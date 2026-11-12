14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Эквадор и Коста-Рика. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.02.

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Эквадор

Турнирное положение: Эквадор относительно удачно выступил на Мундиале. Команда дошла до 1/16 финала плей-офф турнира.

При этом Эквадор в трех матчах группового этапа добыл четыре очка. Команда отличилась всего двумя забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в серии пенальти уступив Панаме.

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До того Эквадор также в футбольной лотерее уступил японцам, а вот поединок с Южной Кореей завершился поражением — 0:3. Команда не побеждала в четырех последних поединках.

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Состояние команды: Эквадор после чемпионата мира все никак не найдет свою игру, к тому же имеет проблемы с реализацией.

При этом Эквадор имеет вполне приличный подбор исполнителей. К тому же в пяти последних очных поединках с Коста-Рикой команда победила. И лишь однажды эквадорцы не смогли одолеть соперника. Правда, это было еще двадцать четыре года назад.

Нет сомнений, что команда постарается вернуться на победную стезю. Да и забивать в составе эквадорцев есть кому.

Коста-Рика

Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, уступив путевку Гаити.

При этом Коста-Рика неудачно выступает в Лиге наций КОНКАКАФ. Команда пребывает лишь на 4-й строчке турнирной таблицы своего секстета.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Гаити — 2:0.

До того Коста-Рика переиграла Никарагуа — 3:0, а вот несколько ранее уступила гаитянам — 0:2. Команда не пропускала в двух последних поединках.

Состояние команды: Коста-Рика ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв пять мячей в двух последних поединках.

При этом Коста-Рика в кадровом плане выглядит вполне прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда откровенно проваливается. Да и до виктории над Никарагуа костариканцы трижды кряду уступили на полях соперников.

Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Коста-Рика способна прибавить, да и почему бы не воспользоваться проблемами эквадорцев?!

На что ставят в матче Эквадор — Коста-Рика Букмекерские коэффициенты на матч Эквадор — Коста-Рика: исход, тоталы, фора, обе забьют. Проголосуйте за свой прогноз и сравните с мнением других читателей LiveSport.Ru:

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Эквадор фаворитом с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 4.60, а победа Коста-Рики — в 9.35.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.84 и 1.82.

Прогноз: Костариканцы ныне находятся на моральном подъёме, тогда как эквадорцы не побеждают уже почти полгода.

3.02 Коста-Рика не проиграет Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.02 на матч Эквадор — Коста-Рика принесёт чистый выигрыш 2020₽, общая выплата — 3020₽

Ставка: Коста-Рика не проиграет за 3.02.

Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.

3.32 Тотал больше 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 3.32 на матч Эквадор — Коста-Рика принесёт прибыль 2320₽, общая выплата — 3320₽

Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.32.

Пять причин, почему ставка зайдёт