14 ноября в международном товарищеском матче по футболу сыграют Эквадор и Коста-Рика. Начало игры — в 03:00 мск. Футбольный эксперт LiveSport.Ru Роман Петренко подготовил прогноз с коэффициентом для ставки за 3.02.
Эквадор
Турнирное положение: Эквадор относительно удачно выступил на Мундиале. Команда дошла до 1/16 финала плей-офф турнира.
При этом Эквадор в трех матчах группового этапа добыл четыре очка. Команда отличилась всего двумя забитыми мячами при двух пропущенных в свои ворота.
Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно, в серии пенальти уступив Панаме.
До того Эквадор также в футбольной лотерее уступил японцам, а вот поединок с Южной Кореей завершился поражением — 0:3. Команда не побеждала в четырех последних поединках.
Состояние команды: Эквадор после чемпионата мира все никак не найдет свою игру, к тому же имеет проблемы с реализацией.
При этом Эквадор имеет вполне приличный подбор исполнителей. К тому же в пяти последних очных поединках с Коста-Рикой команда победила. И лишь однажды эквадорцы не смогли одолеть соперника. Правда, это было еще двадцать четыре года назад.
Нет сомнений, что команда постарается вернуться на победную стезю. Да и забивать в составе эквадорцев есть кому.
Коста-Рика
Турнирное положение: Команда не сумела квалифицироваться на последний чемпионат мира, уступив путевку Гаити.
При этом Коста-Рика неудачно выступает в Лиге наций КОНКАКАФ. Команда пребывает лишь на 4-й строчке турнирной таблицы своего секстета.
Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда нанесла поражение сборной Гаити — 2:0.
До того Коста-Рика переиграла Никарагуа — 3:0, а вот несколько ранее уступила гаитянам — 0:2. Команда не пропускала в двух последних поединках.
Состояние команды: Коста-Рика ныне пребывает на моральном подъёме, настреляв пять мячей в двух последних поединках.
При этом Коста-Рика в кадровом плане выглядит вполне прилично. Вот только в матчах с крепкими соперниками команда откровенно проваливается. Да и до виктории над Никарагуа костариканцы трижды кряду уступили на полях соперников.
Нет никаких сомнений, что команда будет действовать вторым номером. Коста-Рика способна прибавить, да и почему бы не воспользоваться проблемами эквадорцев?!
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Перед предстоящим матчем букмекеры считают Эквадор фаворитом с коэффициентом 1.27. Ничья оценена в 4.60, а победа Коста-Рики — в 9.35.
ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с различными коэффициентами — 1.84 и 1.82.
Прогноз: Костариканцы ныне находятся на моральном подъёме, тогда как эквадорцы не побеждают уже почти полгода.
Ставка: Коста-Рика не проиграет за 3.02.
Прогноз: более рискованный прогноз на то, что в этом поединке соперники на двоих забьют больше трех мячей.
Ставка: Тотал больше 3.5 за 3.32.
Пять причин, почему ставка зайдёт
- Коста-Рика не пропускала в двух последних матчах
- Эквадор не побеждал в четырех последних поединках
- Костариканцы победили в двух последних поединках
- Коста-Рика имеет в своем составе квалифицированных атакующих исполнителей
- Эквадорцы в четырех последних поединках забили всего один мяч