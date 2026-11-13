14 ноября в рамках пятого тура группового раунда дивизиона B Лиги наций сыграют Грузия и Венгрия. Начало встречи — в 20:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Василий Пинаев подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 1.83.

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Грузия

Турнирное положение: Грузия после четырёх туров текущего раунда занимает четвёртую строчку в квартете 2, набрав два балла.

Команда на шесть очков отстаёт от лидирующей в группе Северной Ирландии, а также на пять пункта от нынешнего соперника и на два — от третьей в таблице Украины.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвёртого тура Лиги наций сборная в чужих стенах сыграла вничью с Северной Ирландией (0:0).

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Ранее в предыдущем туре турнира коллектив и вовсе остался без очков, когда теперь на выездной арене потерпел поражение от Венгрии — 0:1.

Календарь и таблица Лиги наций

Не сыграют: травмирован — Кварацхелия, дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в четырёх последних матчах, которые пришлись на Лигу наций, Грузия не выиграла при двух ничьих и двух поражениях.

В лучшем случае эта форма сулит хозяевам шансы на мировую, тем более при поддержке своих трибун, но в этом есть сомнения, если помнить про перевес соперника в классе.

Команда все еще не забивала в Лиге наций текущего розыгрыша.

Венгрия

Турнирное положение: Венгрия после четырёх туров текущего раунда занимает вторую строчку в квартете с семью очками в активе.

Команда на один балл отстаёт от лидирующей Северной Ирландии, а также на три пункта опережает третью в таблице Украину и на пять — нынешнего соперника.

Последние матчи: в прошлой игре в рамках четвертого тура Лиги наций сборная в чужих стенах одержала победу над Украиной (2:1).

Ранее в предыдущем туре группового раунда Лиги наций коллектив также набрал три очка, когда теперь уже на своей арене обыграл нынешнего соперника (1:0).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в шести последних матчах, четыре из которых были официальными, Венгрия выиграла четырежды при одном поражении и одной ничьей.

Столь неплохая форма позволяет гостям рассчитывать на три очка, пусть даже и на выезде, тем более с учётом более высокого уровня игры, чем у соперника.

Три гола команды в Лиге наций текущего розыгрыша забивали разные игроки.

На что ставят в матче Грузия — Венгрия Букмекерские коэффициенты на матч Грузия — Венгрия: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Статистика для ставок

в четырёх последних матчах Грузии забивали меньше двух голов

в шести из восьми последних выездных матчей Венгрии забивали больше двух голов

в четырех из шести последних матчей Венгрия выиграла.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Венгрия — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Её победа оценивается букмекерами с коэффициентом 2.48. Ничья — в 3.10, успех Грузии — в 3.05.

ТБ 2.5 считается букмекерами менее вероятным, чем ТМ 2.5 — 2.42 и 1.52.

Прогноз: в шести из восьми последних выездных матчей гостей забивали больше двух мячей. Между тем, в двух из трех последних поединков этих соперников было забито больше трех голов.

Но поскольку в семи последних матчах хозяев забивали меньше трех мячей, ставку стоит подстраховать возвратом.

1.83 Тотал больше 2,0 голов Ставка на матч #1 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 1.83 на матч Грузия — Венгрия принесёт прибыль 830₽, общая выплата — 1830₽

Ставка: тотал больше 2,0 голов за 1.83.

Прогноз: более рискованный прогноз, что будет забито больше 2,5 мячей, поскольку такой сценарий был реализован в шести из восьми последних выездных матчей Венгрии.

2.42 Тотал больше 2,5 голов Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 2.42 на матч Грузия — Венгрия принесёт чистый выигрыш 1420₽, общая выплата — 2420₽

Ставка: тотал больше 2,5 голов за 2.42