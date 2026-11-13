В этом экспрессе проанализируем две игры Лиги наций А и товарищеский поединок. Главный редактор LiveSport.Ru Алексей Лазарев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 4.32.

Сербия — Германия

Футбол. Лига наций А. Групповой этап

Сборная Сербии не попала на ЧМ-2026, а теперь готовится потерять прописку в высшем дивизионе Лиги наций. Команда Велько Пауновича не сумела набрать ни одного очка в первых четырех турах группового этапа и лишь победа над Германией позволит им продолжить борьбу за выживание.

К сожалению, в первой встрече, состоявшейся на «Альянц Арене» в начале октября, «белые орлы» закономерно уступили со счетом 0:2, а к ноябрю у них возникли еще и проблемы с составом. Полузащитники Саша Лукич и Неманя Максимович дисквалифицированы, а Филип Костич и Александар Станкович травмированы. Душан Влахович и Алекса Терзич недоступны на этот сбор, а участие Страхини Павловича остается под вопросом.

Юрген Клопп в сборной Германии пока «набивает руку» и просматривает молодежь, оттого одержал всего одну победу в 4 матчах, сыграв вничью с Нидерландами и Грецией и проиграв грекам на своем поле с минимальным счетом. К ноябрю заявка немцев сильно поменялась. Фюллькруг получил вызов после девяти голов в Бундеслиге за «Вердер», зато нет Джамала Мусиалы и Сержа Гнабри. Из-за мышечных проблем выбыл Вальдемар Антон, вместо него вызван Ридле Баку.

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Наш прогноз: тотал меньше 3.5 за 1,76.

Молдова — Казахстан

Футбол. Лига наций С. Групповой этап

В этом розыгрыше Лиги наций Молдова дома сыграла вничью с Фарерскими островами (1:1) и на выезде обыграла Казахстан (2:1), а вот матчи с явным фаворитом группы Словакией Команда Лилиана Попеску продула всухую — 0:2 и 0:4. Тем не менее, шансы на второе место, дающее право сыграть в стыковых матчах за выход в Лигу B, у молдован вполне неплохие. Молдавская команда не сможет рассчитывать на Иона Николаеску, который продолжает восстанавливаться после травмы, а также Виталия Дамашкана и Михаила Каймакова, которые по разным причинам не были включены в заявку.

Подопечные Джона ван’т Схипа не выигрывают уже шесть матчей подряд, и если результаты летних товарищеских матчей сборной Казахстана неважны, то о неудачном выступлении в Лиге наций этого сказать нельзя. Казахстанцы уступили Словакии (1:2) и Молдове (1:2), а также сыграли вничью с Фарерскими островами (1:1 и 2:2). При этом в последнем туре сборная Казахстана отыгрались с 0:2 Теперь команде необходима только победа в Кишинёве, если они не хотят потерять математические шансы занять второе место и попасть в стыковые матчи за выход в Лигу B. Из потерь стоит отметить защитника Сергея Малого, чей гол помог спастись в матче с Фарерами, но который в том матче получил прямую красную карточку.

Наш прогноз: победа Казахстана с форой +0,5 за 1,46.

Саудовская Аравия — Южная Корея

Товарищеский матч

Саудиты, неудачно выступив на ЧМ-2026, зализали раны, выиграв в сентябре-октябре Кубок наций Персидского залива. На групповом этапе команда Георгиоса Дониса обыграла Кувейт (1:0), Оман (3:0) и Ирак (2:0), в полуфинале прошла Катар по пенальти (0:0, 3:2), а в решающей встрече победила сборную ОАЭ со счетом 2:0. Основу саудовской сборной традиционно составляют футболисты ведущих клубов внутреннего чемпионата — «Аль-Хиляля», «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада». Из-за болезни под вопросом участие форварда Аль-Бурайкана, а Салем Аль-Давсари не попал в заявку.

Сборная Южной Кореи после мундиаля сменила тренерский штаб, и Роберт Морено на предыдущем сборе притирался к команде. Корейцы уверенно обыграли Эквадор (3:0) и Узбекистан (2:0), сыграли вничью с Венесуэлой (0:0) и уступили Уругваю (1:4). В составе корейской команды хватает игроков мирового уровня: Ким Мин Джэ («Бавария»), Ли Кан Ин («Атлетико») и капитан Сон Хын Мин («Лос-Анджелес»). В предыдущей очной встрече на Кубке Азии в 2024 году команды не выявили сильнейшего в основное время — сыграли вничью (1:1).

Наш прогноз: Оба тайма меньше 1,5 — нет за 1,68.

4.32 Экспресс Ставка на матч #1 Поставить →

Общий коэффициент — 4,32.