13 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона D Лиги наций сыграют Лихтенштейн и Азербайджан. Начало встречи — в 22:45 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 2.20.

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Лихтенштейн

Турнирное положение: Лихтенштейн после двух поединков текущего раунда занимает последнюю, третью строчку в квартете 2, набрав один балл.

Команда, которая провела на игру меньше, чем конкуренты, на четыре очка отстаёт от лидирующего Азербайджана, а также на три пункта от второй в таблице Литвы.

Последние матчи: в прошлой игре, которая была товарищеской, сборная в домашних стенах потерпела поражение от Гибралтара (0:2).

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Ранее коллектив уже смог избежать неудачи, когда теперь на своей арене разошёлся мировой как раз с нынешним соперником — 0:0.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в семи последних матчах, два из которых были официальными, Лихтенштейн проиграл шесть раз и не одержал ни одной победы.

Данные результаты заставляют сомневаться в шансах хозяев поля не то, что на выигрыш, а даже на ничью, пусть и на своем поле, тем более что соперник их попросту сильнее.

Команда не забивала в Лиге наций текущего розыгрыша.

Азербайджан

Турнирное положение: Азербайджан после трех туров текущего раунда занимает первую строчку в квартете с пятью баллами в активе.

Команда на один пункт опережает вторую в таблице Литву, а также на четыре очка — нынешнего соперника, который провела на игру меньше.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в домашних стенах одержала победу над Литвой (1:0).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив уже не сумел выиграть, когда снова-таки на своей арене сыграл вничью с Лихтенштейном (0:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в пяти последних матчах, три из которых были официальными, Азербайджан ни разу не проиграл при трех победах и двух ничьих.

Эта форма обещает гостям отличные шансы по крайней мере на ничью, но они также сулят и хорошие перспективы выиграть, особенно если учесть их перевес в классе.

Абдулах Хайбулаев и Махир Эмрели — автор пока что двух голов команды в Лиге наций текущего розыгрыша.

На что ставят в матче Лихтенштейн — Азербайджан Букмекерские коэффициенты на матч Лихтенштейн — Азербайджан: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в пяти из шести последних матчей Лихтенштейн проиграл со счётом 0:2

в трёх из четырёх последних матчей Азербайджана забивали меньше двух голов

в 10-ти последних выездных матчах Азербайджан не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Азербайджан — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается букмекерами с коэффициентом 1.28. Ничья — в 4.75, успех Лихтенштейна — в 13.00.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.14 и 1.66.

Прогноз: в четырёх последних матчах гости забивали меньше двух мячей. Так было и в их 10-ти предыдущих выездных поединках.

Между тем, в предыдущем матче против этого же соперника хозяева не пропустили, и при этом игра прошла на его поле.

2.20 Тотал Азербайджана меньше 1,5 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.20 на матч Лихтенштейн — Азербайджан позволит вывести на карту выигрыш 1200₽, общая выплата — 2200₽

Ставка: тотал Азербайджана меньше 1,5 голов за 2.20.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито меньше 1,5 мячей, поскольку такой расклад сыграл в трёх из четырёх последних матчей гостей.

2.90 Тотал меньше 1,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.90 на матч Лихтенштейн — Азербайджан принесёт чистый выигрыш 1900₽, общая выплата — 2900₽

Ставка: тотал меньше 1,5 голов за 2.90