карту выигрыш 2250₽, общая выплата — 3250₽

Ставка: Тотал больше 4.5 за 3.25.

Пять причин, почему ставка зайдёт